«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч – как Монца и Баку на улицах Монако

Экономический эффект – $500 млн.

Ночью 31 марта «Формула-1» объявила о третьей гонке на территории США – в ноябре 2023-го лучшие болиды мира промчатся по улицам Лас-Вегаса. Это последствия недавнего фантастического успеха Гран-при в Техасе с рекордной посещаемостью в 400 тысяч человек и ажиотажного спроса на билеты на первую гонку в Майами: она пройдет 8 мая, но все раскупили в первый же день продаж еще в январе.

Благодаря эффекту Drive To Survive от Netflix, скандальному предыдущему сезону и стагнирующим локальным гоночным сериям «Формула-1» просто рвет американский рынок: рейтинги каждой новой гонки на ESPN непременно обновляют рекорды в какой-нибудь возрастной категории (последний этап в Аравии – для возраста 16-49 лет на кабельном ТВ), а общее количество зрителей быстро приближается к миллиону. С учетом огромного населения страны, платежеспособности рынка и растущему интересу третий местный Гран-при был лишь вопросом времени.

«Знаем насколько великий экономический эффект принесет «Формула-1» нашему сообществу, – рассказал губернатор штата Невада на пресс-конференции о новом этапе. – Мы ждем минимум 170 тысяч посетителей и прямой экономический эффект в полмиллиарда долларов».

Городской трек – длиной 6 км с здоровенными прямыми, двумя зонами для обгонов и нереально коротким стартом. И привет из Сочи

Автодром продолжат прямо по улицам города мимо всех местных достопримечательностей – примерно по такой схеме:

Выйдет 6,1-километровая трасса – третья по длине в современном календаре «Ф-1»: лишь на 50 метров короче трека в Джедде. Однако здесь построят всего 14 виражей (против 27 в Саудовской Аравии) – так что большая часть дистанции пройдет буквально с газом в пол, на максимальной скорости.

Но главной и довольно редкой фишкой для современной «Ф-1» станет весьма короткий бросок к первому виражу – причем вслед за ним пилотов ждет самый узкий левый поворот и еще один вираж. Потому начало будет крайне адреналиновым: в случае проигрыша на срыве с места отыграться в воздушном мешке будет невозможно, и пилоты пойдут до конца в зонах замедлений – будут соревноваться по самому позднему нажатию на педаль и перекрывать траектории как бешеные.

Фанаты Гран-при России точно порадуются виду шестого поворота – он явно копирует легендарный третий с «Сочи Автодрома»: похожий постоянный радиус с разгонной зоной. Может, краснодарский трек и не вернется больше в календарь, но наследие в «Ф-1» он оставил.

Второе важнейшее место нового автодрома – девятый поворот: после длиннейшей прямой с виражами и полным газом пилотов ждет зона сильного замедления вместе с отличной возможностью для обгонов. Причем выход из виража даже важнее возможной выигранной позиции – ведь следом идут 2 километра дистанции с полным газом. Посреди нее – изгиб-поворот №10, на котором и ждут превышения 342 км/ч – страшно даже представить, какой же может быть максималка к концу отрезка у 11-го виража.

Его, кстати, конструировали как вторую самую удобную зону для обгонов: с длиннейшей 90-метровой зоной для торможений (а чем длиннее зона замедления – тем выше шанс выиграть пару метров, нырнуть вовнутрь в нужный момент и завоевать позицию) и трибунами повсюду. Причем последующая связка позволяет поиграть с перекрещиванием траекторий для возможных контратак.

Трек в Вегасе конструировали под максимальную зрелищность и скорость. Никакой заточки под воображаемое «пилотажное мастерство», «сложность схемы трека», «техничные повороты» – только полный газ для скорости и несколько поворотов для зрелищности. Американский подход как он есть.

По антуражу – Монако, по настройкам – Монца, по ширине – Баку, по сложности – аравийская Джедда

Хоть конфигурация автодрома и не восхищает сложностью и разнообразием, гонять по нему будет весьма непросто и для команд, и для инженеров, и для стратегов. Американцы выбрали путь фишек и увеличения неопределенностей через сочетание дополнительных условий – выйдет весьма занятно.

К примеру, городской трек пройдет сквозь балконы, отели, террасы, бассейны и так далее – прямо как в Монако или Сингапуре. И на данный момент качество асфальта там соответствующее – даже в пресс-релизе признают наличие большого количества кочек, выбоин и неровностей, хоть и обещают с нуля воссоздать полностью гоночное покрытие. Однако в городах идеального качества асфальта не бывает (или он быстро деградирует) – потому вайб Монако останется.

Но в то же время вспомните про скорости – практически 80 процентов дистанции планируют проходить с полным газом и на максимальной скорости свыше 340 км/ч, а большинство поворотов – шпильки и шиканы. Да, это прямо в точности автодром Монцы, прозванный «Храмом скорости» – к нему обычно команды создают уникальные версии с самыми мелкими и незаметными антикрыльями, снимающими все возможное лобовое сопротивление. Прижимную силу они тоже почти не генерируют, потому любое свидание с кочками на скорости 340 км/ч превращается в лотерею – потенциальные вылеты могут быть крайне красочными и внезапными.

Потому, возможно, часть команд займется пойдет ва-банк, а другая часть займется сложнейшим поиском баланса между скоростью и прижимной силой, как в Баку или Джидде. Промахнувшиеся мимо нужного уровня прижима рискуют быстро уничтожить покрышки на треке с такой нагрузкой на колеса и мотор – так что даже лидер в один момент здесь может оказаться аутсайдером.

Дополнительное измерение возможному хаосу добавляет ширина трека – на уровне 12-15 метров. Следовательно, у пилотов будет море места для атак и параллельных траекторий – вероятность паровозика сильно снижается, а обороняться на прямых с DRS станет практически невозможно. Оттого риск с балансом между скоростью и прижимом видится еще более более острым.

И вдобавок Гран-при планируют ночным – то есть к стандартному хаосу Баку и напряжению Монцы добавится мощный вайб опасной Джидды. Проблемы с бликами и обзором, стабильным прогревом шин (особенно с настройками под низкий прижим) и постоянные автомобили безопасности невовремя из-за внезапных аварий – все как любят пилоты и стратеги «Формулы-1». И американские зрители, конечно.

Кажется, Гран-при Вегаса станет максимально близким к классическому этапу NASCAR – насколько это возможно в условиях города и с болидами на открытых колесах. И если публике зайдет – чемпионат уничтожит локальных конкурентов.