Cуровейший пит-стоп в главных гонках CША: колесо били кувалдой и пилили болгаркой – бестолку. Помог только отбойник – машину вернули в заезд

Возились 4 минуты.

Когда в гонках на открытых колесах пит-стоп идет радикально не по плану, обычно пилота ждет сход – как Валттери Боттаса на прошлогоднем Гран-при Монако: гайка вплавилась в его «Мерседес», и бригада разделила болид и покрышку уже на базе спустя пару дней.

Но за океаном в главных гонках США – NASCAR Cup – такие трудности, оказывается, никого не останавливают – там бригада механиков работает с колесами до победного. Отличный пример показала команда Эрика Джонса в недавней гонке в Канзасе – вы правда должны это видеть! Началось с кувалды, а затем… Прилагается даже оглушительный стук отбойника:

«Неужели даже кувалда не помогла? Это ж лучший инструмент!» – угорали комментаторы.

Резцы тоже сломались – вот эти:

Затем пошла в ход болгарка – вновь неудача, хоть ею и пилили не меньше минуты:

Следом в ход пошел главный калибр:

«Никогда не видел таких штук! Не знаю, как вы, но я иду с утра в магазин и покупаю», – продолжал веселиться комментатор.

Теперь вы знаете, как выглядит победа – примерно так:

А герой дня – этот бородатый здоровяк по имени Джеймс Хук:

«Никогда такого не видел!» – заключил и он.

Бригада уложилась в 7 кругов – или примерно 4-5 минут. Учись, «Мерседес».

Зачем они продолжали? В NASCAR каждый финишировавший получает очки – и если просто оставаться на трассе, пока другие разваливают машины о стены, можно здорово подняться и с отставанием в 7 кругов. В итоге Эрик Джонс финишировал 32-м и получил 8 зачетных баллов – попробуйте теперь сказать тому бородачу, что столько очков не стоили трудов.