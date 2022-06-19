Боксы «Ф-1» в Канаде заливало три дня подряд. Обновленный трек не справился с дождями, а перед гаражами вышел бассейн

Зато получились классные кадры.

«Формула-1» наконец вернулась в Канаду после двух пропущенных из-за ковида сезонов – и уже в четверг Монреаль встретил гонщиков и команды проливным дождем.

На пит-лейн образовалась целая река – болиду «Ф-1» здесь точно не проехать (разве что проплыть).

Зато Боттас мог бы сделать в новое бомбическое фото.

В пятницу дела шли не лучше: те, кто все же отважился выйти из боксов, бежали со всех ног, чтобы поменьше мокнуть под дождем.

Вот такие грозные тучи висят над трассой весь уик-энд.

В субботу погода осталась такой же: грозила молниями и раскатами грома перед третьей практикой и квалификацией.

Непогоду не выдерживают даже зонты.

И, судя по лицу Карлоса Сайнса, сами гонщики – тоже.

Мощнейший ливень не мог пройти без последствий: «Дождь устроил какие только можно проблемы в новом главном здании боксов в Монреале. В некоторых комментаторских будках протекает потолок».

Речь о недавней реновации трека: как раз перед Гран-при 2019-го в Монреале закончили строительство здания боксов за 60 миллионов долларов. Уже тогда к качеству возникали вопросы (асфальт кусками оставался на колесах болидов) – и, видимо, теперь недоделки и брак полезли еще активнее.

Из-за холода и сырости механикам приходится обниматься с колесами, чтобы согреться. Это самое теплое, что есть в гараже – благодаря чехлам-грелкам, в которые они укутаны.

Дождь все не утихал, и огромные лужи скопились прямо в поворотах. В такую погоду проявляется настоящее мастерство пилотов – мало просто правильно войти в поворот и вовремя нажать педаль газа, к трудностям добавляется аквапланирование.

И не все с этим справлялись. Ошибались многие – даже топы «Ф-1».

А вот пример отличного сэйва от Джорджа Расселла.

Но есть и плюсы – одни из лучших кадров в «Ф-1» получаются именно благодаря мокрой трассе.

И тяжкие условия помогли с сенсациями: Фернандо Алонсо прорвался на первый ряд, Мик Шумахер квалифицировался шестым, Кевин Магнуссен – пятым, а новичок Чжоу из «Альфа Ромео» пробился в топ-10 впервые в карьере. И никто вроде бы не утонул!

Фото: twitter.com/AlpineF1Team; twitter.com/alfaromeoorlen; twitter.com/AlphaTauriF1; twitter.com/ScuderiaFerrari; twitter.com/HaasF1Team; twitter.com/MercedesAMGF1; twitter.com/f1