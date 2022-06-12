Невиданная поломка в «Ф-1»: пластина в крыле разломилась надвое. Механики замотали деталь изолентой и вернули машину в заезд

Самый быстрый сервис в мире.

DRS – подвижное устройство в заднем антикрыле для повышения скорости на прямых – используется в «Формуле-1» уже десятилетие, но еще ни разу не ломалось так, как на болиде Юки Цуноды во время Гран-при Азербайджана:

Деталь, очевидно, разломилась чуть дальше крепления, поднимающего систему, и потому часть прорези оставалась закрытой даже при активации. Это очень опасно, поскольку сильно дестабилизует болид: с одной стороны прижимной силы вырабатывается намного больше, и потому машину в любой момент могло развернуть прямо в барьеры.

Дирекция гонки быстро отреагировала и предписала «Альфа Таури» зазвать Цуноду в боксы и все поправить. Команда так и сделала – секунд за 20.

И вернула Юки на трассу – готово:

Правда, DRS ему запретили пользоваться до финиша.

Выглядит смешно и нелепо, но формально по регламенту все законно: главное – чтобы крыло находилось в постоянно закрытом состоянии, если команда по любым причинам не может контролировать его правильную активацию. Метод и способ реализации фиксации пластины на месте не имеет значения, пока нет сомнений в его безопасности – а «Альфа Таури» не подала повода в таких сомнениях, ведь от их машины не отлетали карбоновые осколки.

До инцидента Цунода претендовал на очки, но внеплановый пит-стоп отбросил его далеко назад – в результате японец приехал только 13-м.