Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

Главный трансферный вопрос года в «Ф-1».

После официального заявления о расторжении контракта с Дэном Риккардо сомнений больше нет: «Макларен» точно изменит состав на 2023-й. В пару к Ландо Норрису добавят пилота, которого боссы англичан сочли достаточно перспективным для выплаты $15 млн (по последнему инсайду AP) отступных австралийской звезде – иначе маневр просто не имеет позитивного смысла.

Причины разрыва с Риккардо понятны: он проводит статистически худший сезон в карьере относительно напарника (который был вчерашним новичком на момент воссоединения в «Макларене») и демонстрирует даже регресс на второй год.

Даже если в провале больше вины техники, то теперь мы знаем как минимум один неоспоримый факт о самом Дэне: к неудобной машине он подстраиваться совсем не умеет. А платить негибкому пилоту такую зарплату как-то не слишком рационально.

Выходит, по общей логике на смену Риккардо нужен более адаптивный пилот с потенциалом хотя бы на уровне Норриса. Что же в реальности?

По последним данным большинства инсайдеров из паддока, «Макларен» подписал контракт с резервистом «Альпин» Оскаром Пиастри – ради оранжевой машины тот со скандалом отказался от места Фернандо Алонсо. Причем с риском попасть на компенсации за подготовку австралийца – вплоть до $15-25 млн. Итого суммарные выплаты могут добить до 40 млн!

Почему именно Пиастри? Это крутой талант и чемпион «Формулы-2»

Оскар впечатлил в 2019-м, 2020-м и 2021-м – последовательно выиграл еврокубок «Формулы Рено», «Формулу-3» и «Формулу-2», причем две последние серии – в дебютных же сезонах. До Пиастри такое удавалось только Шарлю Леклеру и Джорджу Расселлу – несомненным талантам поколения, сразу получавшим места в «Ф-1» (хотя бы в аутсайдерах). Особенно мощным вышел нокаут в «Ф-2», где Пиастри с невероятной стабильностью разорвал опытных Роберта Шварцмана из системы «Феррари», Чжоу Гуаньюя (бывшего участника Академии «Феррари» и еще одного пилота «Альпин»), Дэна Тиктума (бывшего пилота программы «Ред Булл» и слушателя академии «Уильямса»), двух талантов «Ред Булл» Юри Випса и Лиама Лоусона и многих других ребят с опытом в несколько сезонов и мощной прессой. Это было одно из самых сильных выступлений за всю историю главной молодежки.

Но Оскару не повезло: на 2022-й освобождалось только место Райкконена, и его быстро забрал Чжоу с китайскими спонсорами. Австралийцу пришлось уходить в резервисты – целый год на симуляторе с поисками настроек для Фернандо Алонсо и Эстебана Окона.

Какие же у него сильные стороны?

Фантастическая природная скорость на одном круге (в «Ф-2» взял 5 поулов на 5 последних этапах подряд (всего квалификаций в сезоне было 8!)

Стабильность и умение балансировать риск с возможным результатом

Нереальная психологическая устойчивость (этот скилл постоянно подчеркивает его менеджер Марк Уэббер)

По набору навыков Пиастри больше всего напоминает Джорджа Расселла – удивлявшего могучими квалификациями в «Уильямсе» (даже заслужил прозвище «Мистер Суббота»), чуть не выигравшего поул и гонку в первом же уик-энде за «Мерседес», а в 2022-м выдавшего 9 финишей в топ-5 подряд (и еще 3 сразу после схода в Великобритании).

То есть с потенциалом и возможным апсайдом у Пиастри все в порядке – пока он на баста совсем не похож.

А как насчет адаптивности? Кажется, три титула в трех дебютных же сезонах в принципе исчерпывающе отвечают на этот вопрос, но еще больше о способностях к адаптации говорят квалификации в «Ф-2».

«В «Ф-2» и «Ф-3» у тебя есть полчаса практики на трассе, на более жесткой резине, и после практики ты выезжаешь на квалификацию и вообще не имеешь понятия о том, что там будет – сессии проводятся в разное время суток, и к тому же на гораздо более скользкой трассе, – рассказывал у нас в блоге бывший гонщик «Ф-1» Сергей Сироткин. – Да, есть какие-то догадки, расчеты, но в плане ощущений за рулем болида нет ощущения, что ты досконально все знаешь. Конечно, есть прогревочный круг, после него ты так или иначе должен реализовать возможности машины, проехать какой-то хороший круг в хорошем темпе.

