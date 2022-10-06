В «Ф-1» тянут с вердиктом по нарушению предела трат? «Ред Булл» правда перебрал, а титулы Ферстаппена под угрозой?

Объясняем слухи и правила.

5 октября ожидалось большое событие для новой «Формулы-1» – первая в истории публикация результатов проверки бюджетов команд на 2021-й. Ведь с прошлого года, если вы не забыли, в главной гоночной серии мира есть ограничение по расходам, а за нарушения обещали драконовские меры – вплоть до миллионных штрафов, снятия очков и дисквалификаций.

И публикацию ждали особенно сильно – ведь за неделю до нее в прессу утекли слухи о превышении потолка двумя командами. Причем с поразительным единодушием: назывались только «Астон Мартин» и «Ред Булл» – то есть либо у всех «утечек» один источник, либо они и правда где-то вылезли за пределы ограничений.

Можете представить, что началось в английских соцсетях с учетом скандального финала Гран-при Абу-Даби – там Ферстаппен уже липовый, а Хэмилтон – восьмикратный.

Однако единственным предметным инсайдом о возможном наказании стали слова репортера и комментатора нидерландского Ziggo о денежном штрафе обоим нарушителям в 7,5 млн евро и сокращении времени в аэротрубе и симуляторах на следующие сезоны.

Шефы команд сперва потребовали жесточайших наказаний, но по ходу уик-энда в Сингапуре постепенно дрейфовали в сторону «посмотрим 5-го» (видимо, последствия общения с ФИА). Утром установленного дня большинство профильных англоязычных медиа выпустили колонки с заголовками вроде «судный день ФИА и «Ф-1», регулятор мировых гонок анонсировал публикацию в течение двух часов, и…

Ничего не произошло. Вечером только вышел апдейт с переносом на 10-е и мотивацией – «анализ финансовых документов – длительный и сложный процесс, он процесс еще продолжается и будет завершен в скором времени».

Мощно, не так ли? Особенно с учетом ожидаемого оформления второго титула Ферстаппена на Гран-при Японии 9 октября – конспирологические теории вроде «Ред Булл» все купил» теперь повсюду.

«Ред Булл» правда потратил слишком много на болид?

Английская команда лучше всех прогрессировала и прошлом году и удивляла новинками в 2022-м (Например, «Феррари» еще в первой трети сезона предполагала, что команда Ферстаппена потратила почти весь бюджет на обновления).

Инсайдеры называли невероятные суммы возможного превышения: от 4-5 миллионов (немецкие источники) до 10 миллионов (итальянские источники). Однако перед вечером 4 октября источники британской Daily Mail рассказали о возможном прорыве потолка в размере около 1 миллиона и разногласиях прежде всего насчет учета зарплаты людей на больничном. Первоначальный же отчет «Ред Булл», по данным британского издания, подан с запасом в 4,5 млн к потолку – и его подтвердил отдельно нанятый командой независимый аудитор.

Тем не менее, сама английская команда не отрицает недопонимание учета стоимости работ технологических компаний из концерна – по инсайду Daily Mail, прояснение этих моментов потребовало многих недель обсуждений.

«Мы продолжаем обсуждения по поводу методов подсчета. Не стану вдаваться в детали, которых очень много, но наши вычисления показывают, что мы не превысили лимит. Если какие-то вопросы мы трактовали неверно, то превышение, наверно, возможно – но совершенно незначительное, – признал все-таки Марко после Гран-при Сингапура в эфире австрийского канала ORF. – Процедура напоминает обычный налоговый аудит. У нас есть несколько компаний [в гоночной программе «Ред Булл»], но не все они работают только для «Формулы-1». Иногда люди переходят из одной в другую, нельзя просто складывать все расходы».

