Как Швейцария нейтрализовала Германию. Экспресс-разбор

От Артема Денисова.

Германия спаслась от поражения Швейцарии голом аж на 90+2 – 1:1 и сохраненное первое место. Это была очень тяжелая игра для Германии.

Германия пыталась вскрыть конкретную зону. Швейцария была готова

После первого матча Швейцарии на Евро (3:1 против Венгрии) я писал про футболиста-швейцарского ножа. Мишель Эбишер играл левого латераля в схеме 3-4-2-1 без мяча, при владении превращался в универсального игрока центра поля – мог оказаться в любой точке от собственной опорной до чужой. Тогда уточнил, что против Венгрии ход оправданный. Но против сильных команд этим ножом можно ранить самого себя – Эбишер не очень силен в обороне.

Впрочем, он провел в необычной роли весь групповой этап. Германия отчетливо пыталась вскрыть именно зону Эбишера, то есть левый фланг защиты Швейцарии.

Угадаете, чья это тепловая карта?

Ответ: Кая Хавертца. Номинальный центрфорвард Германии чаще оказывался справа в атаке, чем внутри штрафной. Туда же могли единовременно прийти Йозуа Киммих, Флориан Виртц, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала.

Загвоздка: Швейцария была к этому готова. К Эбишеру постоянно смещались Рикардо Родригес (левый центральный защитник в тройке) и Мануэль Аканджи (центральный в тройке). К флангу смещался и ближайший по ситуации опорник: Гранит Джака или Ремо Фройлер. Швейцария не допускала численного перевеса немцев в этой зоне, не давала комбинировать, вскрывать накоротке.

Шанс Германии был в резкой смене фланга. Ведь логично: если Швейцария смещается к одной стороне поля, на другой больше свободы. Но в этот раз Германии жутко не хватало скорости движения мяча. Атака слишком долго разворачивалась в сторону Макси Миттельштедта. Справедливости ради, если мяч и доходил, Миттельштедт зачастую принимал не лучшие решения.

Фиксируем: Германия била в одну точку, но Швейцария заранее подготовилась к этому сценарию и четко реализовала оборонительную задумку. Швейцарский нож не сломался.

Весь оборонительный план заслуживает похвалы – не только конкретная подстраховка проблемной зоны, но и зонный прессинг, которым Швейцария замедляла продвижение Германии, а также своевременный откат в средний блок. В прессинге у Швейцарии постоянно выдергивались центральные защитники (преимущественно Аканджи и Родригес), вместе с парой опорников они следили за спусками Мусиалы, Виртца, Гюндогана и Хавертца. В позиционной защите Швейцария здорово перекрывала центральную ось. Вспомните хоть две-три качественных комбинационных атаки Германии через центр?

Виртц, Мусиала и Гюндоган редко забегали за спины защитникам Швейцарии – да и Швейцария накрывала тех, кто мог бы исполнить сам пас за спины. Впрочем, немецкие футболисты при редких возможностях почти не пытались забрасывать за спины. Из-за этого атакам Германии не хватало идейного разнообразия. Видимо, слишком боялись потерять мяч. Но совсем забывали обострять.

Очень понравилось, как Швейцария разыгрывала мяч под прессингом

Шотландия регулярно теряла мячи против Германии, если пыталась разыгрывать мяч. Работал немецкий прессинг. Венгрия особо и не пыталась разыгрывать. Швейцария не испугалась и пробовала.

Фундаментальные фигуры для выхода из-под прессинга: Ян Зоммер (сильный в игре ногами вратарь) и Гранит Джака (сильный под давлением разыгрывающий опорник). Но дело не только в них. Впервые на турнире в основе вышел Фабиан Ридер – балансир между полузащитой и атакой, способный быть и третьим полузащитником (вдобавок к Джаке и Фройлеру), и третьим нападающим (вдобавок к Бреэлю Эмболо и Дану Ндойе). Сильное качество Ридера – поиск свободного пространства и его создание для партнеров за счет собственных умных движений. Он регулярно находил свободу при выходе из-под прессинга.

Впечатлило, как часто швейцарцы подсказывали друг другу при розыгрышах мяча: куда открыться, какую зону занять. Главный по подсказкам – Джака. Еще очень активен Аканджи. В первом тайме Аканджи наорал на Шера, когда тот выбил вперед, а не вернул Зоммеру – может, при 0:1 это выглядело бы как нервный срыв, но тут (с учетом количества подсказок и уверенности Швейцарии под прессингом) смотрелось так, что каждый требует от каждого физического и интеллектуального максимума.

Пожалуй, в идеальном сценарии Швейцария должна была чаще выбегать в быстрые атаки. На деле у нее только четыре удара, лишь один – из штрафной. Это мало. По составу очевидно, что Швейцария планировала контратаковать скоростными Ндойе и Эмболо. Оба неплохо напрягли защиту Германии (зарабатывали фолы, отодвигали игру), но был недостаток именно в ударной силе.

Германия провела слабый матч

Главная идея Германии (давление на фланг Эбишера) не сработала. Минимум комбинаций через центральную ось. Низкая скорость движения мяча. Нехватка вариативности.

Быстрое и колкое преодоление швейцарского прессинга? Нет.

Высокие возвраты после собственного успешного прессинга? Нет.

Индивидуальные решения игроков? Голевая атака Швейцарии началась с того, что Мусиалу накрыли. Хавертца сковали на фланге Эбишера. Виртцу не хватает динамики (кажется, он просто устал после невероятного сезона). Включения Гюндогана не замечались, да и Швейцария плотно закрывала пространство между линиями и не допускала широких коридоров в самих линиях. Возможно, в таком матче от Крооса требовался более смелый тип передач.

Переходом на навесбол во втором тайме Нагельсманн признал, что вскрыть Швейцарию более тонкими методами не получается. Нагельсманн даже выпустил дополнительного форварда вместо опорника (Макси Байер вместо Роберта Андриха), совсем упростив структуру атак. Кстати, Швейцария и в конце матча несколько раз успешно прессинговала Германию, которой не хватало разыгрывающих игроков.

В итоге Германия выцарапала ничью именно навесом: Давид Раум исполнил кросс, Никлас Фюллькруг идеально пробил головой. Навесы – главный навык Раума. Удары после навесов – главный навык Фюллькруга. Тут все четко.

***

Швейцария порадовала. Прессинг, умение обороняться позиционно, собственные выходы из-под давления, потенциал контратак – это хорошая сборная.

Германия плохо прошла проверку первым по-настоящему крепким соперником. Наверное, с учетом приемлемого результата даже полезно, что такое случилось еще в группе, а не в матче на выбывание.

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Alexander Hassenstein, Stu Forster