На все про все лишь два круга. Поэтому тут работа в основном зависит от того, кто быстрее адаптируется, прочувствует условия. В том числе сделает все подготовительные процедуры на установочном круге. Потому что на них важно не просто подготовить машину к оптимальному состоянию, но прочувствовать уровень сцепления, баланса машины, как она себя ведет в различных фазах и поворотах. В молодежных сериях ты за считанное число кругов – два, три, может четыре, – должен прочувствовать предел машины, ее поведение.

Приходится действовать, оценивая ситуацию на глазок – прикинуть, что вот этот поворот можно проехать так и так, потому что сцепление, как мне кажется, в таких условиях будет вот таким. И то, за какое время ты можешь все это прочувствовать, понять, прицелиться и сразу сделать правильно, а потом еще доработать и приблизить к идеалу – это интересное умение гонщика. Такие умения котируются, потому что показывают, как пилот адаптируется. При этом он не знает трассу, условия, машину, настройки, поведение – это больше показывает умение пилоты быстро найти решение и показать результат без заученных данных телеметрии».

А у Пиастри – 5 побед из 8 квалификаций в единственном сезоне «Ф-2». 5 – подряд, после трех этапов на адаптацию. И после сезона в «Ф-3» с нулем поулов – то есть парень сам проработал момент и добавил (ведь часто Оскару не хватало 0,1-0,2 секунды).

Кто еще есть на рынке из сильных гонщиков?

Давайте рассмотрим положение пелотона на момент начала лета, после Гран-при Монако и продления Серхио Переса – когда можно было фиксировать крах Риккардо и переходить с поиску запасного варианта:

Вариантов с сильными свободными гонщиками не так много: Феттель в итоге завершил карьеру, третье возвращение уже 41-летнего Алонсо не вписывалось в новый облик «Макларена» и его долгосрочную стратегию, а остальные пилоты уже закрыты на многолетние сделки. По сути на рынке из сильных ребят оставался лишь Алекс Албон – но к его адаптивности после периода в «Ред Булл» на тот момент еще оставались вопросы.

Кто же еще мог претендовать на место в «Макларене»? Чжоу и Мик Шумахер не впечатлили так же мощно в «Ф-2», как Пиастри (да и в «Ф-1» они пока далеки до стадии «точно будет лучше Риккардо»), а в нынешнем сезоне в главной молодежной серии тоже либо катаются уже поверженные Оскаром ребята, либо недотягивающие до него по общему уровню.

Так и вышло: Пиастри выглядел лучшим доступным вариантом – перспективным, недорогим и без действующей (как тогда казалось) сделки. С последним возникли вопросы – и их еще предстоит решить в контрактной панели ФИА. Однако логика команды понятна: раз менеджмент уверяет, что парень свободен – надо было брать. Если в итоге с Оскаром не выйдет – англичане окажутся перед лицом громадной и неприятной проблемы.

Как же звезды «Индикара» из США?

Да, ранее «Макларен» подписал в систему (или пообещал возможности в «Ф-1») целой россыпи талантов из «Индикара»: Пато О’Уорду, Колтону Херте, Алексу Росси и Алексу Палоу.

«Теперь мечта стала совсем далекой. – рассказывал О’Уорд испанской ESPN после новостей о Пиастри. – Моего уровня по-прежнему недостаточно, чтобы убедить «Макларен». Все зависит от множества факторов, на которые я не могу повлиять.

Мне кажется, все это смешно. Я наблюдал и смеялся. [шеф «Макларена» Зак] Браун пообещал одну и ту же награду пятерым, но в конце концов в команде только одно место».

В реальности дело не только в уровне – практически у всех из них (включая О’Уорда) проблемы с суперлицензиями: получить ее на 2023-й может только Алекс Палоу, но у него конфликт и суд с нынешней командой «Чип Гэнэсси» (похожая история на кейс Пиастри – «Макларен» попробовал увести гонщика с опцией команды), да и в молодежках он ездил средне (седьмое место в «Ф-3» 2018-го – выше Чжоу, но ниже Мика Шумахера, нынешнего резервиста «Феррари» Роберта Шварцмана и застрявших намертво в «Ф-2» Маркуса Армстронга и Юри Випса, и это после двух слабых лет в GP3). Пиастри на его фоне выглядит намного перспективнее.

А раз опытных вариантов получше нет – Оскар и оказался главной опцией. За нее и схватились.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Dan Mullan, Lars Baron; instagram.com/patriciooward