Дело в структуре империи «Ред Булл»: в саму гоночную команду, по финансовому отчету за 2020-й, вошло всего 59 человек. 934 человека работали в инженерном подразделении Red Bull Technology (поставляет детали и «Альфа Таури», и другим командам: например, нынешние структуры безопасности – их изобретение, как и «аэроскрин» из «Индикара». Также у них есть проекты и за пределами «Ф-1»). Еще есть вторая инженерная Red Bull Advanced Technologies и моторное подразделение Red Bull PowerTrains. Последняя вроде бы занимается обслуживанием двигателей, но, с другой стороны, Хорнер жаловался, что моторы команда получает от «Хонды» запечатанными и команда даже не знает, что внутри.

Потому да, более удобной мишени для подозрений и пинания в прессе нельзя было придумать – особенно с учетом двух титулов подряд.

Команды требовали жесточайшей кары нарушителям – потолок расходов важнее технических правил, на кону лидерство ФИА

За сокращение расходов в «Формуле-1» бились десятилетиями – помните «Марусю»? Ее предшественник пришел под обещание потолка в 60 млн, но в итоге его так и не ввели – идея разваливалась множество раз, и пелотон очень не хотел бы ее потерять.

Оттуда и кровожадность по отношению к возможным нарушителям со стороны соперников.

Шеф «Меседеса» Тото Вольфф: «Если они осознанно выбрали стратегию с превышением допустимого бюджета в 2021 году, проблемой это стало и в сезоне-2022. Если бы мы и «Феррари» знали, что можем потратить на $5 млн больше разрешенной суммы, не получая при этом серьезного штрафа, мы бы поступили так без каких-либо проблем! Так что сейчас на кону стоит авторитет ФИА.

Сейчас мы точно знаем, что тратим $3,5 млн на апгрейды, и даже дополнительные 500 тысяч – огромная прибавка. Мы не производили облегченные детали, потому что у нас не хватало денег – потому мы отложили на следующий год. А ведь у нас двузначный перевес [свыше 10 кг], однако внедрение легкого шасси обошлась нам в $2 млн, и мы бы пробили сейчас потолок».

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес: «Это жизненно важный тест потолка расходов. И если мы не пройдем проверку, то, пожалуй, игра будет окончена. Крайне важно, чтобы ФИА в полной мере применила правила в том виде, в котором они сформулированы. А наказания – уже другая тема».

Босс «Феррари» Маттиа Бинотто: «Для нас четыре миллиона – это развитие деталей на протяжении всего сезона. Четыре миллиона – это 70 специалистов, которые могут найти решения, стоящие полсекунды с круга. Это не мелочь.

Жаль, что мы говорим об этом в октябре следующего сезона, потому что кроме последствий для прошлогоднего чемпионата есть последствия и для текущего. Такое преимущество влияет на последующие сезоны. Если все началось в 2021-м, появляется преимущество в 2022-м и 2023-м. На кону доверие к системе. Надеюсь, с ситуацией разберутся, иначе она станет большой проблемой».

Шеф «Альфа Ромео» Фредерик Вассер: «Потолок расходов – определяющая вещь для «Ф-1». Никакой гибкости быть не может. Нужно действовать очень строго. Дисквалификацию можно получить за отклонение переднего закрылка на 0,9 мм, как было с нами пару лет назад. Машина на 300 г легче нормы – тебя исключают из протоколов. Есл с другой стороны, можно тратить [лишние] миллионы на обновления – это абсолютно нечестно. Можно создать большое обновление и за 200 000 евро. Превышаешь лимит на такую сумму – и у тебя преимущество в пару десятых на несколько гонок».

Босс «Уильямса» Йост Капито: «Не должно быть возможности взять и не уложиться в ограничения бюджета. Поскольку перерасход средств в прошлом году, скорее всего, был направлен на работу над развитием болида уже этого года.

И в случае с машинами этого года под влияние попадает весь чемпионат. Так что возможный штраф должен влиять на спортивную составляющую в этом сезоне. Бессмысленно налагать на команду дополнительный денежный штраф, если она уже потратила больше, чем должна была. Для меня превышение бюджета – это более серьезное нарушение, чем использование машины нелегальной конструкции на трассе».

