Тухель прошел в Индии курс панчакармы (хм!). Вот его ощущения

Очень устал от работы.

Томас Тухель уже почти полгода без работы после увольнения из «Челси». Недавно тренер побывал в Индии: увлекся аюрведой и прошел панчакарму – курс детокс процедур, направленных на очищение организма.

Аюрвердическая омолаживающая терапия (в нее входит панчакарма) – это система альтернативной медицины, которой увлекается около 80% населения Индии. В нее входят различные массажи, диеты, процедуры со слабительными препаратами, растительные масла и лекарства, придуманные древнеиндийскими алхимиками. Современная медицина позиционирует аюрверду как псевдонауку.

Основатель санатория, в котором Томас проходил аюрведические процедуры (строгие диеты, массажи, рвотная терапия, прием слабительного, клизмы и так далее), взял у бывшего тренера «Челси» интервью. Тухель рассказал не только про впечатления от панчакармы, но и о борьбе со стрессом во время работы.

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Про аюрведу и панчакарму

Тухель рассказал, что очень долго шел к аюрведе – сначала просто занимался медитациями и знакомился с этой философией. Один из ассистентов Томаса уже проходил курс панчакармы, а у тренера, как он сам признается, были очень тяжелые несколько лет и на работе, и в личной жизни.

«Мы обсудили, что сейчас лучшее время для небольшого перерыва и нового страта. Я думаю, что многое из курса панчакармы можно применять и в футболе. У футболистов тоже строгий распорядок дня, тоже строгая диета, мы стараемся, чтобы они были спокойны и раскрыли потенциал.

В «Челси» у нас был сотрудник из Индии, учивший нас смеси йоги, медитации, расслаблению до и после матчей. Аюрведа могла бы стать следующей ступенью».

Томас сказал, что в начале панчакармы был не в лучшем настроении из-за строгой диеты, из рациона убрали фрукты и добавили не самый приятный напиток гхи (топленое масло). Но после завершения трехнедельного курса Тухель чувствует себя замечательно.

Про важность привычек и диету

Томас говорит, что работа в «ПСЖ» и «Челси» была непростой еще и из-за того, что четыре года он поздно ложился спать из-за матчей. Это негативно сказывалось на его здоровье. Тогда он вдохновился примером Новака Джоковича и выработал привычки в питании.

«Я никогда не ем много перед игрой – у меня легкий обед за 3 часа до матча, как и у всех футболистов. Но после игры футболисты, которые хорошо поработали, могут есть что хотят. Очень велико искушение поесть поздно ночью.

Ты можешь съесть с игроками бургер, что-то сладкое, но это влияет на твой сон и на твое состояние утром. Мне повезло, что к моменту моей работы в «Париже» и «Челси» у меня уже выработались привычки: не есть после семи вечера, не есть углеводы на обед, по возможности отказываться от сахара. Это помогает, сейчас я худее и здоровее, чем в первые 5-6 лет тренерской карьеры».

Тухель признался, что полностью отказаться от сладкого не получилось – как-то он прямо во время флэш-интервью после поражения сказал, что хочет пересмотреть матч и съесть плитку шоколада.

Что Тухель делает после неудачных матчей?

Томас признался, что тяжело переживает поражения, но и тут у него выработались привычки, которые помогают снять стресс:

«Есть внешнее влияние, но мои привычки меня от него оберегают. Я не пользуюсь соцсетями. Я воспитал себя так, чтобы не читать про себя. Не только критику, но и позитивные отзывы. Потому что чем больше я читаю, тем больше на меня это влияет. Я тогда спросил себя: «Зачем мне это читать? Почему кто-то может знать мою команду и моих футболистов лучше меня самого?».

Тухель говорит, что футболисты не защищены от влияния извне (часто мониторят комментарии и соцсести) и нужно их от этого оберегать.

Тухель бегает перед сном

Еще одна привычка Тухеля – бег перед сном: «Иногда после полуночи я выхожу побегать. «Выпотеть» весь негатив. Это помогает мне лучше спать, когда я прихожу домой пробегавшись. Я начал делать это в Дортмунде. Независимо от результата матча, я потом выходил на пробежку после полуночи, а потом в сауну».

Он считает, что интуицию можно натренировать

Тухель сказал, что часто полагается на интуицию. Точнее, на то, что способен бессознательно оценить ситуацию. Тренер считает, что это приходит с опытом, интуицию можно натренировать.

«Бывает, у меня внутри появляется хорошее или плохое чувство. Можно называть это интуицией. Я прислушиваюсь к своим внутренностям, поэтому важно, чтобы они были здоровыми. Не все решения требуют логических объяснений. Я стараюсь не терять связь со своим внутренним чувством».

Томас рассказал, что старается полагаться на такие чувства и при выборе состава. Порой он по языку тела понимает, что футболист в нужном состоянии или в хорошем настроении. И может поставить его на игру, хотя изначально не планировал.

Такой же интуицией немец объясняет, что многие великие футболисты не смогли стать великими тренерами. Они «чувствовали животом» какие-то моменты, действовали по наитию, но вот объяснить свои действия не могли.

Он уверен: невозможно играть в удовольствие без тяжелой работы

Нельзя просто сказать футболистам «играйте в свое удовольствие!», чтобы они почувствовали свободу на поле. Тухель считает, что такая свобода тоже вырабатывается через тренировки и правильное отношение.

«Я руководствуюсь принципом «Мы тренируемся так, как играем, а играем так, как тренируемся». То есть во время тренировки мы максимально заряжены и серьезны, чтобы потом во время матча просто воспроизвести то, что делали на тренировке. Это нас готовит и снимает давление.

Важно верить в процесс, быть позитивным, уважать окружающих, не опаздывать, быть дисциплинированным. И тогда во время игры ты почувствуешь свободу».

Томас сказал, что ярче всего ощутил разницу в мышлении между «Майнцем» и «Дортмундом». Футболисты «Боруссии» играли в еврокубках и боролись за титул, поэтому энергозатратные матчи были для них меньшим стрессом, чем для футболистов «Майнца».

Томасу был комфортен футбол без фанатов. Потому что матчи стало легче контролировать

Тухель сказал, что во время коронавирусных ограничений футбол изменился и стал более тактическим. Да, все дело в том, что на стадионах не было фанатов. И для него, как для тренера, это был плюс.

«Да, нам не хватало энергии фанатов. Терялся этот импульс, который могли дать трибуны. Но игра стала более тактической, более контролируемой.

В Лиге чемпионов или Премьер-лиге бывают моменты, когда ты теряешь нити игры. Если ты играешь в Ливерпуле или на «Стэмфорд Бридж», то энергия стадиона так сильна, что у тебя не получится ее сдержать. Футболисты теряют голову и ими невозможно руководить.

Да, было больше контроля, но меньше веселья».