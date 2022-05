«Никто не хочет провоцировать Россию. Мы слишком зависимы». Мощное политическое выступление Феттеля на британском ТВ

Четырехкратный чемпион «Ф-1» – о судьбе планеты.

Себастьян Феттель – чрезвычайно закрытый и тихий даже по меркам полной самоограничений «Формулы-1»: у четырехкратного чемпиона мира нет соцсетей, он редко дает большие интервью за пределами уик-энда и, казалось, большую часть времени вне болида старается посвящать только семье. Но в 2020-м во время пандемии немец изменился – и резко обернулся экоактивистом: теперь он распродал автопарк суперкаров, избегает лишних полетов и вообще активно выступает за экологию. В Германии и Австрии Феттель постоянно приходит на форумы экологичного фермерства, а, к примеру, на недавнем Гран-при Майами выступил на церемонии открытия автодрома в футболке с политическим обращением.

«Майами-2060 – первый подводный Гран-при. Действуйте сейчас или придется плавать», – гласит надпись.

Только интервью Себ по-прежнему дает редко – потому каждое обычно мощно сотрясает медиапространство. Особенно когда оно буквально лопается от политических заявлений – как и последнее появление чемпиона на британском шоу BBC Question Time (дискуссионная программа с 40-летней историей, где журналисты, политики, звезды и прочие спикеры обсуждают острые вопросы) в режиме «почти лайв».

Там Феттель высказался о множестве насущных вещей:

– о политике и отношениях России с Украиной

– судьбе планеты

– перспективе энергоносителей

– откуда в нем стремление к борьбе за экологию и почему такой активист выступает в «Формуле-1»

– возможное вступление Финляндии в НАТО

Здесь – самое важное из его речи.

Зависимость от России и переход на возобновляемые источники энергии

«Безусловно, последние события в Украине вызвали много вопросов и разговоров, потому что цены на энергоносители выросли, а в результате денег у людей стало меньше.

Теперь вопрос в том, что с этим делать и как исправлять ситуацию? И здесь также нужно смотреть на общую картину. По правде говоря, было бы справедливо сказать, что заниматься этим вопросом нужно было гораздо раньше, и что мы не должны зависеть от цен на различные вещи, которые Великобритании – или Германии, или вообще любой другой стране, – диктуют другие. Ведь это цены, от которых зависим мы, люди, семьи по всей Великобритании, Германии и других странах.

В мире постоянно идут различные обсуждения и есть вещи, о которых нужно упоминать, задавать определенные вопросы. Например, как мы получаем энергию, которую используем? Каков источник этой энергии? Думаю, в Великобритании все примерно так же, как и у нас – газ, уголь, нефть.

Очевидно, что в этом плане Германия сильно зависит от России и теперь у нас потенциально могут возникнуть проблемы. Вопрос в том, что мы будем с этим делать? Будет ли введено эмбарго? Как нам двигаться вперед? Что будет, если Россия просто закроет кран?

Вопросов очень много. Но правда в том, что мы уже давно должны были подумать о таких вещах, которые потенциально могут нести в себе угрозу. Мы не должны быть настолько зависимы, нужно переключить передачу и быть готовыми на будущее, не только для того, чтобы стать независимыми и защитить эти семьи, но и чтобы жить на нашей планете было так же приятно завтра, как и сегодня.

Но вообще это очень сложный вопрос, потому что никто, понятное дело, не хочет провоцировать Россию на действия, которые могут иметь последствия для всех нас. Германия сильно зависит от российского газа – слишком сильно, и именно этот вопрос сейчас и обсуждается: как далеко мы можем зайти?

Возможно ли на самом деле взять и закрыть газовый кран завтра? Возможно, ненадолго, ведь наступает лето. Но что будет следующей зимой? Ведь у нас нет терминалов для хранения газа, например.

Так что, мы слишком поздно подняли эти вопросы. А многие люди поднимали эти вопросы уже давно. С точки зрения энергии – мы слишком зависимы.

Ошибкой было изначально идти по этому пути и прийти к этой зависимости. Я сейчас говорю о людях в правительстве – они ведь занимаются этими вопросами каждый день. Есть множество экспертов, которые вас консультируют, каким бы ни был вопрос, подсказывают направляют. Мне сложно представить, чтобы человек (в правительстве) мог быть экспертом во всем. Это невозможно.

Поэтому вы зависите от людей вокруг, вы сами выбираете этих людей. А также вам нужно всегда стараться найти наилучший компромисс. Если говорить о Путине и Германии, то здесь есть достаточно причин сказать: Да, мы были неправы. Теперь это очевидно для всех. Но это было очевидно и раньше – для людей, которые вас консультировали.

В Великобритании вы, как мне кажется, в вопросе энергоносителей сильно зависите от Норвегии. И да, Норвегия гораздо стабильнее и безопаснее как партнер, но вы ведь не можете знать, что случиться во власти Норвегии через десять лет. Я сомневаюсь, что произойдет нечто подобное, но вы никогда не можете знать, какие именно люди придут к власти и что они могут сделать.

