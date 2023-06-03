Стать Эдрианом Ньюи – за $3500.

5 июня Apple проводила конференцию WWDC 2023 – на таких ивентах она обычно показывает главные продукты для формирования мира. В этот раз презентацию ждали особенно сильно: утечки в прессу обещали демонстрацию итогов многолетнего проекта – шлема виртуальной реальности Apple Vision Pro (стоимостью 3500 долларов).

Его действительно показали – вместе с длинным роликом о перечислении возможностей.

Среди прочего мелькнул и спорт – и в особенности интригующе выглядела визуализация принципа работы аэрообвеса болида «Формулы-1». В качестве «модели» – C43 от «Альфа Ромео»/ «Заубера»:

Это коллаборация команды с компанией JigSpace – благодаря ей «Альфа Ромео» прежде всего делает 3D-визуализации для маркетинговых размещений. Но в целом сама идея показала, что именно и как можно увидеть с помощью шлема – буквально распределение воздушных потоков: самое важное в работе нынешних машин «Ф-1».

Хотя для гоночного мира это звучит как «симуляция Эдриана Ньюи» – главного инженера «Ред Булл» и лучшего конструктора серии прямо сейчас. За карьеру он напроектировал машин на 21 титул и заработал славу «человека, который буквально видит потоки воздуха» и «который должен зарабатывать больше Ферстаппена».

«Он – единственный человек, который реально видит воздух, – описывал Ньюи шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер после завоевания обоих титулов в прошлом году. – Он живет в матрице. Он все еще все делает руками, чертит на чертежной доске. Наверное, это последняя и единственная чертежная доска в современной «Ф-1».

Чуть менее гениальные инженеры, работающие с медиа вроде The Race, пытаются объяснить движение воздушных потоков через разноцветные стрелочки на корпусе или под днищем болидов:

Реалистичное компьютерное изложение тех же идей дают только симуляторы CFD – с распределениями давлений и скоростей потоков в разных зонах машин:

Самая близкая реальная визуализация, которая раньше была доступна каждому – негативы снимков болидов с дождевых сессий:

И вот теперь новый шаг! Интересно, «Феррари» уже оформляет предзаказ?