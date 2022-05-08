Сайнс разбил голову в кровь на Гран-при в США: влезал с трассы на пит-лейн. Следом – прокол, новая авария, упущенный поул

Самый невезучий гонщик «Ф-1» в 2022-м.
Дела Карлоса Сайнса в этом сезоне совсем не клеятся (за исключением обновленного контракта с «Феррари»): последние две гонки закончились сходом, да и обогнать напарника Шарля Леклера пока не удается. Перед Майами казалось, абсолютно новый этап = новые возможности, но...
Неудача продолжила преследовать Карлоса и в США. Всего за час до старта первой практики пилот Скудерии разбил голову до крови, пытаясь пролезть через ограждение трассы на пит-лейн.
В самой практике дела тоже не задались: Карлоса развернуло в секции – «генераторе-ошибок». Испанец так заблокировал колеса, что получил прокол и едва не оказался в стене.
А во второй практике столкновения избежать не удалось – причем в том же месте.
После аварии Сайнс признался, что ему просто не удается понять болид «Феррари»: «Он по-прежнему меня удивляет. Какие-то вещи выходят из-под контроля, и это становится неожиданностью».
К квалификации Сайнс набрался уверенности и мчался к поулу вплоть до последней связки поворотов, где из-за ошибки потерял 0,2 секунды – то самое время, которое он в итоге уступил выигравшему квалификацию Леклеру.
«17-й поворот, страдаю там весь уик-энд, – признался Карлос. – Отставал там от Шарля всю квалификацию. Так что я попробовал нечто иное, но сделал еще хуже, так что я знаю, чего не следует делать завтра».
А еще пилот поделился интересной деталью: оказывается, за весь уик-энд ни разу не ездил с полными баками, так что первые круги гонки тоже выглядят большим сюрпризом.
Главное, чтобы после трех аварийных Гран-при подряд спираль неудач не засосала окончательно.
Для «Ф-1» в США придумали сектор-генератор ошибок. Сработало: еще до гонки там разибили три болида и разорвали шины в развороте
«Феррари» выбрала cтабильность вместо риска с Шумахером или Алонсо. Другой альтернативы Сайнсу не было – и ему дали еще два сезона
«Феррари» продлила контракт с Сайнсом. И пилот тут же отметил сделку аварией
Фото: REUTERS/Brian Snyder; globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic
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