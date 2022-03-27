Сборная Италии, Холанд, Обамеянг и Шомуродов – собрали звезд, которые уже пролетели мимо ЧМ

Их будет не хватать.

Мы уже узнали 19 из 32 участников чемпионата мира-2022. Еще больше узнали тех, кто точно не сыграет в Катаре. И среди них как всегда много звезд.

Вот главные персональные сожаления.

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор

Сборная Норвегии финишировала в группе третьей – после Нидерландов и Турции. Эрлинг Холанд пропустил 2/3 отбора из-за травм – без него теряли очки с прямыми конкурентами (ничья с турками и поражение от голландцев).

И если Холанд все-таки помогал с голами (пять, лучший бомбардир сборной в отборе), то у Эдегора пугающие 0+0 в 10 матчах.

Суперталантам придется ждать как минимум 2026-го.

Ян Облак

Один из лучших вратарей мира не участвовал ни в одном значимом турнире сборных: на ЧМ-2010 в раме стоял Ханданович, а потом Словения ни разу не прошла квалификацию. В этот раз в группе выступили хуже Хорватии, России и Словакии.

Облаку 29 лет, так что увидим его еще как в минимум в нескольких отборах.

Давид Алаба

Алаба ездил на чемпионаты Европы, но на ЧМ еще не был. Во время следующего Давиду будет уже 33 года. Австрийцы завалили отбор (четвертое место в группе после Дании, Шотландии и Израиля), но пробились в стыки через Лигу Наций. Бесполезно – Алабу, Забитцера и Арнаутовича ждал Гарет Бэйл. Его дубль провел Уэльс дальше.

Сборная Италии

Чемпионы Европы – мимо второго чемпионата мира подряд. Список звезд можно продолжать долго: Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Барелла, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье – всех их в Катаре не будет.

Патрик Шик

Лучший бомбардир прошлогоднего Евро пропустит ЧМ. И очень обидно: Патрик из-за травмы пропустил стыковой матч против Швеции, [отя набрал отличную форму и идет на втором месте в гонке бомбардиров Бундеслиги (20 голов в 20 матчах).

Вместе с ним шансы потеряли и десант «Вест Хэма»: Соучек, Цоуфал и Крал.

Эдин Джеко

У капитана сборной Боснии и Герцеговины в клубе получается интереснее. За всю квалификацию – всего один гол (даже у Пьянича – 2). С такой результативностью главной звезды сложно пробиться на ЧМ.

Генрих Мхитарян

Звезда сборной Армении пропустила старт отбора – и команда одержала три победы в трех матчах. Потом Мхитарян вернулся: 4 поражения, 3 ничьих и четвертое место в группе.

В марте 2022-го Генрих объявил, что закончил карьеру в сборной.

Хвича Кварацхелия

Грузинский дриблер будет пробиваться в Европу из батумского «Динамо» и без чемпионата мира.

Кто еще не поедет в Катар из Европы? Сборная Венгрии (минус Собослаи, Гулачи и жгучие болельщики), Израиль (и минус бомбардир Эран Захави, наколотивший в отборе восемь мячей – больше только у Депая, Кейна и Левандовского), Финляндия (Теему Пукки) и Греция (Костас Цимикас и Одиссеас Влаходимос).

На других континентах тоже есть потери.

Соломон Рондон

В Южной Америке несколько команд пока держатся хотя бы за стыки (Чили, Колумбия, Перу). Поэтому в качестве главной вылетевшей звезды здесь венесуэлец Рондон. Второй вариант – парагваец Хесус Медина из ЦСКА.

Эльдор Шомуродов

Главная потеря Азии – сборная Узбекистана с лидером из «Ромы». Эльдор правда старался – у него 7 голов в квалификации. Но даже этого не хватило.

Себастьян Аллер

Перемещаемся в Африку. Там внезапно вылетел Кот-Д’Ивуар вместе с одним из супербомбардиров этого сезона – Себастьяном Аллером. В этом сезоне у нападающего «Аякса» 33 гола, но за сборную в отборе всего 2 мяча. Не добрались даже до стыкового плей-офф. Вместе с Аллером дома остаются Заа, Кессиэ, Орье, Байи и Николя Пепе.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Габон вылетел на той же стадии, что и ивуарийцы. Обамеянг неплохо играл за сборную в квалификации, но потом из-за разных проблем (в том числе с дисциплиной) пропустил весь Кубок Африки. Сейчас Пьеру-Эмерику важнее разобраться с клубными делами – он неплохо начал в «Барселоне».

Наби Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи тоже никуда не вышел. Хотя в составе есть перспективный нападающий «Клермона» Мохамед Байо, опорник «Ромы» Амаду Диавара, Франсуа Камано из «Локо» и даже брат Поля Погба.

Еще несколько африканских звезд поменьше, которые пролетели мимо ЧМ: тоголезский костолом «Хетафе» Джене Даконам, новичок «Атлетико» Рейнилдо Мандава и талантливый центрдеф «Байер» Эдмонд Тапсоба.

Главная интрига отбора в Африке остается в силе: кто из пары Салах-Мане останется без чемпионата мира? Нападающие «Ливерпуля» играют друг против друга в стыках. В первом Египет уже победил 1:0 – забил как раз Салах.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Miguel Gutierrez, Levan Verdzeuli, Fran Santiago; globallookpress.com/Brooks Von Arx, VEGARD WIVESTAD GRÃ˜TT, Maurizio Borsari, Vit Simanek, Eibner Pressefoto