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Арестованная вилла Мазепиных на Сардинии за $110 млн: побережье Средиземного моря, 25 комнат, огромный бассейн

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Формула-1
Никита Мазепин Никита Мазепин
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Гонщик готовится к суду.

Прошедшая весна для Никиты Мазепина – сплошное потрясение: 5 марта «Хаас» расторг с ним контракт, 9 марта его с отцом Дмитрием внесли в санкционный список ЕС, а через месяц у них арестовали виллу на Сардинии: Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины владеют через их же «иностранное корпоративное предприятие».

Дом расположен на севере Сардинии – в городе Портиско провинции Сассари. Он стоит $110 млн: здесь 25 комнат, роскошные сады и огромный бассейн.

На вилле побывал журналист итальянской Corriere della Sera.

Вот въезд.

Сбоку звонок, номер дома и его название – Rocky Ram («Горный Овен»).

Удалось заснять немного внутренний двор, часть виллы и сад.

А также вид на Средиземное море.

Сам Никита Мазепин еще в апреле высказался о решении ЕС: «Я не согласен с тем, что попал под санкции, и, как уже говорил, намерен оспаривать это. Наверное, сейчас неподходящее время, потому что, если посмотреть на происходящее со спортсменами в целом, это культура отмены моей страны».

Вообще из санкционного списка очень трудно выбраться – обычно там остаются годы. Никите предстоит немало тяжелых судов – и за виллу, и за невыплаченный «Хаасом» гонорар, и за спонсорские деньги с боевым болидом за 2021-й.

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