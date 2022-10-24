Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке

«Уильямс» взял юниора-ноунейма из «Формулы-2».

США – настолько важный рынок для «Формулы-1», что команды и серия приберегли кучу маркетинговых активностей именно на визит в Техас. За уик-энд объявили о новом телеконтракте на трансляции Гран-при на ESPN, прокатали юниоров и чемпиона местного «Индикара» в первой практике и показали десяток новых спонсоров – от титульных «Хааса» до локальных.

Но главной новостью, пожалуй, стало имя нового пилота «Уильямса» в 2023-м – им станет 21-летний юниор из Флориды Логан Сэрджант, если закончит сезон «Формулы-2» в топ-6 и получит суперлицензию (сейчас идет третьим и выигрывает у 7-го места 12 баллов, а за этап разыгрывается максимум в 39 очков, однако его шансы оцениваются как очень высокие).

Так что США получит, наконец, собственного пилота в «Ф-1» на волне бума интереса к серии – хоть история не вышла такой же красивой, как намечавшийся эффектный переход звезды «Индикара» Колтона Херты по особому исключению от Международной автомобильной федерации. Тогда трансфер срезали из-за регламента, а гоночная Америка прямо взбесилась.

Если у Сэрджанта все получится, то он станет первым американцем в «Ф-1» с Алекса Росси, откатавшем часть сезона 2015-го за «Марусю». Последним гонщиком из США с полным сезоном в Гран-при был вообще Скотт Спид в «Торо Россо» в 2007-м, а вообще за последние 30 лет только трое американцев гоняли в Гран-при. Последняя победа доставалась представителю США вообще 44 года назад – триумфатором на Гран-при Нидерландов 1978-го стал чемпион того сезона Марио Андретти.

Потому появление Логана ожидается как исторический прорыв – и внимание будет колоссальным.

«У него было время на развитие, но он по-настоящему удивил нас тем, насколько быстро разобрался с машиной, работой с шинами и методами быстрого результата, – признался шеф «Уильямса» Йост Капито. – В первый год в «Ф-2» он выигрывал гонки и хорошо квалифицировался, как и всю его карьеру, потому он однозначно готов к «Ф-1».

Мы можем взять новичка, ведь Алекс Албон хоть и очень молодо, но уже опытный пилот и хорошо встроился в команду. Можем позволить себе новичка рядом с ним».

Кто такой Сэрджант? Он правда такой талант?

Логан – 21-летний пилот из того округа Флориды, откуда вышли все более-менее известные в Европе пилоты Нового Света на данный момент: в 2009-м, например, он рубился в одних картинговых чемпионатах с Хуаном-Мануэлем Корреа (программа «Заубера», сейчас в «Ф-3»), Пато О’Уордорм (гонщик «Макларена» в «Индикаре», раньше числился в программе «Ред Булл» и считался претендентом на «Ф-1»), Делвином ДеФранческо (лучший картингист Канады того поколения), бывшим слушателем Академии «Феррари» и ныне пилотом «Ф-2» Энцо Фиттипальди.

В 2009-м на одном из зимний картинговых соревнований во Флориде Сэрджант победил Ланса Стролла – откатавшего в «Ф-1» на данный момент 119 этапов, 3 раза поднимавшегося на подиум и взявшего титул «Ф-3». Тогда Ланс заглянул на родные автодромы Логана потренироваться – ведь канадец на 2 года старше, и у Сэрджанта почти не было другого шанса пересечься с ним на треках.

В 2012-м Логан переехал в Европу и начал путь в итальянском и региональном картинге: на его счету несколько побед в юниорских чемпионатах. В 2015-м он стал чемпионом мира в юниорской категории, а в 2016-м взял Кубок мира в главном классе. Дальше – открытые колеса и британская «Формула-4» в 16 лет.

Там Логан в дебютный год сразился на равных с Оскаром Пиастри – австралийским суперталантом, за которого летом развернулась судебная схватка между «Альпин» и «Маклареном». Сэрджант немного уступил, занял третье место в общем зачете и свернул в региональный Еврокубок «Рено» (промежуточная стадия между «Ф-4» и «Ф-3») вместо полноценного шага вперед.

Полноценное восхождение в «Ф-3» состоялось только в 2019-м, и тот сезон (победный для Роберта Шварцмана из Питера) он провалил – 4 финиша в топ-10, 5 очков, 19 место в общем зачете.

Зато в следующем году в лучшей юниорской команде планеты «Према» он вновь зарубился с Пиастри и еще одним суперталантом Тео Пуршером (сейчас резервист «Заубера» с перспективами на «Ф-1») и претендовал на титул до последней гонки. Однако в ней сошел и уступил Оскару 4 очка.

В 2021-м он остался на третий сезон в «Ф-3» в команде послабее (чешском «Хароуз» – сателлите «Заубера»). Прийти к успеху не удалось: три подиума, 1 победа и седьмое место общего зачета ниже более молодых дебютантов Денниса Хаугера, Джека Дуэна и Виктора Мартинса (то есть даже без учета других более опытных ребят вроде юниора «Мерседеса» Фредерика Вести и Клемента Новалака) выглядели не слишком впечатляюще – обычно даже многообещающие таланты после такого не находят финансирование, затухают и отправляются в гонки на выносливость или в «Индикар». Вот и Логан тоже уже проехал пару гонок в «Европейской серии «Ле-Ман» и «Кубке «Ле-Мана» в классе GT3.

