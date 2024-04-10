Дембеле прекрасен в «ПСЖ». Да, с одним голом за 34 матча

Очень хорош в остальном.

Не так просто найти футболиста, которого оценивают настолько по-разному, как Усмана Дембеле.

Лига 1 поставила француза в символическую сборную 2023 года, хотя Дембеле вернулся в родной чемпионат только летом 2023-го. Международный центр спортивных исследований CIES прошлой осенью назвал Дембеле самым креативным футболистом топ-лиг. Тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает Усмана самым влиятельным игроком мира (важно уточнить, что сказал это осенью, когда уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» еще не был решенным вопросом).

Но.

У многих болельщиков другое видение. Вот комментарии пользователей Спортса под упомянутыми новостями: «Господи, какая чушь»; «абсолютнейше заурядный футболист с КПД, близким к нулю», «чуть не подавился от смеха», «самый влиятельный футболист мира с одним голом в Лиге 1».

И еще: «У Симеоне Мората на уровне с Холандом , у Энрике Дембель самый влиятельный игрок мира. Они бухают вместе? Закусывали бы хоть».

Такие реакции – норма не только для нашего сайта, но и, например, для L’Équipe, главного спортивного медиа Франции.

Парадокс Дембеле – в трех абзацах

Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну выделил двух игроков Лиги 1, которые в космосе от остальных: Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Аргументировал тем, что Усман двуногий, его невозможно загнать под слабую ногу. Он даже угловые подает то правой, то левой. Прибавляем бешеное ускорение – готовый элитный дриблер. Прибавляем навыки ассистента, которые часто недооцениваются, – машина по созданию моментов. Прибавляем готовность пахать в прессинге и умение идти в отборы – по-настоящему командный игрок, приносящий пользу и без мяча.

Головин сказал, что Дембеле двуногий в дриблинге. Но в завершении все иначе – там он выглядит безногим. Вычитаем из суммы достойных качеств ужасное завершение и получаем игрока атаки, который хорош во всем, кроме реализации моментов.

Можно ввести в футбольную терминологию парадокс Дембеле: быть полезным в атаке, при этом мало (или вообще не) забивать.

11 пунктов о полезности Дембеле

1. Дембеле – лучший ассистент Лиги 1 (восемь голевых передач).

Еще дважды ассистировал в Лиге чемпионов, еще дважды в Кубке Франции, однажды в Суперкубке Франции. Больше в топ-лигах только у Флориана Виртца, Алекса Гримальдо, Кевина Де Брюйне и Нико Уильямса из «Атлетика».

2. Дембеле – лидер топ-лиг по предударным действиям (7,24 в пересчете на 90 минут). Предударные действия: пасы под удар; обводки, приведшие к удару; удары, после которых было добивание; заработанные фолы, после которых наносился удар; высокие отборы мяча, после которых наносился удар.

Он второй по пасам под удар в Европе, чуть впереди Петер Штегер из «Бохума» – феномен объясняется тем, что «Бохум» постоянно лупит из-за штрафной, и Штегер главный по накатам.

3. Дембеле занимает четвертое место по наибольшему числу обводок на 90 минут в топ-лигах – 3,89 (учитываются игроки, отбегавшие минимум 50% от всех возможных минут). Лучше только Джамал Мусиала, Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Лерой Сане. Чуть лучше еще Жереми Доку и Брайан Груда, но они немного не добрались до фильтра в 50% минут.

Здесь тоже нужна оговорка: процент успешных обводок от всех попыток – 44,6%, достаточно низкий показатель. То есть Дембеле постоянно идет в дриблинг, часто получается, но потери бывают еще чаще. «Я уверен в себе, моя задача – идти в дриблинг, создавать моменты. Это рискованная игра, невозможно всегда преуспевать, но я продолжу обострять», – говорил Усман.

4. Дембеле один из лучших в мире по проходам с мячом в ногах. Первое место по проходам в финальную треть в топ-лигах (6,58), пятое – по проходам с контролем мяча в ногах в штрафную (3,15).

5. Дембеле занимает второе место в топ-лигах по принятым продвигающим передачам, лучше в выгодных зонах открывается только Букайо Сака.

