Феттель теперь двойник Бьорна Борга. Последствия подкола босса «Ред Булл» за очень длинные волосы

Новый имидж четырехкратного чемпиона.

Кажется, Себастьян Феттель так увлекся заботой о природе, что теперь экономит даже на уходе за собой. Отрастил волосы да и бороду бреет нечасто – вероятно, экономит ресурсы планеты.

И вместо пилота «Формулы-1» теперь больше смахивает на одного известного теннисиста из 80-х. Если бы не огромная голова, никто и не заметил бы подмены.

Даже бывший босс четырехкратного чемпиона не упустил возможности подшутить над Феттелем: по его мнению Себ – копия бывшей первой ракетки мира и 11-кратного обладателя Большого шлема Бьорна Борга.

«Только ракетки не хватает!» – заметил Хорнер на Гран-при Нидерландов при виде Себа.

И на следующем Гран-при Италии Феттель добился полного сходства: длинные волоса, борода, повязка...

Как вам его новый образ?

Фото: globallookpress.com/Federico Basile/Keystone Press Agency, Hoch Zwei/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Fox Photos / Stringer