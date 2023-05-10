Внезапный поворот в карьере семикратного чемпиона «Формулы-1».

На Гран-при Майами случился незаметный на первый взгляд момент, который явно трудно было ожидать в современной «Формуле-1»: семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону предложили уступить дорогу напарнику Джорджу Расселлу. И №44 согласился – вообще без возражений: «Я пропущу, но не буду сбрасывать».

Конечно, у них были разные стартовые позиции (6-я и 13-я) и стратегии, и сошлись пилоты «Мерседеса» в этой точке битвы за топ-6 скорее под влиянием обстоятельств, однако все-таки это первый случай, когда Хэмилтона попросили уступить Расселлу. Раньше чаще было наоборот, либо им просто позволяли гоняться – как на Гран-при Бразилии, например.

Разные тактики в их противостоянии играют роль тоже не впервые: ровно год назад на Гран-при Майами 2022-го Джорджу пришлось дважды опережать Льюиса именно в борьбе:

Тогда Хэмилтону не предлагали помочь команде. Однако с тех пор семикратный уступил напарнику сезон по всем показателям, да и в 2023-м не установил однозначное превосходство.

Наверное, поэтому ему и поступил запрос с командного мостика в абсолютно обычном формате, словно ничего такого не происходит. Разговор чемпиона по радио с командой после финиша тоже выглядит словно абсолютно обыденным:

«Стратегия сработала против нас, но ты все равно прорвался. Отличная, отличная гонка, – сказал Тото Вольфф. – Максимум, чего мы могли достичь».

«Спасибо за момент с Джорджем, команда набрала много очков. Хорошая работа», – поблагодарил гоночный инженер Льюиса.

«Мы же так и работаем», – последовал ответ.

В интервью Расселл, Вольфф и глава гоночных инженеров «Мерседеса» Эндрю Шовлин тоже по разу поблагодарили Льюиса – а дальше момент больше и не всплывал, словно это обычное дело. Даже сам Хэмилтон высказался только в стиле «совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу».

«Учитывая ситуацию со стратегией, надежда на то, что мало кто решится стартовать на «харде» заметно поубавилась, однако Льюис провел отличную гонку и сумел дотерпеть до финиша, – отметил Вольфф. – Мы увидели фантастическую командную работу, поскольку сегодня два партнера по команде, выступая на очень хорошем уровне, в трудный момент легко согласились работать как одна команда. Они оба великолепные пилоты, с ними все можно прямо. Так хорошо для нас в такой сложный момент».

«Спасибо Льюису, что пропустил меня и позволил лучше включиться в мою гонку. У нас по-настоящему отличные отношения, и мы только хотим лучшего для Команды, для этого и работаем», – цитирует Расселла официальный сайт «Мерседеса».

«Мы максимизировали выступления и очки через отличные обгоны и командную работу – с Льюисом, позволившим Джорджу атаковать машины впереди».

В остальном же «Мерседес» словно и не замечал этот момент: члены команды высказывались и об обновлениях, и о темпе «Ред Булл», и о предгоночной презентации в стиле НБА, но больше ничего – о субординации и приказе семикратному чемпиону уступить. Словно ничего необычного и особенного действительно не произошло, а указание Хэмилтону дать кому-то проехать – абсолютно ординарное и обыденное дело.

Или оно такое и есть?