14 новичков за 100 миллионов – так «Ноттингем» влетает в АПЛ. И это еще не все 🤯

На очереди – Ауар, Мопе и Фройлер.

«Ноттингем Форест» вернулся в Премьер-лигу спустя 23 года (и только что со второй попытки выиграл первый матч).

К клуб устроил одну из самых массовых закупок в истории АПЛ. За одно лето в команду пришло уже 14 новичков! Целый состав – и ведь будут еще усиления.

На всех потратили уже больше 100 миллионов. С такими цифрами «Форест» стал вторым в списке самых тратящихся новичков в истории Премьер-лиги. Только «Астон Вилла» в сезоне-2019/20 выкладывала за новичков больше миллионов фунтов. Но к концу августа «Ноттингем» может выхватить лидерство.

Такие закупки редко приводили к толковым результатам:

• «Астон Вилла» закончила сезон-2019/20 на 17 месте – лишь 1 очко отделило команду от вылетевших «Борнмута» и «Уотфорда». Учитывая, что набрали крохотные 35 очков, спасение можно считать везением.

• «Фулхэм» – самая одиозная закупка новичка в истории Премьер-лиги. 11 новичков суммарной стоимостью более 100 млн фунтов обеспечили лондонской команде предпоследнее место, 26 очков и путевку в чемпионшип.

• «Лидс» в сезоне-2020/21 потратил 96 млн, но Марсело Бьелса вполне уверенно провел первый год в АПЛ. Некоторые трансферы стали убыточными (Элдер Кошта бесплатно уехал на Ближний Восток, хотя покупали за 16 млн), зато Рафинью купили за 17, а продали в «Барсу» за 52.

• «Вулверхэмптон» вышел в АПЛ и спокойно удержался – благодаря португальской диаспоре, подвезенной агентом Жорже Мендешем. 82 потраченных миллиона многократно окупились – одного только Жоту продали в «Ливерпуль» за 40+ млн.

• «Норвич» в прошлом году потратил почти 60 млн фунтов, но это не помогло – 20-е место, увольнение Даниэля Фарке и 26 поражений в 38 турах.

Но даже все эти клубы не сравнятся по массовости закупки с «Ноттингемом»: все-таки 14 новичков – это уникальная история.

На кого потратили деньги: молодые таланты из топ-клубов и опытные игроки в обойму

На кого ушли 100 миллионов греческого миллиардера Евангелоса Маринакиса (он владеет и «Форест», и «Олимпиакосом», состояние оценивают в 500+ млн фунтов)? Вот полный список.

Тайво Авонийи – нападающий из «Унион Берлин», 20,5 млн евро

Таранный форвард несколько лет числился в «Ливерпуле», но не мог получить разрешение на работу. Отъезд в Бундеслигу сработал – Тайво наколотил 15 голов в 31 матче за «Унион» и вернулся в АПЛ уже за большие деньги.

Неко Уильямс – правый защитник из «Ливерпуля», 20 млн евро

Валлиец отлично подменял Трента, но шансов на основу было мало. Зимой Неко скатался в «Фулхэм», там был хорош – и тоже заслужил место в команде Премьер-лиги. «Форест» лишился Джеда Спенса, поэтому Уильямс точно будет закрывать весь правый фланг.

Эммануэль Деннис – нападающий из «Уотфорда», 14,8 млн евро

Еще один нигерийский форвард в «Форест». Деннис забил 10 голов за вылетевший «Уотфорд» и остался в АПЛ. На Эммануэля был большой спрос, но он приехал в «Ноттингем».

Орель Мангаля – полузащитник из «Штутгарта», 13 млн евро

В марте Мангаля сказал, что летом собирается сменить «Штутгарт» на интересный спортивный проект, в котором он будет развиваться – присматривались «Атлетико» и «МЮ». Крепкий бельгийский полузащитник, умеющий в прессинг – логичное усиление центра поля «Форест».

Жюльян Бьянкон – защитник из «Труа», 10 млн евро

Универсальный защитник из Франции – в прошлом сезоне 187-сантиметровый Бьянкон поиграл и правым в тройке центральных защитников, и правым защитником в четверке, и латералем и справа, и слева. Идеальный игрок обоймы.

Мусса Ниакате – защитник из «Майнца», 10 млн евро

За левоногим центральным защитником «Майнца» гонялись «Вест Хэм» и «Эвертон», но он выбрал «Форест». Сам Мусса рассказал, что решающим фактором стал разговор с Стивом Купером – очень уж тренер был убедителен.

Омар Ричардс – левый защитник из «Баварии», 8,5 млн евро

Воспитанник «Рединга» провел целый сезон в Мюнхене, но там был только запасным вариантом на левом фланге. Вариант с местом в Премьер-лиге выглядит перспективнее, чем сидеть под Альфонсо Дэвисом.

