Вопросы про «Ф-1» ворвались на американскую «Свою Игру»: за знание Сочи давали $600, Баку – $800, Хэмилтона (по фото и подсказке!) – $1000

Тема родного заезда – самая дешевая.

Все, наверное, смотрели «Свою Игру» – телешоу-викторину, в котором трем игрокам предлагают разные по сложности вопросы из разных блоков знаний – и деньги за правильные ответы. Она появилась в 94-м как локализация американского шоу Jeopardy! – «Рискуй!» – в которую на американском ТВ играют с 1964-го.

И в недавнем выпуске от 27 июня 2022-го писательнице из Висконсина Эмме Хенке, учителю из калифорнийского Сан-Хосе Арману Санчесу и «профессионалу в технологиях» Джо Фельдману из мэрилэндской Бесесды выкатили пак «места Гран-при «Формулы-1».

Вопрос на $200 – о домашнем ивенте: «Гран-при Монако считается среди «Тройной короны автоспорта» вместе с «24 часами Ле-Мана» и этой американской гонкой в мае.

Правильный ответ – «500 миль Индианаполиса».

$400 давали за разгадку ребуса «После жалоб пилотов 10-й поворот на «Марине Бэй» сделали менее «жестким и кочковатым», ведь его называли «рогаткой» этого азиатского города.

Речь о Сингапуре.

$600 обещали за ответ на вопрос «Трек для Гран-при России в этом городе сделан на обычных дорогах, построенных под Олимпиаду 2014-го».

Да, это имели в виду Сочи.

$800 достались тому, кто понял описание: «Прямая длиной в милю с третью прямо перед первым поворотом и невероятные виды на Каспийское море подчеркивают прелести Баку в этой стране».

Конечно, это про Азербайджан!

А завершал блок вопрос на $1000 – с фото:

«Сильверстоун» – домашний трек для этого британского семикратного чемпиона мира; часть трека названа в его честь».

Ну что, угадаете?:)

Выиграл, кстати, в итоге спец по технологиям – узнал «Инди-500», Баку и Хэмилтона. Заработал $22 900 за день.

Зато теперь можно с полной правомерностью делать заявления вроде «Формула-1» пришла в телевизоры каждой домохозяйке».

Фото: wbz-tv