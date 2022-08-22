Лучшие трансферы Федуна в «Спартаке»: легендарный Видич, вспышка Веллитона с Алексом, две покупки Промеса

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Эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» официально закончилась. В том числе благодаря ему в клубе появлялись действительно сильные футболисты.

Давайте выберем самого-самого из десятки лучших трансферов.

Неманья Видич – из «Црвены Звезды», 4,45 млн евро (2004-й)

Образцовый трансфер. Ухватили сильного защитника за относительно небольшие деньги, чтобы через полтора года продать в «Манчестер Юнайтед» за 10,5 млн евро. И потом держать как ориентир идеальной перепродажи. Чем большей легендой «МЮ» становился серб, тем влиятельнее выглядел и «Спартак».

Владимир Быстров – из «Зенита», 4 млн евро (2005-й)

Один из главных трансферов внутри РПЛ нулевых. Взяли талантливого игрока «Зенита» и сборной России, закрыли правый фланг на несколько лет вперед, а потом еще и продали назад в Петербург с выгодой – за 9 млн.

Алекс – из «Интернасьонала», 5 млн евро (2009-й)

Капитан и главный креативный игрок, возможно, самого яркого «Спартака» XXI века. В отличие от того же Веллитона, играл даже за сборную Бразилии. Жаль, что Алекс отыграл в «Спартаке» всего два года, но клуб хотя бы остался в плюсе на 1 млн евро.

Веллитон – из «Гойяс», 6 млн евро (2007-й)

Почти идеальное попадание. Не такие уж большие деньги за игрока, который забивал больше 0,5 гола за игру в Премьер-лиге и оформил 21 гол за сезон в чемпионате (до сих пор лучший результат в истории клуба).

Денис Глушаков – из «Локомотива», 8 млн евро (2013-й)

«Спартак» забрал лидера «Локомотива» за серьезную для внутреннего рынка сумму. Но Глушаков на несколько лет стал основным игроком в полузащите, а потом капитаном и лидером чемпионской команды.

Квинси Промес – из «Твенте», 11,5 млн евро (2014-й)

Квинси быстро стал ключевым, принес долгожданное чемпионство, уехал в «Севилью» за рекордные деньги – и вернуться через 2,5 года, чтобы править снова. А «Спартак» так выгодно продал Промеса, что в небольшом плюсе даже после двух его покупок.

Фернандо – из «Сампдории», 12 млн евро (2016-й)

Бразильца взяли за серьезные деньги, но трансфер полностью себя оправдал: Фернандо зацементировал центр поля и расчехлил пушку – 7 голов со штрафных. Потом полузащитника продали в Китай с неплохой прибылью.

Георгий Джикия – из «Амкара», 2,35 млн евро (2017-й)

Очень своевременный трансфер. Джикию купили по ходу чемпионского сезона – уже весной Георгий занял место в защите «Спартака» и помог команде взять долгожданный титул. А потом стал лидером, капитаном и любимцем болельщиков.

Луис Адриано – из «Милана», бесплатно (2017-й)

Бразилец провел в «Спартаке» всего полтора года, но забил 25 мячей, сделал 15 ассистов, завоевал чемпионство и укатил в «Палмейрас» за 1 млн евро. Неплохо для игрока, которого нашли свободным агентом.

Александр Соболев – из «Крыльев Советов», 4,5 млн евро (2020-й)

На молодого нападающего летом 2020-го хватало претендентов, но «Спартак» подсуетился – и закрыл позицию форварда на несколько лет вперед за относительно небольшие деньги. Пока Соболев, похоже, оправдывает ожидания.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Григорий Сысоев, Александр Ступников; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon