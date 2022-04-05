Данные на руле пилотов «Ф-1» во время гонки: яркие огни прогрева шин на половину экрана, топливо, почти незаметный спидометр

На примере «Альфа Ромео».

Современные болиды «Формулы-1» превратились в настоящие огромные суперкомпьютеры – генерируют, обрабатывают и передают 70 ГБ данных за этап с 400 датчиков по 5 км кабелей. Всего в машине 48000 каналов для телеметрии – только по температурам шин они могут выводить 7 различных по назначению показателей!

Потому руль гонщиков – настоящий мини-контрольный пункт, сравнимый с кабиной космического корабля. Но, конечно, туда одномоментно передается и выводится далеко не вся информация – она просто не влезет на дисплей. Конечно, команды разрабатывают софт и оборудование так, чтобы любая хоть немного важная информация оставалась доступна при необходимости: на руле запрограммированы десятки режимов и экранов с данными, их переключают несколькими ротаторами и тумблерами. Если очень нужно – добраться можно до показателей любого датчика.

Тем не менее, без крайней необходимости инженеры предпочитают не отвлекать пилотов – и потому в важнейшие режимы руля «атака», «гонка» и «старт» перенаправляют только самые-самые важные ключевые для заезда данные. Остальные обычно вызываются самостоятельно – когда и приходит нужда.

И что же тогда видят гонщики во время боевого заезда? Вот пример новичка «Формулы-1» Чжоу Гуаньюя и его «Альфа Ромео» – спасибо твиттер-аккаунту Driven By Data: он собрал, расшифровал и нарисовал понятную графику с Гран-при Бахрейна.

В самом верху – объяснение смысла и назначения режиме Mode RACE: «Для гоночных отрезков». Другие часто используемые моды: PUSH – для быстрых/квалификационных кругов, RS – для стартов и рестартов (предоставляет возможности по более гибкой настройке сцепления), CHG – обычно используется во время въезда на пит-лейн и для активной перезарядки аккумулятора.

Первая строка дисплея: процент заряда батареи гибридной части мотора (краснеет, когда уровень опускается ниже 15%), дельта времени круга по отношению к базовому времени (можно настроить какое угодно – от теоретически желаемого до времени предыдущего круга), передача, время последнего круга, количество кругов на данном отрезке (по желанию может сбрасываться или не сбрасываться после пит-стопа или рестарта).

Вторая строка: баланс тормозов в процентах (положительный – значит, давление больше смещено вперед на передние колеса (они быстрее замедляются), если отрицательный – значит, назад), спидометр.

Третья строка: активный режим болида, температуры внутри покрышек в градусах Цельсия, цветовая индикация степени прогрева поверхности каждой шины (синяя – «слишком холодная», зеленая – «оптимально», желтая – «слишком горячая», красная – «перегрев»).

Четвертая строка: запас топлива до установленного предела потребления (единица измерения неизвестна – вероятно, какая-то внутрикомандная)

Нижняя строка: действующий режим баланса разрядки/зарядки гибридной электрической части силовой установки, дубль индикации заряда аккумулятора, каждый прямоугольник равен 10%, уровень смещения тормозного баланса назад в финальной фазе замедления.

Легко понять, какую же информацию в «Формуле-1» считают самой важной для пилота – конечно, температуру и прогрев покрышек. Именно ее и выводят в формате «на пол-экрана» – причем в двух возможных вариациях. И нет никакого аналога «оставшегося ресурса», как у официальной телеграфики – ведь благодаря умному менеджменту гонщики всегда в теории могут протянуть еще круг-другой.

Источник: DrivenByData

Фото: globallookpress.com/Antonin Vincent/Keystone Press Agency; formula1.com