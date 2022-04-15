От «Мерседеса» ждали обновлений и прорыва – но чемпионы все проверяют старую машину. Говорят, везти улучшения нет смысла

Второе место «Ф-1» досталось и так.

«Мерседес» далек от побед в «Формуле-1»: несмотря на два подиума в трех стартовых Гран-при, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл уступают от полсекунды до секунды с круга «Феррари» и «Ред Булл» и в квалификации, и по гоночному темпу. Единственная отдушина восьмикратных чемпионов – надежность: именно из-за поломок у соперников оба серебристых болида доезжали до топ-3, хоть и с колоссальным отставанием в 20-30 секунд.

Особенно больно недавним доминаторам было в Саудовской Аравии: Хэмилтон вылетел в первом сегменте и оказался 16-м, Расселл квалифицировался 6-м (за Эстебаном Оконом из «Альпин»). В гонке Джордж поднялся лишь на одну позицию, а Льюис чуть не проиграл Ферстаппену круг и едва взобрался в топ-10.

После кошмара Джидды от «Мерседеса» ждали хоть каких-то новинок для Гран-при Австралии – даже один из самых авторитетных технических экспертов официального сайта «Формулы-1» Марк Хьюз сообщил о подготовке нового заднего антикрыла и днища.

Однако шоу-презентация новинок команд публике (обязательна с первого этапа 2022-го по регламенту) вскрыла неожиданный поворот: «Мерседес» наравне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео» привез ровно такой же болид, что и в Саудовскую Аравию – ноль доработок.

Более того, поставку улучшенных деталей не ждут и на следующем этапе в Имоле – по инсайду Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в «Мерседесе». Инженеры чемпионов надеются, что в Италии бедовому W13 помогут особенности асфальта и обилие медленных поворотов – и надеются на «естественное» снижения отставания от «Феррари» и «Ред Булл» до 0,5 секунды с круга.

И вообще в задержке обновлений есть смысл – из-за формата уик-энда в Имоле. Шеф Скудерии Маттиа Бинотто тоже анонсировал задержку поставки улучшений на F1-75 именно из-за него: «Это трудный гоночный уик-энд, чтобы привозить на него новинки и пытаться оценивать их работы в пятничной практике. Ведь в первую очередь нужно будет сосредоточиться на подготовке к квалификации, которая пройдет в пятницу во второй половине дня. Так что мы не собираемся привозить на этап в Имолу серьезные новинки – момент просто будет не самым подходящим».

Однако «Мерседес» отложил программу обновления болида не только из-за спринта и логистики – кажется, восьмикратные чемпионы пока не слишком понимают, что же им делать дальше.

«Сейчас мы просто изучаем машину шины, – признался шеф немцев Тото Вольфф в Австралии. – Ничего из сделанного нами за Гран-при не раскрыло потенциал болида и не уменьшило эффект «галопирования» – мы все на том же уровне.

Так что нет никакого смысла привозить обновления: иначе мы только больше запутаемся. Может, если добавим больше прижимной силы, то машина начнет еще сильнее подскакивать на прямых. Так что мы все еще изучаем болид. Галопирование сохраняется в поворотах и на высокой скорости. По телеметрии заметно, что в первом и втором секторах [скоростных зонах без серьезных торможений и смен направлений] мы очень быстры, а в последней части трассы отстаем – теряем секунду в лишь нескольких поворотах.

Мы изначально недооценили влияние днища на аэродинамический пакет и теперь пытаемся решить проблему без использования очевидных и топорных решений. Проще всего было бы сделать днище более жестким. Но мы надеемся сохранить аэродинамические характеристики, не превращая днище в камень. А поскольку мы не можем оценить влияние экстремально высоких скоростей на симуляторе, вынуждены экспериментировать на трассе.

Но мы покидаем Мельбурн в лучшей форме, чем приезжали: выучили пару уроков, собрали много данных для анализа, заработали много очков».

И Вольфф правда не играл на публику: «Мерседес» в самом деле все практики и гонку откатал с дополнительными лазерными сенсорами, динамически замерявшими уровень дорожного просвета.

Он весит 1-1,5 кг и стоит команде немного времени на круге (до 0,03 секунды – обычно не больше) – в Австралии его снимали только для квалификации.

Датчик сам по себе, конечно, не ускорит болид на длинной или короткой перспективе, но, возможно, поможет инженерному штабу разобраться с зависимостью между изменением настроек с балансом и уровнем галопирования. Особенно в условиях полного отсутствия данных двух предыдущих Гран-при – главный стратег чемпионов Джеймс Воулз как раз признался, что «Мерседес» снимал их все ради хоть какого-то ускорения.

«В первых двух гонках мы снимали сенсоры из-за попыток снизить вес, и это оказалось очень болезненным решением. Перед нами встало слишком много вопросов, а у команды даже не было информации, чтобы поискать ответы.

В обычный год мы даже мысли о снятии сенсоров не допускали – ведь они позволяют понять, что происходит с болидом. Однако сейчас сперва пришлось как-то решать проблему с массой, а теперь – с получением данных».

А еще, конечно, помешали изменения австралийского трека. Раньше «Альберт-парк» был довольно понятным полигоном с огромным набором накопленной информации по изменению свойств машины в зависимости от перепланировки деталей. Но с «ускорением» конфигурации и перекладкой асфальта было бы невозможно однозначно определить связь улучшения поведения болида именно с доработкой: а вдруг сработало именно более ровное покрытие или просто характер автодрома? У «Макларена» и его проблем с тормозами ровно так и произошло.

Потому и правда логичнее было сперва восполнить пробелы корреляции между изменениями настроек и реакцией машины, а только потом уже открывать программу доработок – иначе даже при внезапном успехе ясности могло не прибавиться. «Мерседес» же явно не желает откатиться назад после одного-двух этапов и ищет способ исправить ситуацию на постоянной основе.

Внутри команды обычно готовы ждать: к примеру, в прошлом году чемпионы готовили обновления целых 9 Гран-при – до этапа в Великобритании. И все равно сомневались до последнего – даже использовали близость базы и симулятора к трассе, чтобы выжать дополнительную тестовую сессию и сопоставить ощущения Хэмилтона с поведением виртуальной машины с реальной.

А ведь тогда «Мерседес» уже гонялся примерно наравне с «Ред Булл» – сейчас глубина проблем и необходимых доработок намного больше. Скорее всего, их просто не решить лишь парой новой деталей – нужны весомые изменения всего аэропакета, а их не сделать без серьезных расчетов. Наверное, не нужно верить единичным инсайдам в стиле «вот-вот выкатят» – в духе Вольффа и компании слить послание «нечто грядет» всюду, где только можно. Возвращение Хэмилтона в топ точно не пройдет мимо.

Фото: REUTERS/Loren Elliott, Hamad I Mohammed, Simon Baker