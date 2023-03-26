13 комментариев

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Кто брал ЛЧ со сменой тренера по ходу сезона? И у «Баварии», и у Тухеля уже получалось

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Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Футбол Футбол

Главное событие паузы на матчи сборных – внезапное увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» и назначение Томаса Тухеля.

Новый тренер логично анонсировал, что хочет бороться за три трофея: Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов: «Мы должны отталкиваться от той стартовой позиции, которую создал Нагельсманн с командой, у нас есть шанс выиграть трофеи во всех трех турнирах.

Конечно, есть риск. Но нам нравится давление и стресс. Моя любовь к футболу гораздо сильнее любых опасений. Речь идет об уверенном подходе к задаче – мы хотим быть претендентами на все три трофея».

А сколько раз Лигу чемпионов брала команда, которая меняла тренера по ходу сезона? Мы взглянули на всех чемпионов с 1992 года (новая эпоха турнира) – есть 5 случаев, когда новый тренер моментально взял ЛЧ. 

• Сама «Бавария» провернула такой трюк в сезоне-2019/20. Ковача заменил Ханси Флик и взял все возможные трофеи в первый же сезон – и чемпионат, и кубок, и Лигу чемпионов.

• По два раза удачная перестановка удалась «Реалу» и «Челси». В Мадриде тренеры приходили по ходу сезона и потом задерживались на несколько лет: Дель Боске проработал 4 сезона, Зидан – 2 полных сезона.

Ди Маттео пришел в марте, но продержался до ноября того же года. Томас Тухель проработал следующий сезон, но потом Тодд Боули заменил его на Грэма Поттера.

Флик проработал еще один полный сезон, а потом сам ушел в сборную Германии.

• У Томаса Тухеля уже есть чемпионский опыт. Но тогда немец приходил в «Челси» в январе. Назначение в «Баварию» случилось 24 марта – только Ди Маттео приходил в марте и взял ЛЧ. Позднее чемпионских рокировок не было.

• Забавно, но только один раз команда, сменившая тренера по ходу сезона, вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла в нем. Это тоже «Челси»-2007/08, который до матча в Москве довел Авраам Грант, подменивший Жозе Моуринью.

• И еще один статистический факт: в XXI веке только два раза клуб из топ-5 европейских лиг, уволивший тренера по ходу сезона, потом стал чемпионом страны. И оба раза это была «Бавария». Сначала сменив Анчелотти на Хайнкеса в 2019-м, а через 2 года успешно заменили Нико Ковача на Ханси Флика.

Интересно, получится ли удачно провернуть трюк третий раз?

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение. Размышление Артема Денисова

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления топ-клубом. Она очень суровая (и не факт, что эффективная)

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann/Frank Hoermann / Pool, Adam Davy via imago-images.de; Gettyimages.ru/Alex Livesey

13 комментариев

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#SharkTeam
И много славы получил Ковач?
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Sevuska
Причём Челси единственная из команд Лондона брала этот кубок уже дважды . Другие команды из Лондона ни одного раза не брали .
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Montenegro Serbian
Всё-таки Ди Маттео резко выделяется среди всех этих тренеров)
Дель Боске уже был величиной на тот момент. Зидан, Тухель и Флик в общем-то подтвердили что они не тренеры-однодневки.
Ди Маттео же напоминает какого-нибудь чувака, который не имел отношения к свадьбе (читай - к футболу, как тренер), но случайно там оказался в самый разгар свадьбы, влился в тусовку и праздник как родной, никому не мешал и веселился вместе со всеми, а потом на фотографиях после свадьбы был почти на всех фотках и люди потом спрашивали: да кто это @###@@ такой вообще? Как он тут оказался? С чьей он стороны вообще?

Так и тут, человек просто не особо мешал костяку Челси достигать своей цели в единственном турнире где у команды оставалась мотивация и просто "потусил" вместе со всеми, а потом "отвалился")
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CIONTRO
Может быть
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Naneva
Что на фото празднования Челси делает Галлиани?
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Кавабунга Шреддоголовый
А Томас так старался учить испанский...
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Эльдар Сулейманов
Коней на переправе не меняют, это может быть фатальной ошибкой в этом сезоне, в следующем может нормально будет но теперь я ставлю на МС, до этого я ставил на Баварию
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d.xoxlov
Ответ Dauren Ussenov
Синим статистика не помеха. Да и 3-2-1 тоже неплохо будет смотреться.
Хм, ну тоже в эту тему со сменой тренера попадают, действительно.
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Dauren Ussenov
Ответ d.xoxlov
Для красоты статистики, чтобы у всех клубов было по два, почему бы и нет.
Синим статистика не помеха. Да и 3-2-1 тоже неплохо будет смотреться.
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Азиз Баймухаметов
finall Bayern München Napoli
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SAKE01
Зря учил Испанский язык.
+5
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Владислав Бегагаев
У Реала и Челси по два раза
Пора и Баварии присоединиться
+7
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d.xoxlov
Для красоты статистики, чтобы у всех клубов было по два, почему бы и нет.
+19
-2
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