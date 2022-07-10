Феттель чумазым вышел к прессе после гонки – как в «Ф-1» 50-х. Из-за карбоновой пыли от тормозов – она теперь летит пилотам в лица

Призвал к смене правил.

«Формула-1» продолжает изучение нового революционного регламента 2022-го – даже на середине сезона вскрываются все новые и новые нюансы.

Например, теперь оказалось, что с новой конструкцией передней оси и тормозов на передних колесах карбоновая пыль при износе дисков летит в лица пилотов – вот как на послегоночное вью в Австрии вышел четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель:

Прямо как олдскульные гонщики 50-х и 60-х!

Только если раньше они ловили копоть от выхлопов моторов, то современные пилоты страдают от вот этого:

Это машина прошлого года – теперь болиды уже, а кокпиты выставлены чуть ближе к колесам, потому черные облака и летят в шлемы.

И Феттель в этом интервью призвал что-то сделать:

«Честно говоря, эта пыль – это то, над чем в «Ф-1» стоит поработать. Потому что конструкция передних осей и тормозных воздуховодов в этом году выдает всю пыль нам в лица. Очевидно, это не слишком хорошо – вряд ли дышать карбоновой пылью хорошо для здоровья. Надеюсь, очень скоро что-то изменится».

Фото: Gettyimages.ru/John Piercy/Hulton Archive, Lars Baron