Вопросы про «Ф-1» ворвались на американскую «Свою Игру»: за знание Сочи давали $600, Баку – $800, Хэмилтона (по фото и подсказке!) – $1000

Тема родного заезда – самая дешевая.
Все, наверное, смотрели «Свою Игру» – телешоу-викторину, в котором трем игрокам предлагают разные по сложности вопросы из разных блоков знаний – и деньги за правильные ответы. Она появилась в 94-м как локализация американского шоу Jeopardy! – «Рискуй!» – в которую на американском ТВ играют с 1964-го.
И в недавнем выпуске от 27 июня 2022-го писательнице из Висконсина Эмме Хенке, учителю из калифорнийского Сан-Хосе Арману Санчесу и «профессионалу в технологиях» Джо Фельдману из мэрилэндской Бесесды выкатили пак «места Гран-при «Формулы-1».
Вопрос на $200 – о домашнем ивенте: «Гран-при Монако считается среди «Тройной короны автоспорта» вместе с «24 часами Ле-Мана» и этой американской гонкой в мае.
Правильный ответ – «500 миль Индианаполиса».
$400 давали за разгадку ребуса «После жалоб пилотов 10-й поворот на «Марине Бэй» сделали менее «жестким и кочковатым», ведь его называли «рогаткой» этого азиатского города.
Речь о Сингапуре.
$600 обещали за ответ на вопрос «Трек для Гран-при России в этом городе сделан на обычных дорогах, построенных под Олимпиаду 2014-го».
Да, это имели в виду Сочи.
$800 достались тому, кто понял описание: «Прямая длиной в милю с третью прямо перед первым поворотом и невероятные виды на Каспийское море подчеркивают прелести Баку в этой стране».
Конечно, это про Азербайджан!
А завершал блок вопрос на $1000 – с фото:
«Сильверстоун» – домашний трек для этого британского семикратного чемпиона мира; часть трека названа в его честь».
Ну что, угадаете?:)
Выиграл, кстати, в итоге спец по технологиям – узнал «Инди-500», Баку и Хэмилтона. Заработал $22 900 за день.
Зато теперь можно с полной правомерностью делать заявления вроде «Формула-1» пришла в телевизоры каждой домохозяйке».
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Фото: wbz-tv
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