Феттель разбил болид за 2 часа до квалы – и сам чинил его с командой. Сработало – Себ успел на трек

Еще и механик!

Себастьян Феттель объявил об уходе из «Ф-1» после финиша сезона перед стартом Гран-при Венгрии: «Я одержим идеальностью. Энергия, требуемая для объединения с машиной и командой для преследования идеала требует концентрации и полной отдачи. Мои цели сместились с побед в гонках и чемпионатах на то, чтобы видеть, как растут мои дети, как они знакомятся с моими ценностями».

И тут же на Гран-при Венгрии мы увидели, какой же подход Себ считает верным и правильным для работы в «Ф-1». В тяжелых дождевых условиях третьей практики четырехкратный чемпион не удержал машину на асфальте и ускользил в барьеры…

Казалось, до квалификации всего 2 часа, машину починить будет очень трудно – однако «Астон Мартин» сделал все возможное. Даже сам Феттель поработал руками, отверткой и всем, чем только потребовалось:

Сработало: к старту первого сегмента болид №5 подготовили к заездам, и чемпион отправился на трассу:

Но все-таки Феттель вылетел уже в первом сегменте – до спасительного 15-го места не хватило умопомрачительные 0,068 секунды!

Реакция Феттеля – «НЕТ, МУЖИК! НЕТ!»

Еще бы: Себ пробивался в третий сегмент квалификации на «Хунгароринге» с 2007-го. И в последний год выступлений традиция все-таки прервалась.