У вас в этом есть хороший пример – «Брекзит». Я сейчас говорю исключительно с точки зрения последствий. Ведь это непросто. Какое-то решение легко может стать популярным, люди начнут кричать: «Отличная идея, давайте выйдем (из Евросоюза), голосуем». А потом оказывается, что люди не совсем понимали, за что именно голосовали.

Я вижу масштаб проблем, которые лежат перед нами, на самых разных уровнях: будь то забота об окружающей среде, проблемы социальной справедливости, вопрос заботы о людях. Мы должны делать это вместе. Поодиночке никто из нас не справится. Вот почему я не понимаю такого стремления осуществить «Брекзит» и разговоров о том, что «мы сами о себе позаботимся и все будет отлично»

В Великобритании вы вообще сидите на золотой жиле – и у вас есть возможность увеличить объемы энергоснабжения за счет энергии от ветра, от солнечных батарей.

И не у каждой страны есть сильные и слабые стороны. Например, в Австрии есть Альпы и есть вода. Из этого тоже можно получить энергию.

Мы должны думать о таких вещах, как «мирная» или «свободная» энергия, о возобновляемой энергии. Она не только даст нам независимость и возможность защитить людей, чтобы люди могли платить по счетам, но и поможет двигаться в будущее».

Возможное вступление Финляндии в НАТО

«Я знаю многих финнов. У Финляндии достаточно протяженная граница с Россией. И Финляндия воевала с Россией, хоть и очень давно. Так что я полностью понимаю необходимость обезопасить себя.

Пример с хулиганом на детской площадке мне кажется подходящим. Вы хотите защитить больше детей. Мне кажется, проблема в том, что на самом деле вы не знаете, с кем именно имеете дело. То есть, на самом деле знаете, ведь вы уже видели довольно много знаков того, что может случиться. И таким образом мы теперь можем поставить вопрос о том, что именно привело нас к этому хаосу, кто в этом виноват и должны ли мы были раньше увидеть, что может случиться.

Однако мы не можем забывать об одной вещи – о страданиях жителей Украины, которые они испытывают сегодня, будут испытывать завтра и вероятно еще очень долгое время. Об историях, которые мы слышим: о семьях, которые бежали из Украины. И я не могу представить страдания, через которые пришлось пройти этим людям.

Я должен быть честен, ведь напрямую не имею к этому никакого отношения. Я вырос во времена без войн – скажем, нигде поблизости войны не было. Ведь мы путешествуем по всему миру, видим разные места и понимаем, что наш образ жизни в Европе сейчас – это привилегия.

Так что первым делом мы должны позаботиться об Украине. В Германии долго шли весьма жаркие дебаты о том, должны ли мы поставлять Украине оружие или нет? В итоге оказалось, что должны, и теперь Германия этим занимается.

Но угроза, понятное дело, заключается в том, что мы не знаем, что может случиться дальше – ведь эскалация конфликта может случиться и сегодня, и завтра. Вы не знаете, что Путин и Россия – точнее, в гораздо большей степени Путин, – собираются сделать. И это дает чувство неопределенности.

Именно поэтому в Германии шли столь жаркие дебаты: что мы будем делать? Нам нужна энергия, но с другой стороны, разве мы не финансируем войну и страдания людей? Так что на этот вопрос не так легко ответить. Но мы не должны забывать о людях. Потому что люди умирают и страдают. Поэтому мы должны найти решение».

Экологический активизм и выступления в «Ф-1»

«Вы правы, когда смеетесь над этим. Есть вопросы, которые я задаю себе каждый день. Я не святой, но меня правда беспокоят вопросы о будущем.

Какие-то вещи я могу контролировать, какие-то – нет. Гонки, возможность управлять гоночным болидом – моя страсть. Я люблю гонки. И получаю удовольствие каждый раз за рулем болида. Когда выбираюсь из машины – думаю, действительно ли это то, что мы должны делать: постоянно путешествовать по миру и растрачивать ресурсы?

С другой стороны, мы развлекаем людей. По ходу пандемии «Формула-1» была одной из первых, кто возобновил чемпионат. И когда головы у всех почти начали взрываться, «Формула-1» вернула гонки. Я не говорю, что в мире развлечений «Формула-1» занимает глобально одну из лидирующих позиций. Но в пандемию многие из этих людей не могли проводить выступления и очень многим этого не хватало. А если бы какие-то развлекательные вещи не вернулись, люди бы, вероятно, начали постепенно сходить с ума.

Но я и правда задаю себе многие из этих вопросов. Я занимаюсь этими вещами потому, что считаю, что могу сделать их лучше. Нужно ли мне для этого каждый раз летать на самолете? Нет. Не когда я могу доехать куда-то на машине. Но, как я уже сказал, на какие-то вещи я могу повлиять, а на какие-то – нет».

