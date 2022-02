Презентация «Ред Булл» – фэйк: показали не болид «Ф-1», а муляж без тормозов. И назвали это «прототипом»

Решили не светиться перед соперниками.

9 февраля «Ред Булл» обещал показать миру новую машину действующего чемпиона Макса Ферстаппена – первым среди топ-команд. Риски читались: до первых тестов еще 2 недели (стартуют 23 февраля), и мощные конкуренты теоретически могли подрезать интересные идеи – ведь правила аэродинамического обвеса значительно упростились.

Потому «Ред Булл», казалось, хотел удивить всех смелостью – а в итоге расстроил. Просто расстроил.

Сравните эти две машины:

Basically the FOM showcar with a slight variation in the nose / front wing. I’m not angry, just disappointed. pic.twitter.com/wkvYUa10cT

Первая – новенький RB18. Вторая – шоукар «Ф-1», показанный прошлым летом на Гран-при Великобритании. А особой разницы вы не видите только потому, что ее и нет – даже нос отличается не из-за реальности дизайна, а из-за использования старой версии итерации регламента под кодовым названием Tango (рассматривался в «Ф-1» в 2020-м и по сути копирует нос болида японской «Супер-Формулы» – где машины вообще стандартизованы).

Нет, серьезно: Zoom параллельно праздновал 10-летие бренда и показывал на церемонии машину «Ф-1» в фирменных цветах – и там нос примерно такой же.

I get the feeling that this won’t be the last we will see of this livery! Car 10 for 10th anniversary in case you are wondering. pic.twitter.com/UGN43FBGxg