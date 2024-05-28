Зимой я просил увольнение Терзича, а теперь он в финале ЛЧ. Вот объяснительная

От Артема Денисова.

В конце декабря я написал текст «Терзич должен быть уволен из «Дортмунда» .

Краткое содержание: «Боруссия» проваливается в Бундеслиге. Пятое место после 16 туров при шести очках отставания от «Лейпцига» на четвертой позиции, отсутствие уверенных и спокойных побед, пустая атака, защита ниже среднего по лиге, некоторые матчи (например, против «Штутгарта») – просто позор, такого низкого качества футбола у «Дортмунда» не было давно. Смягчающие обстоятельства: рывок в плей-офф ЛЧ из группы смерти и летнее ослабление из-за уходов Джуда Беллингема и Рафы Геррейру. Факт, но эти пункты не перекрывают настолько (!) ужасной игры в Бундеслиге. Дистанция в 16 туров, то есть почти целая половина чемпионата – серьезный отрезок для выводов.

Теперь «Дортмунд» Терзича в финале ЛЧ, так что надо объясниться.

1. Все еще считаю, что увольнение Терзича в зимнюю паузу было бы адекватным решением. «Дортмунд» играл слишком плохо. И Терзич не предложил чего-то тактически стоящего, и некоторые игроки (может, и Терзич тоже) психологически надломились после упущенного чемпионства-2022/23 в последнем туре.

2. «Дортмунд» стал лучше по ходу сезона. Если бы был реальным хейтером Терзича, мог списать прогресс на а) появление в тренерском штабе Нури Шахина и Свена Бендера; б) везение; в) индивидуальные качества футболистов; г) зимних новичков Иана Матсена и Джейдона Санчо. Уверен, Шахин позитивно повлиял на «Дортмунд», а Матсен прокачал фазу владения. Но это не отменяет и заслуг Терзича.

Самый наглядный пример: один из главных инструментов продвижения «Дортмунда» – длинные забросы Грегора Кобеля, Нико Шлоттербека и Матса Хуммельса на центрфорварда Никласа Фюллькруга, затем скидка на Марселя Забитцера и развитие атаки уже вблизи чужой штрафной. Это было и осенью, но работало плохо. Весной идея ожила: Фюллькруг невероятно прибавил в качестве подыгрыша, Забитцеру пересадили дополнительную пару легких, теперь этот монстр никогда не останавливается. Терзич превратил сырую идею в работающий механизм.

Кстати, «Дортмунд» Терзича прогрессирует по ходу чемпионата второй сезон подряд. В прошлом было так: 6-е место перед паузой на ЧМ-2022 (дистанция в 15 туров) и 1-е место на отрезке после ЧМ-2022 (дистанция в 19 туров). Тогда прогресс был связан с построением качественной позиционной атаки. Как и в этом году, структура была еще осенью, но не работала. Заработала весной.

При этом! Только хвалить Терзича за происходящее в 2024-м невозможно. Вспомним первую игру против «Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ: он выпустил в основе Феликса Нмечу, оставив Юлиана Брандта в запасе. Тем самым как бы сказал Диего Симеоне: «Давай биться-бороться». В биться-бороться «Атлетико» уничтожил «Дортмунд», уже в перерыве Терзич выпустил Брандта вместо Нмечи, и – ого, как неожиданно – Брандт стал главным игроком в позиционных атаках.

3. «Боруссия» Терзича финишировала в Бундеслиге пятой – и это плохой результат. Еще хуже, что он справедливый. «Байер», «Бавария», «Штутгарт» и «Лейпциг» сильнее.

«Дортмунду» повезло, что в следующем году ЛЧ расширяется, и Германия получила дополнительную пятую путевку за счет успешных выступлений в еврокубках. Вы можете сказать: так «Дортмунд» сам заработал эту путевку, набрав много баллов за проход в финал ЛЧ. Вот только против «Дортмунда» в финале ЛЧ сыграет клуб из Испании, а Испания не получила дополнительную путевку, потому что другие ее клубы плохо выступили в еврокубках. Да, «Дортмунд» еще мог бы попасть в следующий розыгрыш ЛЧ как победитель ЛЧ, но очевидно, что закладываться на победу в ЛЧ, забивая на попадание в ЛЧ через чемпионат, – бред.

