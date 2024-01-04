Хаби Алонсо – мой герой года

Много добрых слов от Артема Денисова.

Вообще-то думал сформулировать иначе: Хаби Алонсо – наш герой года. Потому что среди многих-многих десятков комментариев на Sports.ru об Алонсо трудно отыскать даже несколько отрицательных. Сплошной позитив, доброта и уважение. О Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде, Джуде Беллингеме, Пепе Гвардиоле, Лео Месси и Криштиану Роналду комментариев точно больше, но и найти негатив гораздо проще. У каждого хватает хейтеров.

И все-таки «герой года» – субъективная номинация, поэтому не хочется проецировать частное на общее. Пусть Хаби Алонсо будет моим героем, а те, кто захочет, согласятся в комментариях.

Причина комплиментов на поверхности. В октябре 2022-го Алонсо подхватил кризисный «Байер» на предпоследнем месте, постепенно наладил процессы, поднял команду на пятую позицию за счет качественного второго круга, а в новом сезоне Бундеслиги лидирует после 16 туров.

«Байер» – единственная команда топ-лиг, которая до сих пор не проигрывала.

«Байер» успешен везде: 18 очков из 18 на групповом этапе Лиги Европы и выход в четвертьфинал Кубка Германии.

«Байер» набрал 42 очка в Бундеслиге. За всю историю турнира лишь три команды набрали больше за стартовые 16 туров: «Бавария»-2013/14 Гвардиолы (44), «Бавария»-2015/16 Гвардиолы и «Дортмунд»-2010/11 Юргена Клоппа (по 43).

То есть «Байер» Алонсо идет первым в Германии не потому, что повезло со слабой «Баварией», а потому, что разогнался до исторически монструозного темпа набора очков.

Спортивные успехи «Байера» дополняют приятную узнаваемую личность Хаби. Нам легко симпатизировать Алонсо-тренеру, ведь многие из нас симпатизировали Алонсо-игроку. Хаби был замечательным распасовщиком с шикарным видением поля и идеальными длинными передачами. Прекрасная техника работы с мячом, поставленный удар и удивительная стабильность – он всегда выглядел спокойным и надежным. Достойный футболист с отличной карьерой.

Теперь это крайне перспективный тренер. Восхищает не только сам факт лидерства «Байера» в Бундеслиге, но и футбол, с которым «Байер» забрался так высоко.

Алонсо построил сильную позиционную атаку – это самая труднореализуемая тренерская задача. Комбинации «Байера» – настоящая футбольная красота. Только «Ман Сити» пасует накоротке чаще. Розыгрыши «Байера» выглядят так легко и органично, что можно запросто позабыть, какой нужен труд для такого результата.

Одна из любимых историй про «Байер» Алонсо – как Хаби менял тренировочный план спустя две недели после прихода в клуб. Он взгрустнул из-за техники футболистов и ввел базовые упражнения из футбольных школ – для 11-летних пацанов. Алонсо заново учил играть некоторых звезд Бундеслиги – и получилось! У «Байера» бывали яркие атакующие коллективы, но комбинационного футбола, с которым мало кто посоперничает во всей Европе, не было никогда.

Алонсо буквально вовлечен в тренировки. В интернете полно видео, как Хаби раздает радиоуправляемые передачи игрокам «Байера». Посмотрите здесь, например. Порой такой подход не очень работает. Допустим, Тьерри Анри ругался с игроками «Монако» из-за слабой футбольной базы. «Даже у меня в 42 года лучше», – наверное, думал Анри. Алонсо другой. Не нужно быть выдающимся тренером, чтобы найти слабости в игре Джонатана Та. Но немногие смогут объяснить Та, как исправиться. И еще меньше людей покажут Та, как надо.

Алонсо находит слабости, объясняет, как стать лучше, и показывает, как надо.

Именно Алонсо превратил пугливого и жутко обороняющегося Одилона Коссуну в монстра контрпрессинга – вообще не помню, чтобы другой игрок так преображался всего лишь за год.

Именно Алонсо распознал, как сделать Флориана Виртца и Джереми Фримпонга убийственными не только в быстрых выпадах, но и в позиционных атаках.

Именно Алонсо показал, что Гранит Джака может быть идеальным игроком типажа Хаби Алонсо (а Алекс Гримальдо показал, что может бить со штрафных даже лучше Хаби Алонсо) .

Мне нравится, что в Алонсо нет излишнего догматизма. Пример: мы привыкли, что доминирующие команды доминируют не только с мячом, но и без мяча, имея в виду мощный прессинг. Но «Байер» занимает лишь 10-е место в Бундеслиге по интенсивности прессинга. Зато с гигантским отрывом лидирует по высоким возвратам мяча – 173, у второго места («Бавария») – 138, у 15-го («Хоффенхайм») – 104. Отрыв «Байера» от «Баварии» больше, чем отрыв «Баварии» от «Хоффенхайма». Секрет в том, что «Байер» лучше всех контрпрессингует, то есть прессингует сразу после потерь мяча. Алонсо не заинтересован, чтобы «Байер» давил на соперника 100% времени. Он хочет, чтобы давление в 100% случаев заканчивалось для соперника неприятностями. Можем считать это доминированием эффективности.

Из-за структурности позиционного футбола Алонсо-тренер ближе всего к Гвардиоле из тех, у кого играл. Но в «Байере» Алонсо мы уже видели и контратаки Жозе Моуринью, и гейм-менеджмент (тактические изменения по ходу матчей) Рафы Бенитеса, и умение Карло Анчелотти подстраивать командный рисунок под индивидуально лучших футболистов. Еще один аргумент в пользу подвижности тренерской мысли Хаби. И еще одна причина с интересом смотреть матчи «Байера» – эти параллели с тренерами появляются сами собой, без лишних преувеличений.

Наверное, со временем даже у Алонсо появятся хейтеры. Например, некоторые радикальные фанаты «Реала», если у «Реала» все станет не очень, а Хаби уйдет из «Байера» в «Ливерпуль». Или некоторые радикальные фанаты «Ливерпуля», если у «Ливерпуля» все станет не очень, а Хаби уйдет в «Реал». Или некоторые радикальные нейтральные зрители, если «Байер» не выиграет Бундеслигу. Будет критика в духе: «Переоценили, неплохой тренер, но не более». Или если после сезона Алонсо сразу пойдет на повышение: «Бросил «Байер» при первой возможности». Или если Алонсо останется: «Боится идти в топ-клуб». Или…

Ну, вы поняли, банальное следствие славы. А пока можно тихо порадоваться, что «Байер» – один из самых приятных сюрпризов 2023 года, и выразить Хаби Алонсо большое зрительское спасибо за увлекательный футбол.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Alex Livesey, Maja Hitij, Lars Baron/Bongarts, Christof Koepsel