Льюис О’Брайен – полузащитник из «Хаддерсфилда», 5,9 млн евро

Харри Тоффоло – левый защитник из «Хаддерсфилда», 5,9 млн евро

«Форест» обыграл «Хаддерсфилд» в плей-офф Чемпионшипа и забрал у них двух футболистов. О’Брайен – один из лучших игроков Шипа в прошлом сезоне. Тоффоло – еще один крайний защитник.

Брэндон Агилера – полузащитник из «Алахуеленсе», 0,95 млн евро

19-летнего костариканца купили меньше чем за миллион и сразу отдали в аренду обратно на родину. Вряд ли увидим его в этом сезоне АПЛ.

Джесси Лингард – полузащитник из «Манчестер Юнайтед», бесплатно

Лингард так и не стал звездой «МЮ», но удачно ездил в аренду в «Вест Хэм». Интересно, сможет ли Джесси стать лидером хотя бы в новичке Премьер-лиги?

Шейху Куяте – защитник из «Кристал Пэлас», бесплатно

Сенегалец уже 8 лет закрывает позиции в опорной зоне или центре обороны клубов АПЛ. 32-летний универсал добавит глубины составу.

Уэйн Хеннесси – вратарь из «Бернли», бесплатно

Опытный валлийский кипер будет запасным в «Форест». Как до этого был в «Бернли» и «Кристал Пэлас».

Дин Хендерсон – вратарь из «Манчестер Юнайтед», аренда

Английский кипер устал сидеть под Де Хеа, ушел к новичку АПЛ и наговорил много в прессе: в «МЮ» перед Евро-2020 обещали место в старте, но обманули, теперь хочет отомстить. Пару лет назад Хендерсон тащил в раме «Шеффилд Юнайтед» и помог команде не вылететь – теперь от него требуются схожие подвиги.

И прямо сейчас различные источники (в том числе Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио) сообщают о том, что «Форест» близок к подписанию еще троих футболистов: Ремо Фройлера из «Аталанты», Уссема Ауара из «Лиона» и Нила Мопе из «Брайтона».

Да, не удивляйтесь: Ауар, за которым пару лет назад гонялся «Арсенал» и предлагал 40 млн, переходит в клуб, только поднявшийся в АПЛ. Он потерял железное место в основе, контракт истекал уже следующим летом, так что «Лион» только рад выручить приемлемые деньги.

Самая смешная шутка по поводу закупки – такой вот выдуманный скрин командного чата «Ноттингема»: «Достигнуто максимальное количество участников чата – 512»

Новички оправданы – в прошлом сезоне было слишком много арендованных

Закупка «Ноттингема» отличается от того же «Фулхэма». Есть несколько рациональных факторов.

Некоторые лидеры прошлого сезона были в аренде. Например, Джед Спенс в «Ноттингеме» стал одним из самых интересных латералей Англии, но летом за защитником «Мидлсбро» пришли топ-клубы. Спенс уже в «Тоттенхэме», а на замену взяли Неко.

По похожим сценариям потеряли Филипа Зинкернагеля, Макса Лове, Джеймса Гарнера, Кинана Дэвиса.

Даже состав, усиленный арендованными игроками, был не самым сильным. Сайт Transfermarkt оценил суммарную стоимость состава «Форест» в прошлом сезоне в 83 млн евро – не самая точная статистика, но вполне показательная в плане оценки силы состава.

Для сравнения: всех игроков «Фулхэма» оценили в 189 млн евро, «Борнмута» – в 180 млн. Даже очень бедный «Бернли» прошлого сезона оценили в 138 млн евро. Апгрейд казался логичным шагом – не идти же в сезон с Джеком Колбэком в качестве основного центрального полузащитника.

И еще важный аспект закупки – Стив Купер берет игроков, адаптированных под стиль и схему. «Ноттингем» играет 3-5-2 с многофункциональными игроками в центре поля, одним форвардом в оттяжке и одним таранным форвардом.

Неко и Тайво потянут прессинг-задачи – они работали с Юргеном Клоппом. «Майнц», «Хаддерсфилд», «Труа», «Штутгарт» – все эти команды в какой-то момент прошлого сезона использовали схему с тремя защитниками (чаще всего как раз 3-5-2) в качестве основной. Омар Ричардс выходил левым латералем в «Баварии» Нагельсманна.

В этом плане логичным выглядит и интерес к Ремо Фройлеру – швейцарский полузащитник играет в одной из самых интенсивно прессингующих команд Европы. Это будет серьезное усиление в центр поля.

***

Даже в прошлом году с не самым сильным составом Стив Купер доставил большие проблемы «Ливерпулю» в Кубке Англии – тогда создали кучу моментов, но не хватило класса исполнителей. Посмотрим, как «Ноттингем» справится с большим количеством новичков в Премьер-лиге.

Фото: nottinghamforest.co.uk; REUTERS/Craig Brough