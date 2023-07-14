Топлесс лучше Хэмилтона, быстрее Льюиса и победит его в армрестлинге. Напарник семикратного чемпиона «Ф-1» на детекторе лжи
Британский канал Sky Sports F1 любит проверять на честность звезд спорта – из «Ф-1» он пока ловил только Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион попался на лжи, когда посчитал, что сможет победить своего напарника Джорджа Расселла в армрестлинге. Пришло время Джоржду ответить на эту провокацию.
Напарник Хэмилтона стал новым испытуемым в гостях у детектора лжи и ответил, считает ли старшего коллегу по «Мерседесу» лучшим гонщиком всех времен, сколько лишних сезонов провел в «Уильямсе» и рассказал всю правду о той самой презентации себя для включения в программу «Мерседеса», которую посылал шефу организации Тото Вольффу.
По сравнению с Хэмилтоном, который сразу отвечал на вопросы и пытался всегда говорить правду, Расселл отвечал довольно уклончиво.
1. Ты когда-нибудь совершал преступление?
Джордж: Я предполагаю, что нет, но зависит от того, что считать преступлением. Журналист Sky Sports F1 Саймон Лэйзенби: Мне нужен ответ «да» или «нет». Ты когда-нибудь совершал преступление? Джордж: Я превышал скорость... Саймон: «Да» или «нет», Джордж. Ты когда-нибудь совершал преступление? Джордж: Я скажу, нет.
Ложь! Все же превышение скорости – тоже нарушение закона.
2. Ты когда-нибудь врал своему гоночному инженеру?
Джордж: Я не думаю, что делал это... Саймон: Пожалуйста, «да» или «нет». Джордж: Нет, не думаю, что делал это.
И снова провал: оказывается, обманывал инженера, когда говорил, что машина в порядке, даже если она на самом деле была ужасна.
3. Ты когда-нибудь врал Тото (Вольффу – боссу «Мерседеса)?
Ответ: нет. И это правда!
4. Ты когда-нибудь притворялся больным, чтобы избежать медиа-ивентов?
Вновь отрицательный ответ и вновь ложь:. Джордж пытался настаивать на своем ответе, но компьютер не обманешь.
5. Ты когда-нибудь смотрел в зеркало и думал: «Да я, *****, прекрасен!»
Честнейший ответ: «Постоянно. Каждый день!»
6. Тебе нравится быть известным?
«На самом деле нет», – ответил Джордж. И опять солгал!
7. Тебя раздражает, когда кто-то говорит, что не знает тебя?
«Вероятно, глубоко внутри – да», – и наконец правдивый ответ.
А еще Джордж ищет свои фан-аккаунты в соцсетях, пользуется статусом пилота «Формулы-1» ради бесплатных вещей и завидует тому, что у Ландо Норриса больше подписчиков.
От зависти даже выдумал свой вопрос для Ландо: «Я хочу, чтобы вы спросили у него, завидует ли он тому, что у Джорджа Расселла больше побед в «Ф-1», чем у него?»
8. Думаешь, что ты круче, чем Ландо?
Вау, правдивый ответ: «Он очень крутой парень. Нет».
А что насчет другого друга Джорджа – Алекса Албона. «Да. Алекс не такой уж крутой», – считает Расселл.
9. Ты зарабатываешь больше денег, чем Ландо и Алекс?
«Ландо – нет, Алекс – да».
10. Ты когда-нибудь специально врезался в кого-то?
Признание Расселла: «Да. В картинге это было частью игры».
11. Ты когда-нибудь думал про гонщика, что он не заслуживает быть на стартовой решетке?
Често сознался: «Да. О многих».
12. Топлес ты выглядишь лучше, чем Льюис?
Ответил «да» и не соврал.
13. Думаешь, победишь Льюиса в армрестлинге?
«Нет, я так не думаю». Соврал!
Нужно отметить, что в этом мнении пилоты «Мерседеса» солидарны. А вот в победе над Тото Вольффом Джордж, в отличие от Льюиса, не уверен.
14. Думаешь, ты самый красивый среди пилотов?
Ответ: «Нет». И опять неправда! Отмеявшись, Джордж признался, что он в пятерке лучших. Среди других красавцев: Шарль Леклер, Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон,
15. Ты на самом деле сделал презентацию для Тото Вольффа, когда просился на работу?
Все это время легенды лгали – презентация в PowerPoint на самом деле была документом Word, по признанию Джорджа.
16. Считаешь ли ты, что провел лишний сезон в «Уильямсе»?
Уверенный и правдивый ответ: «Думаю, два сезона».
17. Считаешь ли ты, что Льюис Хэмилтон – лучший гонщик в истории «Ф-1»?
Ответ: «Да».
18. Ты быстрее Льюиса?
«Сейчас да», – считает Джордж.
19. Ты веришь, что станешь чемпионом мира?
Расселл закончил интервью на детекторе лжи честным ответом: «Да».
Хэмилтон на детекторе лжи: любит ли внимание, кто лучший напарник, врал ли шефу «Мерседеса», когда уйдет из «Ф-1»
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