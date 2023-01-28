Обгон на ленточке и фотофиниш в 24-часовой гонке – 0,016 секунды! И ор «****, да!» по ТВ от босса победителей

Рубились до последних метров.

В США завершилась одна из трех главных гонок континента – «24 часа Дайтоны»: местный «овальный» аналог «Ле-Мана» на прототипах и болидах класса ГТ.

И развязка битвы за победу в классе LMP2 вышла просто квинтэссенцией слова «драма»: с обгоном на ленточке, фотофинишем, отрывом в 0,016 секунд:

«****, ДА! – орал в прямом эфире шеф победившей команды на вопрос комментатора «как вам?». Проигравшие рыдали, победители праздновали.

Это экипаж №55 команды «Протон» из Фреда Пурдэда, Франческо Пицци, Джеймса Аллена и Джанмарии Бруни. История их восхождения – чистый Голливуд: прототип разбивали дважды в практиках до практически полного уничтожения, из-за ремонта и пересборки машины команда пропустила одну из важнейших ночных тренировок, и потому один из пилотов остался без необходимого допуска до заезда в темноте. Потому весь ночной период пришлось проезжать одному гонщику – и под конец темп упал, а отставание выросло до 4 кругов (помешали и технические проблемы).

Однако после рассвета экипажу удалось совершить рывок – и достать машину №4 под управлением Джорджа Курца, Бена Хэнли, Мэтта Макмарри и Эстебана Гутьерреса уже на флажке!

«Я честно... Даже не думал, на самом деле, что у нас будет такой шанс, – признался после финиша провернувший обгон Аллен. – Я ехал за машиной команды AF Corse достаточно долго и видел, как машина команды CrowdStrike (та самая №4) отрывалась все больше и больше. К моменту, когда я обогнал AF Corse, дистанция оказалась приличной, и я даже не думал: «Я его вообще достану?»

Но отрыв постепенно снижался, и я увидел, что к предпоследнему кругу у меня появится шанс для атаки. И на стартовой прямой я уже вышел вперед перед финишной линией, потому не стал никак рисковать. У меня было достаточно скорости на прямой, потому не выезжал из шиканы с мыслью: «все ли я правильно сделал? Хорошо вышел из поворота?»

Не думаю, что я что я вообще дышал, когда выходил из четвертого поворота к стартовой прямой. Такой безумный момент, не думаю, что когда-либо у меня такое случалось и не уверен, что переживу такое еще когда-либо».

Фото: twitter.com/ProtonRacing