6. Дембеле попросту оказывает гигантское влияние на владение «ПСЖ». Он касается мяча чаще, чем 99% фланговых нападающих/атакующих полузащитников в топ-лигах. Делает передач больше, чем 99% фланговых нападающих/атакующих полузащитников. Невозможно просто взять и закрыть Усмана, отрезать его от команды. Он спустится вглубь или отойдет к боковой, получит мяч, пойдет в дриблинг, продвинется к штрафной, зайдет в нее, даст под удар. Или сразу откроется в опасной зоне и обострит оттуда.

От статистики переходим к визуальным наблюдениям и более вдумчивым комплиментам.

7. Связка с Ашрафом Хакими – мощь. С оговорками: Хакими, конечно, не очень сильный крайний защитник именно как защитник; Хакими сейчас сдал в сравнении с началом сезона (возможно, повлияли разбирательства из-за обвинений в изнасиловании, а затем игровой тонус сбился из-за Кубка Африки, еще и неудачного по результату). Но эти оговорки касаются именно Хакими, а не Дембеле.

Усман своевременно спускается при розыгрышах «ПСЖ» от ворот, и «ПСЖ» постоянно выходит в атаку через стенки Дембеле и Хакими.

В позиционной атаке Дембеле и Хакими регулярно меняются местами: один создает ширину у боковой линии, другой располагается в полуфланге ближе к центральной оси. Энрике нравится, когда шире играет именно Дембеле, да и сам француз особенно силен именно в широкой позиции: стягивает соперников, идет в обводку, атакует штрафную уже на скорости.

И банально: у Хакими и Дембеле просто хорошее взаимопонимание. Когда настолько взрывные футболисты еще и чувствуют друг друга, четко разыгрывают накоротке, вовремя забегают за спины, вовремя дают за спины – это всегда опасно.

9. Дембеле хорош без мяча. Он исполнителен в прессинге, постоянно включается в контрпрессинг, здорово идет в отборы (один из лучших во Франции по высоким возвратам). Обычно «ПСЖ» играет с персональной опекой (у каждого футболиста есть соперник-ориентир), и Дембеле всегда качественно закрывает дуэлянта. Причем соперники разные по позиции: Луис Энрике то отправляет Усмана на одного из центральных защитников, то оставляет на фланге против крайнего. Без мяча Дембеле – не привилегированная звезда с опцией передохнуть, а еще один трудяга.

10. Характер Дембеле на поле сейчас очень подходит «ПСЖ». Есть очевидная суперзвезда Мбаппе, главный завершитель атак и единственный игрок, который порой получает свободу даже без мяча. Остальные вкалывают, и Усман не исключение. Он командный игрок. С удовольствием ищет Мбаппе, чтобы отдать под удар. Возможно, после ухода Мбаппе от Дембеле потребуют лидерских качеств, которых может и не найтись. Но пока Мбаппе еще в «ПСЖ», Дембеле органично выглядит в роли второго плана.

11. Тактически Дембеле превращается в главного футболиста «ПСЖ». Усман как центральный полузащитник – новая идея Энрике, которую он презентовал во втором матче против «Сосьедада». Без мяча он располагался на фланге, при владении смещался в центр. Задумка в том, чтобы создать в середине численное превосходство: 4-в-3 вместо ожидаемых 3-в-3. Дембеле либо сам освобождался от опеки, либо смещениями освобождал партнера в центре поля. «ПСЖ» стабильно преодолевал прессинг, второй гол забили именно после перегруза центральной оси.

То же самое случалось в последующих матчах против «Ниццы», «Марселя», «Ренна». Не все было идеально, порой Дембеле плохо оценивал риски, терял мяч (а потеря в центре гораздо хуже, чем потеря на фланге), но польза точно перевешивает вред.

Дембеле умно ищет свободное пространство и, получив мяч, может сразу продвинуть его за счет рывка и дриблинга или обостряющей передачи.

И все-таки – 1 гол за 34 матча. Это же очень слабо?

Да, это правда ничтожно мало. Даже у Антони из «МЮ», над которым все смеются, два гола в сезоне-2023/24.