Возмущение спустя 10 месяцев нового года – из-за долгого цикла проверки. Но о нем знали заранее

Сезон 2021-го стал первым в истории «Формулы-1» с обязательным ограничением трат на гоночную команду – изначально предполагался потолок в $145 млн, но с дополнительными гонками и спринтами в итоге вышло 147,4 млн. В 2022-м, например, первоначальный лимит установлен ниже – до 140 млн, но из-за спринтов и индексации на инфляцию он окажется в пределах тех же 145 млн.

По регламенту отчеты о бюджетах за 2021-й надо было подать до 31 марта 2022-го, а затем ФИА принялась за проверки. Почему так долго? Из-за нереальной сложности процесса: во-первых, это происходит впервые. Во-вторых, команды базируются в Швейцарии, Италии и Англии с подразделениями в США, Франции, Германии и Японии – у каждой страны свое рабочее и налоговое законодательства, стоимость труда и материалов и даже валюта. В первый раз все сравнивать и коррелировать – адская задача.

К тому же, вопрос стоимости деталей в «Ф-1» – наверное, вечный: нужно ли учитывать в цене шасси работу инженеров, или только стоимость производства и материалов? А окраска и оклейка спонсорами – это траты на машину или на маркетинг, вынесенный за пределы потолка? Команды проклеивают стыки скотчем перед квалификацией для улучшения аэропотока – его тоже включать в лимит? А как насчет карбоновых обломков, на которых точно больше нет омологационной пломбы – их могут пускать (и пускали!) в повторное производство, как учитывать тогда стоимость и объем материалов?

А половина команд продает друг другу проводку, электронику, подвески, пилоны, дисплеи, электронные блоки управления, софт для телеметрии и еще десятки всевозможных вещей. Причем у «Ф-1» нет централизованной биржи, потому цена в контрактах может различаться – по принципу «как договорились» или в зависимости от года заключения. И как тогда оценивать разную стоимость одинаковых деталей в смысле потолка расходов?

У «Хааса», например, вообще нет производственной базы как таковой – он все отдает на аутсорс по чертежам или необходимым функциям, а потом собирает болид «из закупленного». И по регламенту стоимость таких деталей должна учитываться под потолком с наценкой в 20%.

В общем, требовалось решить сотни вот таких мелких вопросов – и у каждой команды могло быть свое мнение. Оттого и сверка отчетов просто неминуемо оказалась максимально долгой и доскональной – ради выработки хоть какого-то алгоритма или образца на будущее.

Также с момента оглашения регламента в 2020-м все знали и потенциал наказания: за превышение в 5% (те самые 7,25 млн) грозили предупреждением, штрафом, спортивными ограничениями (на тесты и время в аэротрубе) и возможным снятием очков (но не с личного счета пилотов – на них такое никогда не распространяется: Хэмилтон и Алонсо даже сохранили все очки в самом громком «шпионском скандале» 2007-го, после которого «Макларен» выкинули из Кубка конструкторов и оштрафовали на $100 млн). И тот же регламент для «незначительных нарушений» сразу предусматривал возможность заключения «соглашения с ФИА о превышении», в котором признавшая вину команда могла получить смягчение наказания и даже право на секретность конкретных пунктов чрезмерных трат. Такое даже уже использовали – на кейсе «Феррари» и подозрении в моторном читерстве в начале 2020-го (7 команд тогда тоже возмущались и грозили судом).

Так что когда Вольфф говорит в стиле «если бы мы знали», он здорово лукавит – они и знали, регламент не менялся. Просто тогда в прессе пинали бы «Мерседес» – вот и вся разница.

