Обновление года в «Ф-1»: аутсайдер выкатил копию «Ред Булл» – нарвался на подозрения в шпионаже, проверки и скандал

«Астон Мартин» под ударом.

Гран-при Испании вспыхнул скандалом еще до первого круга даже в первой тренировке – еще на стадии презентации новинок. Почти все команды «Формулы-1» здорово доработали машины для удобного в проверке деталей автодрома, но «Астон Мартин» особенно выделился и сорвал главную порцию внимания – выкатил просто копию «Ред Булл».

(спасибо за коллаж команде маэстро из The Race)

Буквально до мелочей вроде зеркал.

А было примерно так:

Команде Ферстаппена вроде бы и понравилось – но и возникли большие вопросы.

«Копирование – величайшая форма лести. Это большое дело – проинструктировать команду создать весьма схожий клон нашей машины. И, конечно, зимой ушли несколько человек – ты не можешь контролировать, что у них в голове.

Нас сильно обеспокоила бы смена владельца интеллектуальной собственности в каком угодно виде. Мы рассчитываем, что ФИА сделает все возможное, чтобы интеллектуальная собственность «Ред Булл» не оказывала влияния на любые машины – это стало бы прямым нарушением регламента»», – заявил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Теперь нужно прояснить ситуацию и понять, как именно эта невероятная копия стала реальностью, – недоумевал советник гоночной программы «Ред Булл» Гельмут Марко. – Копировать не запрещено, но нужно принимать во внимание тот факт, что конкуренты переманили от нас семерых инженеров, и что именно конкуренты из «Астон Мартин» переманили нашего главу отдела разработки аэродинамики – пообещали ему огромную сумму. Но дело не только в нем.

Есть несколько фактов, которые нужно расследовать. Есть доказательства того, что данные скачали и скопировали. Ведь вопрос: могли ли конкуренты создать настолько детально точную копию нашего болида, не имея на руках подробной документации?»

Естественно, «Астон Мартин» не выкатил бы обновления без предварительного согласования с Международной автомобильной федерацией – ведь реакция соперников была немного предсказуемой. И новая версия AM22 оказалась согласованной: по заявлению ФИА и команды, регулятор заранее знал о новинках, так как команды обязаны предоставлять информацию об изменениях по регламенту (пункт вступил в силу как раз с 2022-го). Представители ФИА отметили схожесть концепций, посетили базу «Астон Мартин» 17 и 18 мая и пришли к выводу, что болид подготовлен собственными силами и является легальным.

«Проанализировав данные и процессы, ФИА в письменном виде заявила, что наши обновления стали результатом легальной независимой работы в соответствии с техническим регламентом», – передает сообщение «Астон Мартин» журналист BBC Эндрю Бенсон. Сама ФИА выступила с аналогичным заявлением.

И англичане даже выступили с ответным заявлением – и очень наглым.

«Не понимаю, что за обвинения выдвигает «Ред Булл», – высказался технический директор Энди Грин. – Мы никогда не получали информацию от любых команд или кого бы то ни было. Базу посетила ФИА, которая изучила все данные, опросила всех причастных сотрудников и постановила, что развитие шло совершенно независимым путем.

Мы задумали эту машину в середине прошлого года как второй вариант. Большая часть сделана к концу прошлого года – до того, как мы увидели болиды соперников. Мы выделили два направления. Для нас стало шоком и неожиданностью, что «Ред Булл» пришел к похожей концепции. Думаю, в тот момент это укрепило наше ощущение, что из двух путей мы выбрали неверный. Получили подтверждение».

Первоначально в передаче данных подозревали перекупленных у «Ред Булл» инженеров во главе с экс-главой отдела аэродинамики Дэн Фэллоусом – он приступил к работе в Сильверстоуне с апреля, но ждал полгода допуска от предыдущей команды. Главные контраргументы «Астон Мартин» заключались в сложности задачи: все-таки зеленая команда покупает двигатель и подвески у «Мерседеса», а не у «Ред Булл», и потому им в любом случае с нуля пришлось бы создавать систему охлаждения и совмещать распределение потоков от философии чемпионов с аэрообвесом RB18. Именно поэтому просто скопировать за месяц облик машины было невозможно.

«Если бы мы запустили программу после первой гонки, то ни за что не смогли бы подготовить две новые машины к Барселоне», – проинсайдил один из инженеров «Астон Мартин» для AMuS. По данным немецкого издания, англичане изначально планировала две концепции, в октябре 2021-го выбрали версию, ставшую в итоге AMR22-A, но после месяца работы зашли в тупик и возобновили работу над AMR22-B.

Да, первоначальная версия совсем не сработала: с ней «Астон Мартин» набрал 6 очков за первые 5 Гран-при на Феттеля и Стролла и ухнул на предпоследнюю строчку Кубка конструкторов – в число главных аутсайдеров. Про подготовку полностью новой версии ходили слухи еще после первых тестов – даже больше: директор «Астон Мартин» по развитию болида пообещал «совершенно непохожую на нынешнюю» машину еще перед первым Гран-при.

«Решили не зацикливаться на одной концепции, – говорил тогда он. – Мы открыты к новым идеям. Думаю, и остальные команды будут впитывать идеи других. Сейчас у ребят из отдела аэродинамики много информации».

Но Кристиан Хорнер не убежден – и звучит весьма угрожающе.

«Не совпадение, что несколько человек перешли из «Ред Булл» в «Астон Мартин» зимой и в первой части сезона. На самом деле, ФИА на этой неделе заранее обратило наше внимание: они сказали, что есть машина, похожая на нашу, и попросили лист ушедших сотрудников. Это сразу же насторожило.

Люди переходят из команды в команду после принудительного отпуска – это разрешено, мы видим это повсюду. То, что они уносят в голове, их дело. Если же произошел трансфер интеллектуальной собственности, это нечестно и абсолютно неприемлемо. Я не стану делиться подробностями о конкретных людях, но это стало бы уголовным преступлением, потому что интеллектуальная собственность – источник жизни команды, мы инвестируем в нее миллионы фунтов. Не хотелось бы увидеть ее у соперников. Мы с таким же успехом могли бы стать франшизой и продавать знания об аэродинамических обвесах».

А ведь «Астон Мартин» уже ловили на копировании топа – в 2020-м называвшая на тот момент «Рейсинг Пойнт» выкатила на тесты точную копию чемпионского «Мерседеса» 2019-го.

Соперники немного опешили, а главный соперник «розовых» по середине пелотона – «Рено» (теперь «Альпин») – подала формальный протест. И выиграла: «Рейсинг Пойнт» оштрафовали на €400 тыс и по 7,5 очков с машины в Кубке конструкторов. Регулятору пришлось срочно обновлять правила ужесточением запретов «реверсивной инженерии» и 3D-сканирования болидов соперников.

Тем не менее, кажется, внутри будущего «Астон Мартин» кейс признали успешным. Или мы и правда наблюдаем за редкостным совпадением.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli, Charles Coates; REUTERS/Albert Gea