Гонщик «Ф-1» тормозит во всех поворотах? А когда начинает газовать? Ответ – по записи с борта свежего болида

Важнейший аспект контроля машины мощностью 1000 л.с.

Любая техника пилотажа фактически распределяется на две основных ветки: контроль через руль и работу с педалями. И они, конечно, напрямую связаны – ведь агрессивность и момент поворота руля напрямую влияет на моменты нажатий на тормоз или газ в вираже или на выходе из него.

Однако подход большинства пилотов к рулению обычно очевиден и по рядовым бортовым видео из трансляций, а вот для понимания предпочтений по работе с педалями обычно нужно лезть в телеметрию и сравнивать – ведь картинку движения ног не снимают даже для самой дорогой подписки на F1 TV.

Потому свежее видео «Альфа Таури» с обкатки новейшего АТ03 по треку в Мизано – невероятно редкое и ценное: итальянская сестра «Ред Булл» показала, как именно Пьер Гасли управляется с революционной красоткой ногами:

Выводы по стилю пилотажа или особенностям новой техники сделать нельзя (ведь на съемочном дне обычно не катают быстрее 200 км/ч, да еще и на особых «выставочных» шинах), однако как же красиво и затягивающе! И все-таки можно понять, в каких поворотах гонщики даже предпочитают не тормозить и как же рано (и сильно) давят на газ.

А вы увидели какие-то нюансы?