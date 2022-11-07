Совладелец «Мерседеса» в «Ф-1» притащил Хэмилтона в рекламу своего внедорожника. И Льюис нахваливал, а ведь внутри – мотор «БМВ»!

Чемпион точно это видел.

Когда британский нефтехимический гигант INEOS в конце 2020-го заплатил $400 миллионов за 33% акций команды «Мерседеса» в «Формуле-1», у сторонних наблюдателей возникли вопросы к смыслу сделки.

Однако сейчас все стало намного яснее: с потолком расходов «Мерседес» теперь получает десятки миллионов прибыли, а владелец INEOS миллиардер Джим Рэтклифф на всю мощь зарядил маркетинговый потенциал семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона для рекламы нового внедорожника конгломерата Grenadier.

Вот один из лучших пилотов в истории «Ф-1» ездит с миллиардером по кочкам и тестовому полигону, нахваливая авто – недавно эта реклама стала крайне навязчивой в ЕС:

«Мне так нравится вести эту машину! – рассыпался в комплиментах Хэмилтон. – Шикарно было. У меня было чувство, словно я Джеймс Бонд. Словно отсюда [из фар] сейчас запустятся ракеты. Очень-очень комфортно, с учетом пары крайне глубоких выбоин, в которые мы попали. На дороге я прямо газ в пол! Крайне удивлен, сколько у нее сцепления. Очень благодарен, что я смог тебя прокатить сегодня. Ценю. И мы ее не сломали!»

А ведь Хэмилтону обычно не нравится водить – он повторяет об этом практически в каждом большом интервью для серьезных медиа «за пределами автоспорта».

«На публичных дорогах Хэмилтон – болезненно разумный и осторожный водитель, никогда не превышает скорость и часто сдвигается, пропуская нетерпеливых, – писал в последней рассказе о Льюисе за пределами трека Vanity Fair. – И объясняет: вообще-то он не любит водить. Не таким образом, не с трафиком в обе стороны с пешеходами, разметкой и четких целей для достижения. Фактически и водить он очень редко.

«Думаю, для меня слишком напряжно, – говорит он. – Я стараюсь не делать вещей, которые ничего не добавляют моей жизни».

Но еще более неловким стал вот этот момент – когда Льюис заглянул под капот Grenadier…

И увидел там мотор «БМВ»! INEOS не скрывает: их внедорожник использует баварскую силовую установку:

И «БМВ» заявила о сделке у себя в блоге еще в 2019-м – до входа англичан в капитал «Мерседеса».

Но, должно быть, именно поэтому мотор внедорожника стараются не показывать в кадре в обзорах и маркетинговых материалах – а то как-то совсем неловко!