Самый пугающий момент «Инди-500».

28 мая в США прошла главная гонка континента – «500 миль Индианаполиса». Это заезд на 200 кругов по легендарной «Старой кирпичнице» – ее провели уже в 107-й раз. Выиграл Джозеф Ньюгарден, но самым пугающим моментом стала авария Кайла Кирквуда – с переворотом и оторванным колесом.

Шведский пилот Феликс Розенквист зацепил стену и начал вращаться, Кирквуд не сумел его объехать и зацепил своим болидом машину шведа – в итоге перевернулся и проехал несколько сот метров вниз головой. Замер тоже в такой неудачной позиции:

Запись с бортовой камеры Кирквуда действительно пугает – Кайл еще и зачем-то открыл визор шлема, подставив лицо прямо под искры от асфальта:

Но не беспокойтесь – с ним все в порядке: после гонки он отметился в соцсетях с фоткой и подписью «Только разочарован».

Еще один момент сомнений в безопасности – полет оторванного колеса с его болида за пределы трека:

Вот оно – перелетело ограду и каким-то чудом проскользнуло мимо двух больших трибун:

В итоге приземлилось на парковку и ударило в машину фанатки – момент на камеры не попал, зато видны повреждения:

Владелицу быстро нашли: прокатили по треку в качестве компенсации, а домой ее подвез сам президент автодрома. Поврежденный «Шевроле» прибуксировали следом и обещали оплатить восстановление.

«Я сидела на трибуне во втором повороте, – рассказала владелица. – Мы увидели улетающую оторванную шину. Кто-то сказал: «Она ударила машину на парковке», а моя как раз была там припаркована. Я выглянула, насколько могла, увидела ее зад, и такая: «Окей, вроде не похоже, чтобы что-то случилось». А затем кто-то сказал мне: «В твою машину прилетело». Я не поверила. А затем мне показали фотку. И у меня сразу все внутри оборвалось. Шина приземлилась точно в мою машину! Хорошо, что никто не пострадал. Машину пока забрали».

Кажется, решетки приподнимут и здесь – как и на Гран-при Австралии, где обломки тоже улетели на трибуны.