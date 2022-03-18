Решение главной проблемы новой «Ф-1» от «Феррари»: пружина-амортизатор посреди днища. Против подскоков на прямых

Ура, технологии!

Революционная «Формула-1» перешла на новые болиды ради облегчения преследования и повышения зрелищности – и столкнулась с внезапным недостатком новой концепции: теперь машины подскакивают на прямых, разрушая детали днища и дестабилизируясь в зонах торможений.

Симуляторы и испытания на стендах просто не предупреждали о проблемах, ведь продувка моделей в аэротрубах, например, ограничена максимальной скоростью в 180 км/ч, а машины идут в галоп при превышении отметки в 240 км/ч.

Теперь каждая команда уже месяц маниакально ищет решение – ведь пионер потенциально способен выиграть первые несколько Гран-при только за счет стабилизации техники.

Пока инженеры придумывали экспресс-варианты «фиксации» днища с помощью стяжек или тросов, а также через вырезание отверстий или слотов – но «Феррари» пошла пока дальше всех.

Эта деталь называется «сплиттер» – она расположена в самом начале днища и обычно встречает первый удар при наезде на поребрик (или любой другой предмет). И, конечно, именно он прежде всего врезается в асфальт при галопировании.

ФИА разрешали командам использование элементов вроде пружин (с максимальной деформацией в 5 мм) специально для минимизации повреждений – иначе машины ломали бы новые днищами, заточенные под граунд-эффект, чуть ли не на каждой гонке (из-за низкого дорожного просвета).

А Скудерия пошла дальше и установила на сплиттер полноценный мини-амортизатор – чтобы он эффективнее поглощал удары от галопирования и хоть как-то стабилизировал болид при контакте с асфальтом. По логике «если уж не победит проблему, то хотя бы уменьшит урон от нее».

Да, «Формула-1» настолько сурова, что амортизаторы здесь ставят не только в подвеске. За это мы ее и любим.