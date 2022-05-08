Сайнс разбил голову в кровь на Гран-при в США: влезал с трассы на пит-лейн. Следом – прокол, новая авария, упущенный поул

Самый невезучий гонщик «Ф-1» в 2022-м.

Дела Карлоса Сайнса в этом сезоне совсем не клеятся (за исключением обновленного контракта с «Феррари»): последние две гонки закончились сходом, да и обогнать напарника Шарля Леклера пока не удается. Перед Майами казалось, абсолютно новый этап = новые возможности, но...

Неудача продолжила преследовать Карлоса и в США. Всего за час до старта первой практики пилот Скудерии разбил голову до крови, пытаясь пролезть через ограждение трассы на пит-лейн.

В самой практике дела тоже не задались: Карлоса развернуло в секции – «генераторе-ошибок». Испанец так заблокировал колеса, что получил прокол и едва не оказался в стене.

А во второй практике столкновения избежать не удалось – причем в том же месте.

После аварии Сайнс признался, что ему просто не удается понять болид «Феррари»: «Он по-прежнему меня удивляет. Какие-то вещи выходят из-под контроля, и это становится неожиданностью».

К квалификации Сайнс набрался уверенности и мчался к поулу вплоть до последней связки поворотов, где из-за ошибки потерял 0,2 секунды – то самое время, которое он в итоге уступил выигравшему квалификацию Леклеру.

«17-й поворот, страдаю там весь уик-энд, – признался Карлос. – Отставал там от Шарля всю квалификацию. Так что я попробовал нечто иное, но сделал еще хуже, так что я знаю, чего не следует делать завтра».

А еще пилот поделился интересной деталью: оказывается, за весь уик-энд ни разу не ездил с полными баками, так что первые круги гонки тоже выглядят большим сюрпризом.

Главное, чтобы после трех аварийных Гран-при подряд спираль неудач не засосала окончательно.

Фото: REUTERS/Brian Snyder; globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic