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Сборная Италии, Холанд, Обамеянг и Шомуродов – собрали звезд, которые уже пролетели мимо ЧМ

Ян Облак Ян Облак
квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Патрик Шик Патрик Шик
Давид Алаба Давид Алаба
Эльдор Шомуродов Эльдор Шомуродов
Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Их будет не хватать.

Мы уже узнали 19 из 32 участников чемпионата мира-2022. Еще больше узнали тех, кто точно не сыграет в Катаре. И среди них как всегда много звезд. 

Вот главные персональные сожаления. 

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор

Сборная Норвегии финишировала в группе третьей – после Нидерландов и Турции. Эрлинг Холанд пропустил 2/3 отбора из-за травм – без него теряли очки с прямыми конкурентами (ничья с турками и поражение от голландцев).

И если Холанд все-таки помогал с голами (пять, лучший бомбардир сборной в отборе), то у Эдегора пугающие 0+0 в 10 матчах. 

Суперталантам придется ждать как минимум 2026-го. 

Ян Облак

Один из лучших вратарей мира не участвовал ни в одном значимом турнире сборных: на ЧМ-2010 в раме стоял Ханданович, а потом Словения ни разу не прошла квалификацию. В этот раз в группе выступили хуже Хорватии, России и Словакии.

Облаку 29 лет, так что увидим его еще как в минимум в нескольких отборах. 

Давид Алаба

Алаба ездил на чемпионаты Европы, но на ЧМ еще не был. Во время следующего Давиду будет уже 33 года. Австрийцы завалили отбор (четвертое место в группе после Дании, Шотландии и Израиля), но пробились в стыки через Лигу Наций. Бесполезно – Алабу, Забитцера и Арнаутовича ждал Гарет Бэйл. Его дубль провел Уэльс дальше. 

Сборная Италии

Чемпионы Европы – мимо второго чемпионата мира подряд. Список звезд можно продолжать долго: Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Барелла, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье – всех их в Катаре не будет.

Патрик Шик

Лучший бомбардир прошлогоднего Евро пропустит ЧМ. И очень обидно: Патрик из-за травмы пропустил стыковой матч против Швеции, [отя набрал отличную форму и идет на втором месте в гонке бомбардиров Бундеслиги (20 голов в 20 матчах).

Вместе с ним шансы потеряли и десант «Вест Хэма»: Соучек, Цоуфал и Крал. 

Эдин Джеко

У капитана сборной Боснии и Герцеговины в клубе получается интереснее. За всю квалификацию – всего один гол (даже у Пьянича – 2). С такой результативностью главной звезды сложно пробиться на ЧМ.

Генрих Мхитарян

Звезда сборной Армении пропустила старт отбора – и команда одержала три победы в трех матчах. Потом Мхитарян вернулся: 4 поражения, 3 ничьих и четвертое место в группе. 

В марте 2022-го Генрих объявил, что закончил карьеру в сборной.

Хвича Кварацхелия

Грузинский дриблер будет пробиваться в Европу из батумского «Динамо» и без чемпионата мира. 

Кто еще не поедет в Катар из Европы? Сборная Венгрии (минус Собослаи, Гулачи и жгучие болельщики), Израиль (и минус бомбардир Эран Захави, наколотивший в отборе восемь мячей – больше только у Депая, Кейна и Левандовского), Финляндия (Теему Пукки) и Греция (Костас Цимикас и Одиссеас Влаходимос).

На других континентах тоже есть потери. 

Соломон Рондон

В Южной Америке несколько команд пока держатся хотя бы за стыки (Чили, Колумбия, Перу). Поэтому в качестве главной вылетевшей звезды здесь венесуэлец Рондон. Второй вариант – парагваец Хесус Медина из ЦСКА.

Эльдор Шомуродов

Главная потеря Азии – сборная Узбекистана с лидером из «Ромы». Эльдор правда старался – у него 7 голов в квалификации. Но даже этого не хватило.

Себастьян Аллер

Перемещаемся в Африку. Там внезапно вылетел Кот-Д’Ивуар вместе с одним из супербомбардиров этого сезона – Себастьяном Аллером. В этом сезоне у нападающего «Аякса» 33 гола, но за сборную в отборе всего 2 мяча. Не добрались даже до стыкового плей-офф. Вместе с Аллером дома остаются Заа, Кессиэ, Орье, Байи и Николя Пепе.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Габон вылетел на той же стадии, что и ивуарийцы. Обамеянг неплохо играл за сборную в квалификации, но потом из-за разных проблем (в том числе с дисциплиной) пропустил весь Кубок Африки. Сейчас Пьеру-Эмерику важнее разобраться с клубными делами – он неплохо начал в «Барселоне».

Наби Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи тоже никуда не вышел. Хотя в составе есть перспективный нападающий «Клермона» Мохамед Байо, опорник «Ромы» Амаду Диавара, Франсуа Камано из «Локо» и даже брат Поля Погба.

Еще несколько африканских звезд поменьше, которые пролетели мимо ЧМ: тоголезский костолом «Хетафе» Джене Даконам, новичок «Атлетико» Рейнилдо Мандава и талантливый центрдеф «Байер» Эдмонд Тапсоба.

Главная интрига отбора в Африке остается в силе: кто из пары Салах-Мане останется без чемпионата мира? Нападающие «Ливерпуля» играют друг против друга в стыках. В первом Египет уже победил 1:0 – забил как раз Салах.

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Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Miguel Gutierrez, Levan Verdzeuli, Fran Santiago; globallookpress.com/Brooks Von Arx, VEGARD WIVESTAD GRÃ˜TT, Maurizio Borsari, Vit Simanek, Eibner Pressefoto

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