Больше Дембеле в Лиге 1 забили такие персонажи, как Шамар Николсон и Самюэль Жиго; Уоррен Заир-Эмери (забивал, когда было еще 17 лет); приехавшие только зимой из чемпионатов Норвегии и Австрии Фарис Пеми и Мохамед Бамба; приехавшие свободными агентами по ходу сезона 34-летний Андре Айю и 29-летний Тьемуэ Бакайоко; Далер Кузяев; центральный полузащитник Жан-Рикнер Белльгард с тремя матчами за «Страсбур» (после них его в августе купил «Вулверхэмптон»); центральные защитники Лени Йоро (18 лет, за ним гоняются почти все топ-клубы Европы) и Готье Льорис (брат Уго Льориса). Даже местный Салах забивает больше Усмана: зовут Ибрагим, марокканец, 24 года, тоже фланговый нападающий, запасной в «Ренне».

Естественно, Дембеле – один из худших завершителей Лиги 1. Он забил на 2,7 мяча меньше ожидаемого, ситуация страшнее только у пяти футболистов.

Усман бьет достаточно много – 2,42 попытки на 90 минут, в «ПСЖ» чаще завершают только Мбаппе и Гонсалу Рамуш. И ведь хватает эпизодов, когда Дембеле даже не наносит удар в перспективной ситуации – медлит с поиском лучшей точки или допускает невообразимый брак, далеко отпуская мяч.

Дембеле никогда не был мощным бомбардиром, его лучший сезон по голам – «Барселона»-2018/19 (14 мячей), именно в чемпионате он лишь раз пробил десятку – 12 за «Ренн»-2015/16 в дебютный сезон.

Конечно, сразу вспоминается нереализованный момент против «Ливерпуля» в полуфинале ЛЧ-2018/19 на 97-й минуте первого матча при 3:0 в пользу «Барсы». Может, если бы не 0:4 в ответной игре, мало кто вспоминал бы тот удар Дембеле. Но 0:4 случилось, и ужасное завершение Дембеле стало частью истории.

Дембеле соглашается с проблемой и видит два аспекта. Во-первых, он наносит слишком сильные удары, когда правильнее пробить на точность. Во-вторых, ему не хватает осознанности и хладнокровия, поскольку перед ударом он нередко проходит соперников на дриблинге. Разум затуманивается.

***

Еще не анализировали травматичность Дембеле, но в этом тексте упор именно на игровых качествах Усмана, а тема с травмами известна и обсуждена много раз. С лучшей реализацией и без такого количества травм Дембеле мог бы стать невероятно сильным футболистом. В реальности это игрок уровня топ-клубов, сильный созидатель-дриблер. Но не лучший в поколении, не претендент на «Золотой мяч» и не тот, за кого стоило платить 135 млн евро. А еще не тот, кого нужно уничтожать за один гол в 34 матчах, поскольку Усман правда полезен.

Люка Динь, поигравший с Дембеле в «Барсе», здорово зафиксировал суть его стиля: «Дембеле в команде – настоящее удовольствие, поскольку он создает очень много моментов. Да, сам забивает мало, но его игра крутится не вокруг голов. Он стягивает на себя внимание, может вытянуть до четырех соперников. Так Дембеле создает свободное пространство для партнеров».

Схожие мысли у тренера «Ренна» Жюльена Стефана: «Когда мне задают вопросы об Усмане, всегда спрашивают о слабостях. Я же всегда рассказываю о сильных качествах. Он исключительный игрок с точки зрения дестабилизации соперника, дриблинга и способности открывать пространства.

Если бы он больше забивал, возможно, уже бы выиграл «Золотой мяч». Это правда! У «ПСЖ» есть первоклассный бомбардир и еще один игрок, обладающий уникальной способностью дестабилизировать ситуацию».

«Можно забить и сыграть плохо. Можно не забить и сыграть очень хорошо», – слова самого Дембеле. И в чем не прав?

Наконец, сезон Дембеле в «ПСЖ» – хороший пример, почему футболистов ни в коем случае нельзя оценивать только по простейшей статистике в виде числа голов. Потому что Дембеле явно не так плох, как о нем пишут люди, не видевшие матчи Усмана в «ПСЖ».

Представляете, каким бы стало футбольное сообщество, если бы люди судили только игроков, знакомых по просмотренным матчам, а не по таблице бомбардиров?

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Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Alex Pantling, Joe Prior/Visionhaus, Angel Martinez