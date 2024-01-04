Хаби Алонсо – мой герой года
Много добрых слов от Артема Денисова.
Вообще-то думал сформулировать иначе: Хаби Алонсо – наш герой года. Потому что среди многих-многих десятков комментариев на Sports.ru об Алонсо трудно отыскать даже несколько отрицательных. Сплошной позитив, доброта и уважение. О Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде, Джуде Беллингеме, Пепе Гвардиоле, Лео Месси и Криштиану Роналду комментариев точно больше, но и найти негатив гораздо проще. У каждого хватает хейтеров.
И все-таки «герой года» – субъективная номинация, поэтому не хочется проецировать частное на общее. Пусть Хаби Алонсо будет моим героем, а те, кто захочет, согласятся в комментариях.
Причина комплиментов на поверхности. В октябре 2022-го Алонсо подхватил кризисный «Байер» на предпоследнем месте, постепенно наладил процессы, поднял команду на пятую позицию за счет качественного второго круга, а в новом сезоне Бундеслиги лидирует после 16 туров.
«Байер» – единственная команда топ-лиг, которая до сих пор не проигрывала.
«Байер» успешен везде: 18 очков из 18 на групповом этапе Лиги Европы и выход в четвертьфинал Кубка Германии.
«Байер» набрал 42 очка в Бундеслиге. За всю историю турнира лишь три команды набрали больше за стартовые 16 туров: «Бавария»-2013/14 Гвардиолы (44), «Бавария»-2015/16 Гвардиолы и «Дортмунд»-2010/11 Юргена Клоппа (по 43).
То есть «Байер» Алонсо идет первым в Германии не потому, что повезло со слабой «Баварией», а потому, что разогнался до исторически монструозного темпа набора очков.
Спортивные успехи «Байера» дополняют приятную узнаваемую личность Хаби. Нам легко симпатизировать Алонсо-тренеру, ведь многие из нас симпатизировали Алонсо-игроку. Хаби был замечательным распасовщиком с шикарным видением поля и идеальными длинными передачами. Прекрасная техника работы с мячом, поставленный удар и удивительная стабильность – он всегда выглядел спокойным и надежным. Достойный футболист с отличной карьерой.
Теперь это крайне перспективный тренер. Восхищает не только сам факт лидерства «Байера» в Бундеслиге, но и футбол, с которым «Байер» забрался так высоко.
Алонсо построил сильную позиционную атаку – это самая труднореализуемая тренерская задача. Комбинации «Байера» – настоящая футбольная красота. Только «Ман Сити» пасует накоротке чаще. Розыгрыши «Байера» выглядят так легко и органично, что можно запросто позабыть, какой нужен труд для такого результата.
Одна из любимых историй про «Байер» Алонсо – как Хаби менял тренировочный план спустя две недели после прихода в клуб. Он взгрустнул из-за техники футболистов и ввел базовые упражнения из футбольных школ – для 11-летних пацанов. Алонсо заново учил играть некоторых звезд Бундеслиги – и получилось! У «Байера» бывали яркие атакующие коллективы, но комбинационного футбола, с которым мало кто посоперничает во всей Европе, не было никогда.
Алонсо буквально вовлечен в тренировки. В интернете полно видео, как Хаби раздает радиоуправляемые передачи игрокам «Байера». Посмотрите здесь, например. Порой такой подход не очень работает. Допустим, Тьерри Анри ругался с игроками «Монако» из-за слабой футбольной базы. «Даже у меня в 42 года лучше», – наверное, думал Анри. Алонсо другой. Не нужно быть выдающимся тренером, чтобы найти слабости в игре Джонатана Та. Но немногие смогут объяснить Та, как исправиться. И еще меньше людей покажут Та, как надо.
Алонсо находит слабости, объясняет, как стать лучше, и показывает, как надо.
Именно Алонсо превратил пугливого и жутко обороняющегося Одилона Коссуну в монстра контрпрессинга – вообще не помню, чтобы другой игрок так преображался всего лишь за год.