Но ему повезло: «Уильямс» выбрал его частью новосозданной Академии и отправил в «Формулу-2» в одну из сильнейших команд – «Карлин». Вероятно, здесь на Сэрджанта и сыграла его национальность: талантливых американцев гоняется в Европе не так много, а «Уильямс» как раз купил американский инвестиционный фонд Dorilnton Capital, осознающий перспективы родного рынка.

И в 2022-м Логан уже не подвел: два поула, две победы – очень даже неплохо против бывших соперников вроде Пуршера, Дуэна и Фиттипальди. Реванш состоялся: практически все, кому Сэрджант проигрывал в «Ф-3», остались в итоге позади – так что итоговый год в «Ф-2» можно засчитать как прогресс.

«Начало сезона вышло очень сложным, – признавал Сэрджант. – Я чувствовал огромную нехватку опыта в смысле процедур, ощущения от машины, многие треки я не знал. Но во второй половине сезона мне стало комфортнее, я почувствовал больше уверенности как только приехал на более знакомые мне трассы. Прогресс вышел на желаемую траекторию.

Одной из главных трудностей на старте года оказалось огромное увеличение сцепления в квалификации по сравнению с практикой из-за новых составов шин. Но на известных мне треках я начинаю этапы в более понятном мне состоянии, и потому все не сходится к поиску как можно больше времени в последней квалификационной попытке».

То есть главная сила Логана – не адаптивность и способность быстро подстраиваться под новую ситуацию, выжимая из нее максимум, а хорошая методичная работа на более-менее знакомом поле. Он не рвет конкурентов с первых кругов, но постепенно подтягивается и способен гонять как минимум на равных с лучшими – по крайней мере, по молодежным сериям. Американский паспорт и маркетинговый потенциал, конечно, помогли, но точно не определили его карьеру – он в любом случае был на радарах у команд «Ф-1» минимум с 2020-го.

Неужели в США нет гонщика получше?

С точки зрения готовности к «Ф-1» по версии системы ФИА – точно нет. Лицензия есть по сути только у Джозефа Ньюгардена, а другие пилоты из США вроде Херты формально не выполнили все необходимые критерии для допуска к главным гонкам планеты. Однако надо помнить, что суперлицензия не служит объективной мерой наличия или отсутствия таланта – она создана для противостояния рента-драйверам без достаточного опыта в открытых колесах, но с деньгами и желанием купить место в «Ф-1». Американские серии – все же немного другие, и потому даже из «Индикара» не всех победителей заездов допускают в Гран-при автоматически: слишком велика разница в настройках и процедурах, а также управлении машинами в поворотах.

Вот все несомненные заокеанские таланты вроде O’Уорда так и остались лишь пилотами для практик и частных тестов – а попасть в «Формулу-1» можно только через давний и целенаправленный выбор ветки развития через Европу. Пример Сэрджанта напомнил об этом.

«Моим первым настоящим гоночным кумиром был Джефф Гордон из NASCAR, – вспоминал Логан. – Когда я рос, больше смотрел именно NASCAR, ведь в Америке он был популярнее в то время. Но со временем я переключился на «Ф-1» – начал следить за Фелипе Массой в «Феррари», когда он был весьма хорош в свое время! Круто, что он закончил там же [в «Уильямсе»] – команде, которая меня подобрала.

[Когда я начал следить за Массой], то полностью сконцентрировался на возможности достичь «Ф-1». И многим пожертвовал на пути. Я на 100 процентов посвятил себя этой идее. На европейском пути всегда можно вернуться назад в Америку, но обратный переход – нереально трудный. Все жертвы того стоили – ведь Америка всегда остается возможностью!»

С другой стороны, потому его почти не знают в США – даже эксперты вроде бывшего пилота «Ф-1» и менеджера Пиастри Марка Уэббера отмечают, что заинтересованность выше у владельцев чемпионата: «Его нужно чуть лучше представить домашним болельщикам, но американцы из «Либерти Медиа»очень им увлечены».

«Приходит ли дополнительное давление с популярностью? Мне постоянно задают этот вопрос! – говорит сам Логан. – С моей стороны у меня столько ожиданий от себя, я сам на себя так давлю, что ничто со стороны не может даже и близко сравниться. Не думаю, что будет дополнительное давление.

Я вижу взрывы в медиа, но мне нужно просто все отсечь, надо выполнять свою работу. Практики в «Ф-1», затем сильный финиш сезона в «Ф-2», я правда не могу сфокусироваться на чем-то кроме этого.

Конечно, я знаю многолетнюю историю непредставленности Америки в «Ф-1», но я не могу купаться в этом слишком долго. Просто не могу себе позволить».

Фото: REUTERS/Andrew ; globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com