Презентация «Ред Булл» – фэйк: показали не болид «Ф-1», а муляж без тормозов. И назвали это «прототипом»

Решили не светиться перед соперниками.

9 февраля «Ред Булл» обещал показать миру новую машину действующего чемпиона Макса Ферстаппена – первым среди топ-команд. Риски читались: до первых тестов еще 2 недели (стартуют 23 февраля), и мощные конкуренты теоретически могли подрезать интересные идеи – ведь правила аэродинамического обвеса значительно упростились.

Потому «Ред Булл», казалось, хотел удивить всех смелостью – а в итоге расстроил. Просто расстроил.

Сравните эти две машины:

Basically the FOM showcar with a slight variation in the nose / front wing. I’m not angry, just disappointed. pic.twitter.com/wkvYUa10cT — Matthew Somerfield 🅢🅞🅜🅔🅡🅢Ⓕ① (@SomersF1) 9 февраля 2022 г.

Первая – новенький RB18. Вторая – шоукар «Ф-1», показанный прошлым летом на Гран-при Великобритании. А особой разницы вы не видите только потому, что ее и нет – даже нос отличается не из-за реальности дизайна, а из-за использования старой версии итерации регламента под кодовым названием Tango (рассматривался в «Ф-1» в 2020-м и по сути копирует нос болида японской «Супер-Формулы» – где машины вообще стандартизованы).

Нет, серьезно: Zoom параллельно праздновал 10-летие бренда и показывал на церемонии машину «Ф-1» в фирменных цветах – и там нос примерно такой же.

I get the feeling that this won’t be the last we will see of this livery! Car 10 for 10th anniversary in case you are wondering. pic.twitter.com/UGN43FBGxg — Cllr Sam S Collins (@NorthHertsSam) 9 февраля 2022 г.

«Машины должны стать гораздо быстрее на прямых, но сохранят прежний уровень прижимной силы», – объяснил главную особенность нового поколения технический директор команды Пьер Ваше.

Но еще сильнее удивила «реальная физическая машина», показанная на торжественной церемонии.

Giving the #RB18 the technical treatment, with Adrian 🔧🔎 pic.twitter.com/56aK6tiGHm — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) 9 февраля 2022 г.

«Не злюсь, просто разочарован», – прокомментировал технический эксперт Autosport Мэтт Соммерфилд.

«Окей, вот честный технический анализ RB18, показанного сегодня», – указал эксперт шоу Tech Talk на официальном стриминге F1 TV Крэйг Скарборо.

нет тормозов

колеса не по регламенту без дисков, подходящих правилам

вместо обычного корпуса для коробки передач и мотора – стальная труба толщиной 25 мм

шасси – однослойая карбоновая труба, функциональная наполовину и не подлежащая крэш-тестам

стальные пилоны подвески, из карбона – только накладки (хотя обычно они делаются из карбона целиком)

цельная подвеска без пружин и демпферов (в «Ф-1» так не делают, наверное, с начала 90-х)

нос – пустой, а две его части вообще склеены между собой

Есть сомнения, что показанная машина вообще способна ездить.

«К началу первой гонки сезона наша машина будет выглядеть совсем не так, как выглядит прямо сейчас, – почти честно заявил шеф команды Кристиан Хорнер. – По ходу сезона процесс эволюции болида будет проходить очень и очень быстро.

Машина, которую мы показали – это, по сути, просто прототип. И в каждой новой гонке машина будет изменяться. Вероятно, мы не будем использовать одну конфигурацию два раза подряд, машина будет постоянно меняться».

Выходит, по сути, «Ред Булл» презентовал не RB18, а нового титульного спонсора Oracle – американский гигант купил места в названии команды, на мерче, бортах и остальных зонах за $100 млн в год по инсайду нидерландского De Telegraaf.

Если сумма правдива, то сделка – одна из самых больших в истории «Ф-1» и вообще покрывает 70% нынешнего потолка расходов (на 2022-й установлен в районе $140 млн). В таком случае «Ред Булл» превратил презентацию в коммерческое заявление: «теперь мы – финансово успешны, особенно с титулом Макса. И заработаем кучу денег в любом случае» – ведь контракт заключен на 5 лет.

Маркетинговый ивент удался – любители красивых авто точно в восторге. Вообще чемпионат, похоже, правда вступает в эру прибыльности команд. «Астон Мартин» недавно вдобавок к титульнику Cognizant заключил контракт еще и с нефтяным гигантом Aramco, «Феррари» запартнерилась с Qualcomm, «Альфа Таури» подписалась с Ravenol, а «Альпин» объединилась с Kappa – и все за последний месяц.

А реальную машину Ферстаппена мы увидим через 2 недели в Барселоне – просто придется подождать.