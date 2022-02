Легендарный «Уильямс» очень тревожит: болид сломался до обкатки, спонсоров почти нет, срезана 27-летняя традиция

Самая тяжелая предсезонка в «Ф-1».

«Уильямс» – важное имя для «Формулы-1»: 45 лет участия, 9 Кубков конструкторов, 7 личных титулов, 114 побед в Гран-при… Английская команда по праву считается легендарной, но последние 4 года в основном обитает в хвосте пелотона. Причины – желание сохранить частную суть семейной команды натолкнулась на реальность автоспорта: пока заводские гиганты наращивали бюджеты до $400 млн в год, «Уильямс» управлялся с тратами в 100-150 млн.

Потому олдскульные фанаты «Ф-1» так ждали 15 февраля – дня презентации нового английского болида. Все-таки теперь чемпионат ввел потолок расходов (сейчас – $140 млн) и убрал преимущество гигантов, а переход на революционный регламент – всегда лучший момент для рывка хотя бы середняки.

Но «Уильямс» откровенно удивил и даже опечалил: в важный торжественный момент входа в новую эру показал переодетый шоукар «Формулы-1» практически без спонсоров – и даже без логотипа Айртона Сенны (англичане наносили его на каждый болид с 1994-го – момента гибели Волшебника – в знак уважения и связи поколений).

«Мы хотим двигаться в будущее, – объяснила команда. – Начинается новая эра, у нас новая машина. Мы переделали наш музей, теперь там есть специальный зал в память об Айртоне.

Нам следует избегать того, чтобы гонщики видели логотип каждый раз, когда садятся в машину – и чтобы он напоминал им о трагедии [гибели Сенны в Имоле]. Изучим, как можно оказывать фонду Сенны больше помощи».

Неужели презентацию провели только ради демонстрации отказа от традиций? Просто англичан в самый важный момент подвела техника.

«Нам было важно представить ливрею, сделать ее идеальной, – заявил шеф «Уильямса» Йост Капито сразу после презентации. – Мы смогли использовать только шоукар, потому что реальная машина еще не готова к покраске. Но уже сегодня собираемся впервые выехать на трассу – просто хотели, чтобы ливрея с самого начала выглядела идеально».

А пару часов спустя показания уже изменились – оказывается, машину полностью подготовили к презентации, но она просто сломалась, и шефу пришлось выкручиваться.

