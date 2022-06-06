На Гран-при Монако заметили Бэтмобиль на украинских номерах. Его строили для фильма 1989-го, он правда ездит (и даже грозит двумя пулеметами)

А в Киеве его реставрировали.

У немецкого издания Auto Motor und Sport есть традиция: на европейских Гран-при «Формулы-1» (особенно в Монако) снимать машины VIP-гостей и рассказывать в фотовизуальном материале, какая знаменитость на каком гиперкаре приехала. А после последнего этапа в Монте-Карло среди традиционных «Феррари», «Ламборгини», «Порше» и прочих суперкаров они увидели крайне нетривиального гостя – Бэтмобль на украинских номерах.

Что же это? Реальный Бэтмобиль для фильма «Бэтмен» 1989 года – построенный для рекламы как раз в те времена. Украинские номера на нем оказались пару лет назад по производственным причинам – машину реставрировала киевская мастерская Nanoprotec.

Ее построили на базе «Шевроле» Caprice и оснастили V12 BMW M73 1994 года – мощностью 322 л.с.

В конце 2021-го го доставили в Монако – заказчику в лице египетского «блогера и гонщика «Ф-3» Exotics Driver. И машине даже завели отдельную страничку в соцсети, которую нельзя называть – там же в профиле есть ссылка на видео со сценами, в которых техника хотя бы частично принимала участие.

На модели и правда можно ездить по обычным дорогам – вот владелец заснял видео об управлении от первого лица во время поездки на презентацию к князю Монако после Гран-при:

А вот машину представили князю – естественно, с демонстрацией выдвижных пулеметов:

Вряд ли она жмет большую максималку, зато точно стоит огромных денег и эффектно выглядит. Похоже, ее судьба – стать постоянной достопримечательностью Гран-при (если Монако останется в календаре «Ф-1», конечно).