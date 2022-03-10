106 секунд, за которые «Реал» уничтожил «ПСЖ»

Величие.

«Пари Сен-Жермен» доминировал 150 минут из 180, Мбаппе забил 2 мяча. Но ошибка Доннаруммы позволила «Реалу» вернуться в игру, а потом мадридцам хватило отрезка меньше чем в две минуты, чтобы вырвать победу.

Хронология решающих моментов, когда у «Реала» получилось абсолютно каждое действие.

75:21 – Неймар отдает мяч в ноги Луке Модричу. Хорват протащил до центра поля – с соперниками на плечах. Несмотря на сложность ситуации, Лука проткнул в свободную зону на рывок Винисиусу.

75:30 – Вини получил пас, но завозился в штрафной. Защитники «ПСЖ» вернулись. Поэтому бразилец поступил единственно верным способом – откинул назад Мордичу.

75:38 – Лука перед штрафной. Видит Бензема в штрафной, но между ними два защитника. Хорват как-то нашел щелочку – и выкатил нападающему. Между ног Кимпембе, а Мендеш просто выпал из эпизода.

75:40 – Карим получил великий пас. И спокойно реализовал момент. 2:1!

Судьи проверяли момент из-за возможного офсайда у Бензема – но его не было. Бензема и Модрич быстро отпраздновали и пошли к центру поля. Дело еще не сделано, для прямого прохода нужна победа с разницей в 2 мяча.

Мбаппе в это время стоял хмурый.

77:16 – «ПСЖ» начал с центра поля.

77:22 – «Реал» уже перехватил и сразу отправил в прорыв Винисиуса. Того сдержал Маркиньос – выбил мяч на границу штрафной.

77:26 – Вот только выбил прямо на ногу Бензема. Карим в касание в угол! Хет-трик!

На 77:27 загораются 3:1.

Между двумя голами прошло 106 секунд. И это с учетом празднований и проверки видеоассистентов на офсайд.

Такой стремительный наскок cломал «ПСЖ» – с 80-й минуты у парижан всего 1 удар по воротам (со штрафного) и 2 касания в штрафной.

«Реал» в четвертьфинале. Магия.

Фото: REUTERS/Susana Vera; кадры трансляции