В случае серьезных нарушений или несогласия с проверками дело поступает в Панель о рассмотрении вопросов потолка расходов – там заседает от 6 до 12 специально нанятых экспертов. Она заслушивает аргументы и выносит вердикт – кстати, опротестовать его никак нельзя (в регламенте этот пункт тоже есть с первого же дня): вероятно, оттого ФИА, скорее всего, предпочла на первый раз вести переговоры до победного, а не сходу включать банхаммер. Оттуда и перенос с публикации с 5 до 10 октября – на переговоры, видимо, потребовалось чуть больше времени.

А подтвердить бюджеты только тем командам, кто не вызывал вопросы, стало бы опасным юридическим прецедентом – ведь тогда чемпионат формально завершается для части пелотона, и статус других повисает в воздухе. Кто знает, на что рискнут пойти оставшиеся в период «безвременья» – вдруг подадут в суд с требованием переделить призовые, например?

Так что же будет с «Ред Булл»? Их ждет серьезное наказание?

«Долгое объявление итогов – один из недостатков регламента, у него есть другие плюсы и минусы, – признал Мекьес. – Важнее задаться вопросом, какое преимущество сохраняется на следующие сезоны. Мы хотели бы ответить на него в первую очередь.

Если регламент нарушили в 2021-м, какое преимущество команда получает в 2022-м, 2023-м? Как сделать так, чтобы в наказании был смысл?»

Предваряющие слухи как раз на него и ответили на вопрос о будущем, ведь обсуждавшиеся урезания тестов и времени в аэротрубе – вообще-то крайне серьезная мера, которая ударит прежде всего по перспективам следующих лет.

«Мерседес» и «Макларен» провалили старт сезона именно из-за неправильной корреляции реальных данных и показателей симулятора – вот насколько сейчас эти инструменты важны в современной «Ф-1». Можно нанять и 70, и 100 дополнительных инженеров, но без базовой проверки придуманных решений ничего не заработает – так что срезание возможностей для развития машины выглядит вполне адекватным для цели «не дать оторваться в будущем».

Деньги не конвертируются в скорость напрямую, иначе «Феррари» выигрывала бы каждый предыдущий сезон (только у «Тойоты» был бюджет выше в последние 20 лет). Любые идеи инженеров могут не сработать без достаточно качественной проверки – например, на симуляторе, через вычислительную гидродинамику CFD и в аэротрубе. Единственное исключение – снижение массы, но из-за минимального лимита и у нее есть предел, который достигнут уже в этом или следующем году. Долгосрочного преимущества не будет, потому «Феррари» сильно преувеличивает выигрыш на трассе – в идеале, конечно, всем бы хотелось просто вложить $4 млн и ускориться на полсекунды, но в реальности такого не бывает. Но это классическая политика «Формулы-1»: давить через прессу как можно сильнее самыми реальными и нереальными способами, чтобы получить хоть что-то.

Пока нет точного понимания, можно ли ограничить и уравнять траты на них и прочую инфраструктуру, но можно регламентировать использование мощностей – и тогда преимущество как минимум нивелируется. Проверять такое тоже намного проще и понятнее – а значит, и контролировать правила.

«Ред Булл» и так получит наименьшее количество тестовых сессий в аэротрубе – просто потому, что он лидер чемпионата.

Одна сессия – час активной продувки в аэротрубе, стандартная мера – 40 симуляций в неделю. Сокращение еще хотя бы на 10% предоставит главным соперникам нереальное преимущество практически в четверть доступных ресурсов – и это минимум на полгода! Тогда о прежней скорости развития аэродинамического обвеса можно забыть.

В конце концов, потолок расходов вводили не только для выравнивания машин, но и для превращения «Формулы-1» в прибыльный бизнес для владельцев команд. И для половины пелотона цель уже достигнута.

Однако реальный итог и выводы команд мы в любом случае узнаем только через год – после верификации бюджетов за 2022-й. Кажется, тогда будет еще интереснее.

Фото: REUTERS/Issei Kato, Ciro De Luca, Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY, Caroline Chia, ; globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Mullan