13 комментариев

Главное событие паузы на матчи сборных – внезапное увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» и назначение Томаса Тухеля.

Новый тренер логично анонсировал, что хочет бороться за три трофея: Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов: «Мы должны отталкиваться от той стартовой позиции, которую создал Нагельсманн с командой, у нас есть шанс выиграть трофеи во всех трех турнирах.

Конечно, есть риск. Но нам нравится давление и стресс. Моя любовь к футболу гораздо сильнее любых опасений. Речь идет об уверенном подходе к задаче – мы хотим быть претендентами на все три трофея».

А сколько раз Лигу чемпионов брала команда, которая меняла тренера по ходу сезона? Мы взглянули на всех чемпионов с 1992 года (новая эпоха турнира) – есть 5 случаев, когда новый тренер моментально взял ЛЧ.

• Сама «Бавария» провернула такой трюк в сезоне-2019/20. Ковача заменил Ханси Флик и взял все возможные трофеи в первый же сезон – и чемпионат, и кубок, и Лигу чемпионов.

• По два раза удачная перестановка удалась «Реалу» и «Челси». В Мадриде тренеры приходили по ходу сезона и потом задерживались на несколько лет: Дель Боске проработал 4 сезона, Зидан – 2 полных сезона.

Ди Маттео пришел в марте, но продержался до ноября того же года. Томас Тухель проработал следующий сезон, но потом Тодд Боули заменил его на Грэма Поттера.

Флик проработал еще один полный сезон, а потом сам ушел в сборную Германии.

• У Томаса Тухеля уже есть чемпионский опыт. Но тогда немец приходил в «Челси» в январе. Назначение в «Баварию» случилось 24 марта – только Ди Маттео приходил в марте и взял ЛЧ. Позднее чемпионских рокировок не было.

• Забавно, но только один раз команда, сменившая тренера по ходу сезона, вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла в нем. Это тоже «Челси»-2007/08, который до матча в Москве довел Авраам Грант, подменивший Жозе Моуринью.

• И еще один статистический факт: в XXI веке только два раза клуб из топ-5 европейских лиг, уволивший тренера по ходу сезона, потом стал чемпионом страны. И оба раза это была «Бавария». Сначала сменив Анчелотти на Хайнкеса в 2019-м, а через 2 года успешно заменили Нико Ковача на Ханси Флика.

Интересно, получится ли удачно провернуть трюк третий раз?

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann/Frank Hoermann / Pool, Adam Davy via imago-images.de; Gettyimages.ru/Alex Livesey