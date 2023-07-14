Британский канал Sky Sports F1 любит проверять на честность звезд спорта – из «Ф-1» он пока ловил только Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион попался на лжи, когда посчитал, что сможет победить своего напарника Джорджа Расселла в армрестлинге. Пришло время Джоржду ответить на эту провокацию.

Напарник Хэмилтона стал новым испытуемым в гостях у детектора лжи и ответил, считает ли старшего коллегу по «Мерседесу» лучшим гонщиком всех времен, сколько лишних сезонов провел в «Уильямсе» и рассказал всю правду о той самой презентации себя для включения в программу «Мерседеса», которую посылал шефу организации Тото Вольффу.

По сравнению с Хэмилтоном, который сразу отвечал на вопросы и пытался всегда говорить правду, Расселл отвечал довольно уклончиво.

1. Ты когда-нибудь совершал преступление?

Джордж: Я предполагаю, что нет, но зависит от того, что считать преступлением. Журналист Sky Sports F1 Саймон Лэйзенби: Мне нужен ответ «да» или «нет». Ты когда-нибудь совершал преступление? Джордж: Я превышал скорость... Саймон: «Да» или «нет», Джордж. Ты когда-нибудь совершал преступление? Джордж: Я скажу, нет.

Ложь! Все же превышение скорости – тоже нарушение закона.

2. Ты когда-нибудь врал своему гоночному инженеру?

Джордж: Я не думаю, что делал это... Саймон: Пожалуйста, «да» или «нет». Джордж: Нет, не думаю, что делал это.

И снова провал: оказывается, обманывал инженера, когда говорил, что машина в порядке, даже если она на самом деле была ужасна.

3. Ты когда-нибудь врал Тото (Вольффу – боссу «Мерседеса)?

Ответ: нет. И это правда!

4. Ты когда-нибудь притворялся больным, чтобы избежать медиа-ивентов?

Вновь отрицательный ответ и вновь ложь:. Джордж пытался настаивать на своем ответе, но компьютер не обманешь.

5. Ты когда-нибудь смотрел в зеркало и думал: «Да я, *****, прекрасен!»

Честнейший ответ: «Постоянно. Каждый день!»

6. Тебе нравится быть известным?

«На самом деле нет», – ответил Джордж. И опять солгал!

7. Тебя раздражает, когда кто-то говорит, что не знает тебя?

«Вероятно, глубоко внутри – да», – и наконец правдивый ответ.

А еще Джордж ищет свои фан-аккаунты в соцсетях, пользуется статусом пилота «Формулы-1» ради бесплатных вещей и завидует тому, что у Ландо Норриса больше подписчиков.

От зависти даже выдумал свой вопрос для Ландо: «Я хочу, чтобы вы спросили у него, завидует ли он тому, что у Джорджа Расселла больше побед в «Ф-1», чем у него?»

8. Думаешь, что ты круче, чем Ландо?

Вау, правдивый ответ: «Он очень крутой парень. Нет».

А что насчет другого друга Джорджа – Алекса Албона. «Да. Алекс не такой уж крутой», – считает Расселл.

9. Ты зарабатываешь больше денег, чем Ландо и Алекс?

«Ландо – нет, Алекс – да».

10. Ты когда-нибудь специально врезался в кого-то?

Признание Расселла: «Да. В картинге это было частью игры».

11. Ты когда-нибудь думал про гонщика, что он не заслуживает быть на стартовой решетке?

Често сознался: «Да. О многих».

12. Топлес ты выглядишь лучше, чем Льюис?

Ответил «да» и не соврал.

13. Думаешь, победишь Льюиса в армрестлинге?

«Нет, я так не думаю». Соврал!

Нужно отметить, что в этом мнении пилоты «Мерседеса» солидарны. А вот в победе над Тото Вольффом Джордж, в отличие от Льюиса, не уверен.

14. Думаешь, ты самый красивый среди пилотов?

Ответ: «Нет». И опять неправда! Отмеявшись, Джордж признался, что он в пятерке лучших. Среди других красавцев: Шарль Леклер, Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон,

15. Ты на самом деле сделал презентацию для Тото Вольффа, когда просился на работу?

Все это время легенды лгали – презентация в PowerPoint на самом деле была документом Word, по признанию Джорджа.

16. Считаешь ли ты, что провел лишний сезон в «Уильямсе»?

Уверенный и правдивый ответ: «Думаю, два сезона».

17. Считаешь ли ты, что Льюис Хэмилтон – лучший гонщик в истории «Ф-1»?

Ответ: «Да».

18. Ты быстрее Льюиса?

«Сейчас да», – считает Джордж.

19. Ты веришь, что станешь чемпионом мира?

Расселл закончил интервью на детекторе лжи честным ответом: «Да».

Хэмилтон на детекторе лжи: любит ли внимание, кто лучший напарник, врал ли шефу «Мерседеса», когда уйдет из «Ф-1»

Ушел из школы в 14 лет, а теперь выигрывает в «Ф-1» и урабатывает Хэмилтона на той же машине. Мышление Расселла и его путь – 🤯

Жизнь в доме на колесах, сон в промерзшей перевозке для лошадей, тупик из-за нехватки денег – путь пилота «Мерседеса» в «Ф-1»

Фото: youtube.com/Sky Sports F1