Боксы «Ф-1» в Канаде заливало три дня подряд. Обновленный трек не справился с дождями, а перед гаражами вышел бассейн

Зато получились классные кадры.
«Формула-1» наконец вернулась в Канаду после двух пропущенных из-за ковида сезонов – и уже в четверг Монреаль встретил гонщиков и команды проливным дождем.
На пит-лейн образовалась целая река – болиду «Ф-1» здесь точно не проехать (разве что проплыть).
Зато Боттас мог бы сделать в новое бомбическое фото.
В пятницу дела шли не лучше: те, кто все же отважился выйти из боксов, бежали со всех ног, чтобы поменьше мокнуть под дождем.
Вот такие грозные тучи висят над трассой весь уик-энд.
В субботу погода осталась такой же: грозила молниями и раскатами грома перед третьей практикой и квалификацией.
Непогоду не выдерживают даже зонты.
И, судя по лицу Карлоса Сайнса, сами гонщики – тоже.
Мощнейший ливень не мог пройти без последствий: «Дождь устроил какие только можно проблемы в новом главном здании боксов в Монреале. В некоторых комментаторских будках протекает потолок».
Речь о недавней реновации трека: как раз перед Гран-при 2019-го в Монреале закончили строительство здания боксов за 60 миллионов долларов. Уже тогда к качеству возникали вопросы (асфальт кусками оставался на колесах болидов) – и, видимо, теперь недоделки и брак полезли еще активнее.
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Из-за холода и сырости механикам приходится обниматься с колесами, чтобы согреться. Это самое теплое, что есть в гараже – благодаря чехлам-грелкам, в которые они укутаны.
Дождь все не утихал, и огромные лужи скопились прямо в поворотах. В такую погоду проявляется настоящее мастерство пилотов – мало просто правильно войти в поворот и вовремя нажать педаль газа, к трудностям добавляется аквапланирование.
И не все с этим справлялись. Ошибались многие – даже топы «Ф-1».
А вот пример отличного сэйва от Джорджа Расселла.
Но есть и плюсы – одни из лучших кадров в «Ф-1» получаются именно благодаря мокрой трассе.
И тяжкие условия помогли с сенсациями: Фернандо Алонсо прорвался на первый ряд, Мик Шумахер квалифицировался шестым, Кевин Магнуссен – пятым, а новичок Чжоу из «Альфа Ромео» пробился в топ-10 впервые в карьере. И никто вроде бы не утонул!
«Ф-1» в Канаде: квалификация под дождем, Леклер стартует с последнего ряда
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Прививки в боксах для «Ф-1» на гоночной трассе: рядом с болидами, клетчатыми флагами и вдовой лучшего пилота страны
Фото: twitter.com/AlpineF1Team; twitter.com/alfaromeoorlen; twitter.com/AlphaTauriF1; twitter.com/ScuderiaFerrari; twitter.com/HaasF1Team; twitter.com/MercedesAMGF1; twitter.com/f1
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