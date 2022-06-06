Правда о самом роскошном Гран-при «Ф-1»: невозможный трафик, нереально поесть и попасть внутрь. Даже команды везут еду за 15 км

О Монако – от первого лица.

Монако рискует потерять контракт на проведение этапа «Формулы-1» уже в следующем году – cреди главных проблем называют маленькую плату за гонку для чемпионата и необгонный характер, часто провоцирующий унылые паровозные заезды. Но недовольны не только владельцы коммерческих прав и телезрители: посетителям тоже не так уж весело (если речь не о VIP). О Гран-при Монако глазами обычного визитера рассказал один из самых известных фотографов «Ф-1» Ким Иллман:

«Паддок – настоящий кошмар. Места там совсем мало. А людей во время уик-энда огромное количество. Все заполнено. Гонщикам приходится бежать, чтобы успеть куда угодно, потому что путь от моторхоумов до пит-лейн очень длинный. И по дороге их атакуют болельщики с просьбой о фото и автографе».

Другая проблема – жилье. Цены на него вырастают от 4 до 10 раз во время уик-энда. А если вы остановитесь за пределами княжества, то не сможете добраться домой из-за проблем с транспортом: «Это ужас. В субботу люди покидают трассу в 10 вечера и оказывается, что никакие поезда уже не ходят», – рассказывает Ким.

Тяжело приходится не только болельщикам, но и командам: им тоже не хватает места. Приходится преодолевать путь в 15 километров, чтобы доставить еду для работников на трассе из грузовиков-холодильников.

Сотрудникам медиа-центра повезло еще меньше: вот вся еда, которую им предлагают на день: пара круассанов и сэндвич.

А выбраться поесть вне паддока невозможно – для этого просто нет времени.

Проезды набиты машинами даже в обычные дни, но во время уик-энда «Ф-1» дела еще хуже – поворот «Раскасс» превращается в ночной клуб и полностью перекрывает движение в этой части города. А в воскресенье вечером приходится перекрывать половину и без того тесной улицы вдоль гаражей, чтобы команды могли подогнать свои грузовики и упаковать вещи.

Еще одним кадром из закулисья Гран-при Монако поделился фотограф Евгений Сафронов в своем телеграм-канале. Пока балконы с видом на трассу приносят владельцам тысячи долларов в качестве трибун, противоположные стороны зданий без ценного обзора используются как склады.

И это – рай миллионеров и самый «премиальный» Гран-при сезона. Добро пожаловать!

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei