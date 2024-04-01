Остаться в «Байере» – большой поступок Алонсо

Артем Денисов продолжит смотреть каждый матч.

Алонсо, конечно, поторопился объявить о решении остаться в «Байере». Фанаты уже привыкли, что в матчах все решается после 90-й минуты. А тут Хаби, если переводить дистанцию сезона на один матч, убил интригу где-то на 78-й. Не по-леверкузенски!

Читая пятничную речь Алонсо о том, что работа еще не закончена, необходимо сохранить костяк и развиваться с высочайшими целями во всех турнирах, я к концу текста осознал, что широко улыбаюсь, и на душе тепло. Я не фанат «Байера» (хотя всегда симпатизировал), но искренне полюбил «Байер» Алонсо и очень-очень хотел увидеть этот «Байер» против сильнейших команд в Лиге чемпионов.

Пускай даже не получится сохранить целый костяк. Главное, чтобы Алонсо остался. Хотя бы еще на сезон.

Потому что «Байер» сейчас – это именно «Байер» Хаби Алонсо. Тренерская команда с качественной позиционной атакой, самым быстрым движением мяча в Европе и умным контрпрессингом (без постоянного давления, но если давление начинается, то оно всегда эффективно).

Да, есть Флориан Виртц – и я уверен, что он станет одним из лучших футболистов поколения, если не будет новых крестов или других тяжелых травм. Есть Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг, которым точно подошли бы фамилии Васс и Мэле, потому что настолько атакующей пары латералей футбол вряд ли видел. Есть Гранит Джака, который стал идеальным игроком типажа Хаби Алонсо в команде Хаби Алонсо. Есть Виктор Бонифасе, самый яркий центрфорвард мира, когда бедные колени выдерживают атлантическое тело (это бывает редко).

Но Хаби Алонсо – главная фигура. Тренер, который сделал из привозилы Одилона Коссуну машину контрпрессинга. Эксекиэля Паласиоса уже сейчас можно представить в топ-клубе, настолько он прокачался под руководством Алонсо рядом с Джакой. Роберт Андрих против «Баварии» играет так, что Юлиан Нагельсманн приглашает в сборную его, а не Леона Горетцку. Хотя Андрих на сезонной дистанции даже не основной в «Байере»! Чуть не забыл: Джонатан Та – один из лучших защитников Бундеслиги, и это не шутка.

Замечательная работа Алонсо.

Отдельно радуюсь его решению как фанат Бундеслиги. Понятно, что «Бавария» все равно будет фаворитом в новом сезоне – слишком большой разрыв в финансовых ресурсах. Но теперь знаем, что «Байер» точно не развалится вмиг, у «Баварии» будет как минимум один серьезный раздражитель. Может, и больше, если прибавят «Дортмунд» и «Лейпциг». Упомяну еще «Штутгарт», где тренер Себастиан Хенесс – очевидно главная фигура успеха – тоже никуда не уйдет летом, он продлил контракт в марте.

Решение Хаби воспринимается еще мощнее, потому что «я остаюсь» – не абстрактное заявление, а конкретный ответ «Баварии» и «Ливерпулю». 99%, что с согласия Алонсо один из этой пары назначил бы Алонсо. Особенно просто было бы согласиться на «Баварию»: сразу статус безоговорочно сильнейшей команды страны, все еще один из лучших составов в мире, а кризис спортивного менеджмента можно повернуть в удобную сторону, требуя достаточной власти при выборе новичков.

Напоминаю: инсайдеры с первых успехов Алонсо в «Байере» твердили, что он мечтает когда-нибудь возглавить «Реал», «Баварию» и «Ливерпуль» – клубы, за которые выступал. Двое из них сейчас очевидно ищут тренеров. Но Алонсо все равно остался в «Байере».

Однажды Алонсо, тренируя «Сосьедад B» в третьей испанской лиге, отказал «Гладбаху», хотя получил официальное предложение. Он мог сразу оказаться в команде, борющейся за еврокубки в топ-лиге, но предпочел планомерное развитие. «Сосьедад B» поднялся во второй дивизион. В следующем сезоне вылетел, и Алонсо покинул команду, через несколько месяцев возглавив «Байер». Хорошая интрига на новый сезон: почти наверняка у «Байера» уже не будет 39 матчей без поражений подряд, но Алонсо при любом сценарии получит важнейший опыт.

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Кстати, топ-менеджмент «Байера» тоже заслуживает уважения. Назначение Алонсо – изначально неочевидное решение. Оно оказалось гениальным. Летом 2023-го клуб поддержал Хаби сильной трансферной кампанией. Только вдумайтесь: Алекс Гримальдо пришел свободным агентом! Шикарный трансфер Гранита Джаки. Состав подкрутили под новый комбинационный футбол со ставкой на позиционные атаки.

«Байер» создал наилучшие условия для расцвета тренерского таланта Алонсо. Осенью 2023-го «Байер» продлил контракт с Хаби, весной на фоне слухов председатель правления Фернандо Карро уверенно говорил: Алонсо не уйдет летом. В руководстве «Байера» сейчас явно здоровая атмосфера.

У меня нет сомнений, что Алонсо скоро окажется в «Баварии», «Ливерпуле» или другом клубе сопоставимого уровня. Но пока пусть создает уникальное с «Байером». Решением остаться Алонсо подчеркнул, что сейчас хочет именно этого.

Телеграм-канал автора, где много заметок о «Байере»

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Фото: East News /Hesham Elsherif / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein; IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr/Global Look Press