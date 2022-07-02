«Мерседес» выкатил еще пачку новинок и наконец заработал: обогнал всех в быстрых поворотах и достал «Ред Булл» в медленных

Впереди – только «Феррари».

Гран-при Великобритании – самый удобный для обновлений: 7 из 10 организаций базируются или имеют заводы в Англии (некоторые – в паре километров от «Сильверстоуна»), потому везти новые детали ближе и дешевле именно сюда. И «Мерседес» активно пользуется возможностью: в прошлом году даже организовали Хэмилтону сессию на симуляторе для сравнения предполагаемого поведения новинок с результатами на трассе, а в этом году довезли еще два важных элемента даже несмотря на жалобы на жмущий потолок расходов.

Вот первый пакет – рассекатели над подвеской, дополнительные поворотные лопасти, направляющие закрылки:

Изменения не кажутся грандиозными, но предназначены для привнесения стабильности в поток на внутреннюю секцию главной выступающей части днища. А именно стабильности и предсказуемости больше всего не хватает нынешнему «Мерседесу»: из-за экстремальной минималистичной концепции любой порыв ветра, неудобный поворот или подскок «срывают» поток с предназначенного ему направления. Итог – перебои с прижимной силой в непредсказуемые моменты, страдания пилотов, потери времени на коррекции траекторий, невозможность полностью доверять машине и выжимать из нее все.

Теперь же зона, выделенная красными линиями, поможет отделить турбулентный воздух от важных зон днища, особенно в положении повернутого руля – возмущенный поток как минимум меньше будет мешать нужному.

Зону удалось улучшить благодаря новой обтекаемой форме корпуса пилонов подвески и новой форме соединения пилонов с шасси – они освободили важные места для рассекателей.

Второй ключевой пакет – мелкие на первый взгляд обновления днища.

Ранее «Мерседес» прежде всего ставил на его «полезную площадь» (оттого и минималистичная концепция понтонов) – чем она больше, тем больше поверхность для генерирования прижимной силы. В остальном же сама форма и структура днища оставались достаточно простыми: пока соперники придавали ей необычные формы, ставили рассекатели и туннели, делали вырезы и лопасти, инженеры восьмикратных чемпионов ограничивались только небольшими накладками в виде волн.

Теперь же зона значительно усложнилась – «Мерседес» одним махом догнал «Ред Булл» и «Феррари» по части мелких дополнительных возможностей перепозиционирования потока и создания нескольких полезных завихрений для повышения мощности и предсказуемости генерирования прижимной силы.

И результаты видны: Хэмлитон въехал на второе место в единственной сухой пятничной практике и проиграл «Феррари» всего 0,163 секунды. В третьей практике – такой же отрыв от Скудерии, но отставание на 0,4 секунды от «Ред Булл».

Данные от «Формулы-1» тоже показывают резкий рывок «Мерседеса» в быстрых и медленных поворотах – W13 уже лучший в первых и догнал «Ред Булл» во вторых.

(Отрывы сформированы по отношению к «Феррари», бирюзовый столбик – «Мерседес», синий – «Ред Булл», оранжевый – «Макларен», розовый – «Альпин», зеленый – «Астон Мартин», голубой – «Уильямс», бордовый – «Альфа Ромео», серый – «Хаас»).

Это уже третья волна серьезных обновлений – предыдущие здорово помогли Хэмилтону и Расселлу прибавить еще на Гран-при Испании.

Так что на стационарных треках с гладким асфальтом – вроде автодромов типа «Сильверстоуна» – «Мерседес» теперь действительно опасен.

Фото: REUTERS/Andrew Boyers; The Race