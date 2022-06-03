У «Феррари» не хватит денег на весь год. «Ред Булл» и «Мерседес» тоже паникуют – инфляция бьет по «Ф-1»

Маленькие команды торжествуют.

«Формула-1» проехала только треть сезона – 7 Гран-при из 22-х – а в паддоке уже апокалиптичные настроения: похоже, команды не вписываются в потолок расходов. В 2022-м его установили на уровне $140 млн и добавили еще $1,2 млн за спринты и дополнительный этап – первоначально в распоряжении команд был еще миллион, но его отменили вместе с Гран-при России.

И теперь топы «Формулы-1» в панике – из-за роста цен на перелеты, электроэнергию, продукты и общей инфляции они не укладываются в бюджеты. Беспокойства высказывали еще перед стартом сезона, но после фиксации апрельской годовой инфляции в Великобритании – месте базирования большинства команд – на уровне в 9 процентов (высочайшем за 40 лет) обсуждения перешли из стадии «что-то некомфортно» на стадию «сделайте что-нибудь».

«Семи командам, вероятно, придется пропустить последние четыре гонки, чтобы уложиться в потолок расходов, – спрогнозировал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Речь не только о гигантах. Инфляция сильно бьет и по командам из середины.

ФИА должна об этом позаботиться. Счета за электричество, расходы на жизнь – все растет экспоненциально, и «Ф-1» не исключение. Стоимость перевозок увеличилась вчетверо, и мы не можем это контролировать.

Чтобы хотя бы приблизиться к уровню ограничения бюджетов, надо сэкономить средства, эквивалентные пропуску нескольких гонок. Все топ-команды в этом году выйдут за пределы $140 млн. Даже сокращение персонала не поможет.

Смысл потолка заключался в ограничении расточительства топ-команд. Когда мы согласились принять уровень в $140 млн – из-за пандемии он стал на $30 млн меньше первоначального – никто не мог предвидеть мировые события и такую инфляцию.

Сейчас мы не можем даже предсказать уровень инфляции во второй половине года. В ФИА должны действовать заранее, поскольку ближе к середине года мы уже мало что сможем предпринять. Кроме того, у нас есть обязательства перед нашими сотрудниками.

В прошлом году мы уже сокращали штат, чтобы уложиться в лимит, и это еще до начала роста инфляции. Не думаю, что угроза массовых сокращений полезна для «Ф-1». Надеюсь, здравый смысл возобладает. Это форс-мажор, его никто не мог предвидеть, и сейчас надо просто найти разумное решение».

«Ранее нам нужно было вписываться в бюджетные ограничения и работать под ними – уверен, все справились, – высказался главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин. – Но затем, по мере роста стоимостей на перелеты, цен на энергию и действия прочих эффектов инфляции, все перешло от дополнительных требуемых сокращений до точки, где вызов превратился в непреодолимый.

Существуют рычаги, которыми можно подстегивать или сдерживать траты, но у них нет моментального эффекта, и он не всемогущ. Все попадают в ситуацию, когда даже с самой большой волей в мире становится невозможно соответствовать потолку».

«Лимит бюджетов необходим – только так можно остановить гонку трат, – согласился шеф «Макларена» Андреас Зайдль в интервью RaceFans. – Но в таких сложных обстоятельствах тяжело удержаться в рамках. Нужно что-то делать. Вероятно, требуется механизм корректировки потолка с учетом инфляции. Такая концепция существует, но она вступит в силу с 2024 года. Стоит понять, подходит ли он нам или можно придумать что-то получше».

Шеф «Феррари» Маттиа Бинотто – тоже в стане пессимистов.

«У нас нет шансов удержаться ниже потолка. В какой-то момент мы его превзойдем. Не думаю, что у нас и многих других команд есть способ уложиться. Сейчас возросшие расходы не покрываются. Если многие нарушат лимит, это будет плохо для финансового регламента, начнутся разговоры, работает ли он.

Есть чувство ответственности, которое мы проявили в 2020-м, когда согласились уменьшить потолок бюджетов с $175 млн до $145 млн. Это было не в наших интересах. Проще всего было настаивать на $175 млн и прекратить дискуссии. Но мы понимали важность согласия, понимали, что важно лучше сбалансировать бюджеты».

