Легендарный «Уильямс» очень тревожит: болид сломался до обкатки, спонсоров почти нет, срезана 27-летняя традиция

Самая тяжелая предсезонка в «Ф-1».

«Уильямс» – важное имя для «Формулы-1»: 45 лет участия, 9 Кубков конструкторов, 7 личных титулов, 114 побед в Гран-при… Английская команда по праву считается легендарной, но последние 4 года в основном обитает в хвосте пелотона. Причины – желание сохранить частную суть семейной команды натолкнулась на реальность автоспорта: пока заводские гиганты наращивали бюджеты до $400 млн в год, «Уильямс» управлялся с тратами в 100-150 млн.

Потому олдскульные фанаты «Ф-1» так ждали 15 февраля – дня презентации нового английского болида. Все-таки теперь чемпионат ввел потолок расходов (сейчас – $140 млн) и убрал преимущество гигантов, а переход на революционный регламент – всегда лучший момент для рывка хотя бы середняки.

Но «Уильямс» откровенно удивил и даже опечалил: в важный торжественный момент входа в новую эру показал переодетый шоукар «Формулы-1» практически без спонсоров – и даже без логотипа Айртона Сенны (англичане наносили его на каждый болид с 1994-го – момента гибели Волшебника – в знак уважения и связи поколений).

Your FW44, ready for the challenges of 2022 💪 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI — Williams Racing (@WilliamsRacing) 15 февраля 2022 г.

«Мы хотим двигаться в будущее, – объяснила команда. – Начинается новая эра, у нас новая машина. Мы переделали наш музей, теперь там есть специальный зал в память об Айртоне.

Нам следует избегать того, чтобы гонщики видели логотип каждый раз, когда садятся в машину – и чтобы он напоминал им о трагедии [гибели Сенны в Имоле]. Изучим, как можно оказывать фонду Сенны больше помощи».

Неужели презентацию провели только ради демонстрации отказа от традиций? Просто англичан в самый важный момент подвела техника.

«Нам было важно представить ливрею, сделать ее идеальной, – заявил шеф «Уильямса» Йост Капито сразу после презентации. – Мы смогли использовать только шоукар, потому что реальная машина еще не готова к покраске. Но уже сегодня собираемся впервые выехать на трассу – просто хотели, чтобы ливрея с самого начала выглядела идеально».

А пару часов спустя показания уже изменились – оказывается, машину полностью подготовили к презентации, но она просто сломалась, и шефу пришлось выкручиваться.

Taking to the track for the first time 😍 The FW44 is up and running for 2022! 💪 pic.twitter.com/h4ajQkOs3I — Williams Racing (@WilliamsRacing) 15 февраля 2022 г.

«На самом деле реальная машина должна была выехать на трассу сразу после презентации, но у нас возникли проблемы с электроникой, – признался Капито после обкатки. – Из-за этого задержка на час. Теперь болид полностью исправен».

Но, похоже, инженеры «Уильямса» не гарантировали экспресс-ремонт – потому Йосту и пришлось выдумывать историю про «неготовность к покраске»: он сразу готовил журналистов к невозможности увидеть болид в ближайшие дни. К тому же, наличие выкрашенного в правильные цвета шоукара как бы намекает: технический штаб заранее знал о возможности неполадок и подстраховался. 5 баллов за осмотрительность, но уровень реальной готовности машины вызывает огромные вопросы.

Ситуацию с партнерами Капито тоже объяснил поверхностно – деньги вроде бы и нужны, но не любой ценой.

«Мы не слишком активно ищем титульного спонсора. Мы переосмыслили наш бренд: у нас очень жесткие требования, и каждый возможный партнер должен им подходить. Владельцы дали нам немного свободы в выборе. Мы можем отклонять предложения, если не поверим, что бренд не подойдет образу «Уильямса».

Большие мировые компании верят не только в «Ф-1», но и в «Уильямс». Netflix и Drive To Survive помогают нам в США. У глобальных компаний нет сомнений. Мы видим на переговорах: люди верят в историю «Уильямса», и что мы поднимемся. Несколько компаний заинтересованы в участии в нашем путешествии».

Кажется, теперь «Уильямс» почувствовал манеру управления американского инвестиционного фонда Dorilton Capital: семья продала команду в сентябре 2020-го за сумму в $150-200 млн (с учетом долгов и акций с биржи). В первое же межсезонье новые владельцы влили как минимум дополнительные $100 млн – и получил отдачу в виде 13 очков Кубка конструкторов. Команда ушла с последнего места и заняла бы восьмое в любом случае – даже без дополнительных 10 баллов скандального Гран-при Бельгии (там очки выдали всем за гонку в один круг).

А новое межсезонье пока складывается очень тревожно: пока остальные конкуренты пачками заключают новые рекордные сделки (вроде Oracle и «Ред Булл» примерно на $100 млн в год), у «Уильямса» только одна – с Duracell. В остальном на машине – только логотипы компаний отца Николаса Латифи, да и те сильно уменьшились (видимо, канадские инвестиции теперь уже нельзя оценить в 30-50 млн).

И они даже не попали на форму.

Похоже, «Уильямс» вернулся к старому подходу отказа от мелких сделок и ждет крупных выгодных партнеров – а они пока не идут на старые провальные результаты. Команда работала так в начале и середине 2010-х, а потом с финансовыми проблемами перешла на сомнительных партнеров вроде ROKiT (только недавно через суд выбили-таки спонсорские $35,7 млн за 2019-й).

Но общий фон для такого подхода – не сильно удачный: отказ от старого наследия в виде связи с Сенной, странная презентация и сломавшийся до обкатки болид не создают впечатление команды с мощным бэкграундом.

«Чтобы добраться туда, где мы хотим быть, учитывая текущее положение команды, нам предстоит преодолеть длинный путь. Такие вещи невозможно исправить за один год, – cогласен и Капито. – В сравнении с ведущими командами нам по-прежнему многого не хватает. До прошлого года мы не делали необходимых инвестиций, а в прошлом году инвестиции (в инфраструктуру) были уже ограничены потолком бюджетов. Прогресс команды будет измеряться тем, как мы сможем прибавить относительно конкурентов – с поправкой на то, где именно мы окажемся на старте сезона».

Кажется, «Уильямсу» в 2022-м будет очень тяжело – ничуть не проще, чем в 2020-м или 2021-м.

Фото: twitter.com/WilliamsRacing