Для побед в стиле «Феррари» нужно выглядеть как «Феррари». Хэмилтон проиграл Скудерии первую гонку новой «Ф-1» – и на вторую пришел в красном

Новый сезон пока складывается непросто для «Мерседесов»: в первой гонке сезона Льюис Хэмилтон финишировал лишь третьим – без шансов достать лидеров из Скудерии. И, кажется, семикратный чемпион потому решил попробовать технику «выглядеть как «Феррари», чтобы и результаты были как у «Феррари» – таким его увидели в паддоке Джидды на втором Гран-при года в Саудовской Аравии.

Льюис выбрал необычный даже для себя образ – более взрослый и утонченный. Алый элегантный костюм – шерстяной блейзер на одной пуговице, брюки прямого кроя в тон и кожаная сумка через плечо.

Этот лук из коллекции осень/зима-2021 небольшого французского люксового бренда Jacquemus, о нем узнали по всему миру благодаря крохотным сумкам – 12 на 9 см.

Зимняя коллекция (в которую облачился Льюис) почти раскуплена, в красном цвете ничего не осталось – но есть в черном. Блейзер – $670, брюки – $430, сумка – $990.

Пилот дополнил образ черными кожаными ботинками от Alexander McQueen за €850 и солнечными очками от Retrosuperfuture за €169.

Если присмотреться, можно найти еще более мелкие, но дорогостоящие детали – украшения на руках.

Перстень из желтого золота на правой руке от David Yurman за $5200, кольцо от Cartier из серии Love на этой же руке (невозможно разглядеть с тремя бриллиантами за $3850 или без них $1820).

И еще одно кольцо от Cartier уже на левой руке с бриллиантами и малахитом за £4500.

Хоть Хэмилтон и потратился как шейх, но хотя бы не забывает о благодарности фотографам за качественные отчеты.

Носили бы такое?

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, HOCH ZWEI; REUTERS/Hamad I Mohammed; instagram.com/jacquemus