Именно Алонсо распознал, как сделать Флориана Виртца и Джереми Фримпонга убийственными не только в быстрых выпадах, но и в позиционных атаках.
Именно Алонсо показал, что Гранит Джака может быть идеальным игроком типажа Хаби Алонсо
(а Алекс Гримальдо показал, что может бить со штрафных даже лучше Хаби Алонсо).
Мне нравится, что в Алонсо нет излишнего догматизма. Пример: мы привыкли, что доминирующие команды доминируют не только с мячом, но и без мяча, имея в виду мощный прессинг. Но «Байер» занимает лишь 10-е место в Бундеслиге по интенсивности прессинга. Зато с гигантским отрывом лидирует по высоким возвратам мяча – 173, у второго места («Бавария») – 138, у 15-го («Хоффенхайм») – 104. Отрыв «Байера» от «Баварии» больше, чем отрыв «Баварии» от «Хоффенхайма». Секрет в том, что «Байер» лучше всех контрпрессингует, то есть прессингует сразу после потерь мяча. Алонсо не заинтересован, чтобы «Байер» давил на соперника 100% времени. Он хочет, чтобы давление в 100% случаев заканчивалось для соперника неприятностями. Можем считать это доминированием эффективности.
Из-за структурности позиционного футбола Алонсо-тренер ближе всего к Гвардиоле из тех, у кого играл. Но в «Байере» Алонсо мы уже видели и контратаки Жозе Моуринью, и гейм-менеджмент (тактические изменения по ходу матчей) Рафы Бенитеса, и умение Карло Анчелотти подстраивать командный рисунок под индивидуально лучших футболистов. Еще один аргумент в пользу подвижности тренерской мысли Хаби. И еще одна причина с интересом смотреть матчи «Байера» – эти параллели с тренерами появляются сами собой, без лишних преувеличений.
Наверное, со временем даже у Алонсо появятся хейтеры. Например, некоторые радикальные фанаты «Реала», если у «Реала» все станет не очень, а Хаби уйдет из «Байера» в «Ливерпуль». Или некоторые радикальные фанаты «Ливерпуля», если у «Ливерпуля» все станет не очень, а Хаби уйдет в «Реал». Или некоторые радикальные нейтральные зрители, если «Байер» не выиграет Бундеслигу. Будет критика в духе: «Переоценили, неплохой тренер, но не более». Или если после сезона Алонсо сразу пойдет на повышение: «Бросил «Байер» при первой возможности». Или если Алонсо останется: «Боится идти в топ-клуб». Или…
Ну, вы поняли, банальное следствие славы. А пока можно тихо порадоваться, что «Байер» – один из самых приятных сюрпризов 2023 года, и выразить Хаби Алонсо большое зрительское спасибо за увлекательный футбол.
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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Alex Livesey, Maja Hitij, Lars Baron/Bongarts, Christof Koepsel
но ситуации по вытаскиванию тренируемого клуба со дна у него с Алонсо принципиально разные.
Юрген пользуется полным доверием руководства клуба. Соответственно, право на ошибку имеет место быть. Хаби же наш Алонсо тренер начинающий, и как ни крути - давление на него оказывалось большее, при всём уважении к его регалиям как игрока и небогатому тренерскому опыту. При первой же серии неудачных игр с ним могли распрощаться.
Ливер бывал и при Клоппе в кризисах (момент, когда Алиссон своим голом затащил команду в зону лч в добавленное время одного из последних матчей чемпионата - ❤️), но всё же не на таком дне, как Байер в момент принятия команды начинающим специалистом. Разве что в момент назначения немца, Ливерпуль мощной силы на европейской арене не представлял. Да и на внутренней тоже.
Ни в коем случае не преуменьшаю заслуг Клоппа, его команда и он сам мне скорее импонируют. Крутой, повторюсь, мужик и команда весёлая)
А за Алонсо топить уже давно пора, не поспеваете за повесточкой, уважаемый))