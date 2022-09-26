В «Ф-1» шпионы вскрывают главный секрет болидов двумя фотоаппаратами на штативах. Главное – стабильный кадр

Для сравнения со своей машиной.

В «Формуле-1» с внедрением нового регламента под обгоны и упрощение преследования сильно изменилась философия разработки болидов – обвес в виде закрылков и антикрыльев стандартизировали и урезали, а взамен генерацию прижимной силы перенесли под днище. Вернулся граунд-эффект – «присасывание» болида к треку благодаря ускорению потока воздуха под диффузором за счет воссоздания зон с перепадами давления:

И каждого инженера теперь очень волнует вопрос: какое днище у машины соперника? Насколько близко оно к асфальту? (Ведь чем ближе – тем лучше «запечатывается» трубка и теоретически растет прижимная сила, но с другой стороны если днище касается поверхности трассы, происходит стопор потока и он поднимает машину, после чего она подпрыгивает и вновь ударяется днищем о трек – то самое «галопирование») Какой у машины уклон?

Вопрос сравнения – действительно важный, ведь правила – новые, каждая команда выбирает свой путь, и сверка эффективности может многое сказать о недостатках каждого болида и возможном пути доработки.

Например, в последние Гран-при особо пристальное внимание заслужило днище «Ред Булл» – болид Ферстаппена улетает ото всех и на прямых, и в поворотах, хотя установлен на большем отдалении от покрытия по сравнению с «Феррари» и «Мерседесом»:

Откуда же технические штабы добывают информацию для сверки показателей болидов? У специально нанятых фотографов на пит-лейн – которые работают вот этими двумя камерами на штативах.

Об этом рассказал на ютубе аккредитованный фотограф «Ф-1» Евгений Сафронов из России – и даже узнал, что именно интересует команды больше всего:

«Так фотографы меряют дорожный просвет у чужих машин, – рассказал Сафронов. – Нельзя же просто взять измерительный прибор, засунуть под чужую машину на ходу и померять просвет. Потому ставится камера на штатив, на определенную высоту, и снимаются все машины, выезжающие с пит-лейн.

Высоту машины свой команды ты знаешь. А высоту чужой машины можешь соотнести [с высотой своей] по количеству пикселей и высоте на фотографии – и примерно понимать, кто с какой высотой для какого круга выезжает.

Я спрашивал у одного фотографа, который это и делает – команд интересует не столько дорожный просвет, сколько именно рейк машины. Это – то, насколько задрана задняя часть».

В прошлые сезоны это тоже имело значение – вот как на самом деле выглядят фотки с таких камер:

Это 2020-й – в 2022-м сравнительные снимки похожего типа с одного этапа практически не попадают в медиа. Команды выкупают их – либо превентивно кадры своей машины, чтобы не светить свои секреты, либо сразу весь пакет фотографий для описанных Сафроновым целей. В таком случае фотографы теряют право продавать снимки куда-либо еще или размещать их в фотобанках и соцсетях – вот их и не найти.

Лучшее, что есть – вот такие кадры с трассы, а не с пит-лейн:

И определить по ним разницу с точностью до миллиметра практически невозможно – ведь в таких местах точно нельзя добиться максимальной стабильности кадра с точной до миллиметра высоты камер. Так можно только на пит-лейн – со штативами известной высоты, неизменными объективами и настройками и без попыток снять что-то на весу и потом подобрать схожие кадры из десяток и сотен на пост-обработке.

Вот аккредитованным фотографам и платят – иначе у половины просто не хватало бы денег на посещение всех этапов календаря.