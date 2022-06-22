Что гонщики «Ф-1» говорят себе в болиде после провалов? Феттель забыл выключить радио – мир все услышал

Трогательные жалобы на судьбу.

Гран-при Канады закончился провалом для Себастьяна Феттеля: после обнадеживающих практик с местом в топ-5 наступила квалификация – и ее чемпион закончил уже в первом сегменте. Итог – 16 место на стартовой решетке.

Гонщик не сдерживал эмоций: «Не может быть. Я имею в виду, что это было? Машина так отличалась от того, что было утром! Абсолютно другая, у меня не было сцепления! Было чувство, что задняя часть слева сломалась».

А в гонке пилот «Астон Мартин» отделили от очковой зоны всего две позиции – Себастьян финишировал 12-м. И звучал гораздо спокойнее.

«Окей, ребята, это был не наш день. Мы были быстры, но я не помню ни единого момента, который бы нам помог. Молодцы. Так жаль, правда? Мы были так быстры. Все повернулось против нас. То есть такое иногда случается. Аааах... Возьмите по пиву, все, вы заслужили».

Просто сравните с разочарованием и жалобами Себа в квалфикации, когда он думал, что его никто не слышит: «Как мы могли столько наошибаться? Простите, не знал, что радио включено».

Разочарование Феттеля легко понять: конец пелотона – не место для четырехкратного чемпиона мира.