Слабый год «Дортмунда» в Бундеслиге, тут невозможно спорить. Осенью совсем мрак, весной лучше, но точно недостаточно, чтобы быть в четверке лучших.

4. В ЛЧ ситуация другая. «Дортмунд» заслуженно вышел в плей-офф из сильной группы. Как человек, который отсмотрел все матчи в той группе, считаю так: «ПСЖ» был немного лучше остальных, «Дортмунд» и «Милан» примерно на одном уровне, но «Дортмунд» получше, «Ньюкасл» немного хуже остальных. Икс-фактор успеха «Боруссии» – две абсолютно заслуженные победы над «Ньюкаслом».

ПСВ в 1/8 финала мог отыграться во втором тайме ответного матча, но не получилось.

«Атлетико» в четвертьфинале мог гораздо мощнее уничтожить «Дортмунд» в стартовые 30 минут раунда, но не получилось.

«ПСЖ» в полуфинале мог спастись финальным штурмом, но не получилось.

«Дортмунд» не был значительно сильнее ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ». Но не был и слабее. Сама сетка по меркам ЛЧ удобная, главные фавориты столпились на другой стороне. Можно считать это расплатой за тяжелых соперников на групповом этапе.

***

Так как оценивать Терзича-тренера? Честно: я сам до конца не понимаю. Очень хочется проникнуть внутрь «Дортмунда» и посмотреть, как работает сам Терзич, каково влияние Шахина. Публичной информации явно недостаточно.

Есть мнение, что Терзич круто настраивает команду на важнейшие матчи. Так «Боруссия» выиграла Кубок Германии-2020/21 в его первый заход, так сейчас добралась до финала ЛЧ.

Но как тогда объяснить, что «Дортмунд» проиграл все важные матчи весной 2023-го? «Баварии» в Бундеслиге, «Челси» в ЛЧ, «Лейпцигу» в Кубке Германии. Хорошо выступали на дистанции, но плохо в главных матчах.

Ой, не сходится.

Есть мнение, что Терзич круто адаптируется под соперников и жалит на контратаках. Чаще всего вспоминают матчи против «Ман Сити». Но, во-первых, «Сити» все равно побеждал «Дортмунд». Во-вторых, хотя бы в этом сезоне было достаточно матчей, где план Терзича абсолютно не работал: против «Штутгарта» в первом круге, против «Штутгарта» в Кубке Германии, против «ПСЖ» в первом матче в группе. И это только совсем безысходные игры.

Ой, не сходится.

Топ-тактик? Элитный мотиватор? Круто встраивает молодежь? Фанат атакующего футбола, чтобы ярче подсветить тех, кого можно выгодно продать? Нет.

Появилась такая мысль: в ближайшем будущем гораздо проще визуализировать Терзича не тренером топ-клуба (как было с прошлым тренером, который вместе с «Дортмундом» дошел до финала ЛЧ), а на важной менеджерской должности внутри «Боруссии» . Он явный фанат клуба, председатель правления Ханс-Йоахим Ватцке уточнял, что Терзич даже сейчас занимается не только чисто тренерской работой. Может, именно Шахин станет преемником Терзича.

А если Терзич все-таки останется тренером «Дортмунда»… Чуть обновлю шутку из телеграм-канала : если летом клуб не поднимет Терзича в топ-менеджмент, нужно понимать, что Терзич как тренер продержится как минимум еще один целый сезон. Потому что когда осенью все опять будет печально, Терзич успокоит и пообещает либо гонку за чемпионство, либо финал ЛЧ.

И самое страшное, что сдержит слово.

Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst, Dean Mouhtaropoulos, Stuart Franklin