В апреле инфляцию и повышение потолка уже обсуждали на заседании Комиссии «Формулы-1» – «Ред Булл» поддержали «Феррари», «Мерседес», «Макларен», «Астон Мартин» и «Альфа Таури». Зато против оказались «Альфа Ромео», «Альпин», «Хаас» и «Уильямс» – и заблокировали любые изменения.

«Лучшее решение – выключить аэротрубу и перестать привозить улучшения на каждую гонку. Мы все можем это сделать, – заявил главный оппозиционер повышения потолка – шеф «Альфа Ромео» Фередерик Вассер. – Сейчас наша ситуация такова, что рано или поздно мы просто прекратим работу над развитием болида, потому что упремся в ограничение бюджета.

Я не смогу потратить больше денег, чем у меня есть, даже если потолок немного поднимут. Если мы столкнемся с увеличением расходов на электроэнергию или перевозки, мы выключим аэродинамическую трубу и прекратим привозить новинки на каждый Гран-при. Мне кажется, все остальные команды могут просто сделать то же самое.

Инфляция – это не форс-мажор. Форс-мажором была пандемия. Инфляция – обычный процесс, она случается время от времени. Ее нужно включать в планирование. Если мы сейчас пойдем на компромисс, то ограничению бюджетов конец».

«Мы тоже не согласны повышать потолок, – высказался шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр. – Когда мы формировали наш бюджет, то предвидели инфляцию. В декабре рост потребительских цен уже насчитывал 7%. А большинство команд верстает бюджет на год в ноябре-декабре. Так что сюрпризом [инфляция] не была, и потому мы учитывали ее. И мы до сих пор вписываемся в потолок, хоть и не предполагали настолько высокие цены на перелеты. Уверен, другие тоже так могли, потому я против просто поднять потолок.

Другие команды пропустят гонки? Это точно Так это ж шикарно! Мы поднимемся в чемпионатах. Мы можем на это рассчитывать, или он просто шутил?

Я знаю наш бюджет, я знаю бюджеты прошлых лет. На обновления всегда заложена хорошая сумма, особенно в год нового регламента. Потому даже если цены на перелеты выросли на $2,5-3,5 млн, ваш бюджет на новинки – 20 млн, почему просто не потратить 17 млн и остаться под потолком? Вы можете это сделать, но ограничите обновления. Намного проще пустить деньги в ФИА на лоббирование повышения потолка и сохранение бюджета на обновления».

Но у Шовлина есть отличный ответ на претензии Вассера и Сафнауэра.

«Люди говорят о бюджетах на обновления, но он также включает детали, с которыми вы гоняетесь. Так что конкретно только на аэротрубу и ускорение уходит не так много.

У нас – уверен, мы не одиноки – большинство деталей [из начала сезона] уже изношены, а сейчас мы возим намного меньше запасных, чем обычно. Каждый уик-энд существует риск, когда мы не сможем собрать машину или нормально оснастить машину. И если мы не потратим деньги на новые улучшенные детали, нам просто придется потратить немалые суммы денег на ровно такие же [старые] детали».

Вообще финансовый регламент предусматривает наказания за превышение бюджетов – в зависимости от размеров и характера этого превышения. Предусмотрено не штрафуемое «пробитие» в 5% – поскольку это считается несущественным нарушением. Но любой – даже мелкий – выход за лимит точно спровоцирует разбирательства (возможно, даже судебные).

«А если превышение бюджета вызвано форс-мажорными обстоятельствами, какими будут решения стюардов, какие штрафы? Понятия не имею», – недоумевает Бинотто.

«Мы не хотим играть в глупые игры «кто первый струсит», – согласен Хорнер. – Представьте: «Феррари», например, превысят бюджет на $4,9 млн, а мы – на $4,7 млн. И разница между нами составит одно-два дополнительных обновления, которые и решат судьбу титула. Что тогда? Мы хотим ясности по превышениям, и быстро».

«Сперва пандемия, теперь [спецоперация], эти события нельзя было предсказать и нынешние уровни инфляции тоже ненормальные, – убежден советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Когда все вернется в норму, мы все снова впишемся в лимит бюджетов. Нам нужно только однократное форс-мажорное исключение».

Но, похоже, так просто все не закончится – впервые в истории у маленьких команд появилась власть над большими. «Формула-1» 2022-го просто не перестает поражать.

Фото: REUTERS/John David Mercer; Gettyimages.ru/Clive Rose, Eric Alonso, Mark Thompson