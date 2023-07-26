Плохой выбор в родном автомагазине.

В июле зрители «Формулы-1» все чаще видят мелькающий в трансляциях и паддоке №81 – отметку яркого дебютанта «Макларена» Оскара Пиастри. Теперь он даже появляется в послефинишных интервью вместе с №1 Макса Ферстаппена:

Необычный номер для гонщика, правда? В «Формуле-1» его не видели как раз до 2023-го и до прихода Оскара.

Пилоты выбирают «постоянные» номера с 2014-го – с закреплением на следующие 3 года: для формирования личного образа. Меняется только обладатель №1 – он для чемпиона.

Обычно гонщики использовали возможности для красивых логотипов – например, Валттери Бо77ас интегрировал номер в личную марку, как и Карло5 5айнс. Ландо Норрис красиво «обрисовал» «четверку» (частично вдохновлена номером одного из его кумиров Валентино Росси – №46), Джордж Расселл тоже превратил №63 в инициалы, а Кевин Магнуссен просто вставил его в подпись:

Также многие пилоты выбирали номера по детским воспоминаниям: Хэмилтон – в честь первого карта, Серхио Перес – в честь номера футбольного кумира Ивана Саморано, Даниэль Риккардо – в честь кумира из NASCAR, Пьер Гасли – №10 в честь Зидана, у Алекса Албона отсылка к номеру Валентино Росси, а у Чжоу – к Кобе Брайанту.

Еще часть пилотов просто взяла номера, под которыми выиграны первые титулы или состоялись первые успешные сезоны.

А что же Пиастри? Есть ли у него личная история?

Можно и так сказать – она максимально описывает склад характера Оскара:

«Когда я проводил свою первую гонку, пришлось выбрать номер, – рассказывал австралиец в подкасте In The Fast Lane. – В автомобильном магазине, куда я зашел, были только единички. Разумеется, я не мог выбрать номер 1 по очевидным причинам. Так что на самом деле моим номером в первых нескольких гонках был 11.

Потом мы участвовали – наверное, это был чемпионат штата Виктория – и кто-то уже зарегистрировался под номером 11. Не знаю, что вдохновило меня выбрать номер 81, но я поменял первую единицу на восьмерку, и с тех пор он закрепился».

Зато номер точно еще никем не занят в истории гонок – можно создавать свою легенду!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/oscarpiastri