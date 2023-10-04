«Ланс» внезапно победил «Арсенал». Как?

Экспресс-разбор неожиданной победы.

Пока одна из главных сенсаций Лиги чемпионов – волевая победа «Ланса» над «Арсеналом» 2:1, это первое поражение команды Микеля Артеты в сезоне.

Вот главное об этом матче-сюрпризе.

Ошибка Райи перед первым голом «Ланса» серьезнее, чем кажется

«Ланс» сравнял счет, наказав «Арсенал» за ужасный первый пас вратаря Давида Райи, которого Артета предпочел Аарону Рэмсдейлу. Передачу Райи перехватил левый латераль «Ланса» Дейвер Мачадо.

Это не просто индивидуальная ошибка – было бы не так ужасно, если бы Райя сделал плохой пас, находясь в воротах.

Он сделал ужасный пас, фактически с позиции центрального защитника. Реальные защитники «Арсенала» располагались широко, так что Райя не просто обрезался – он гарантировал полную пустоту в самой опасной зоне.

Мачадо сразу же дал встречную передачу в эту зону, где открылся Элье Ваи. Он ассистировал Адриену Томассону, который идеально пробил в дальний угол.

Кстати, именно Томассон неточным пасом привез единственную результативную атаку «Арсенала». Его вообще могло не быть в составе, ведь обычно на его позиции левого инсайда в 3-4-2-1 выходит Анжело Фюльжени (именно он забил шикарный гол со штрафного против «Севильи» в первом туре ЛЧ). Томассон из антигероя превратился в героя.

Второй гол «Ланса» – классика «Ланса»

Главная связка французской команды – Флориан Сотока (правый инсайд) и Пшемыслав Франковски (правый латераль). Именно через эту пару «Ланс» обычно проникает в штрафную.

Сотока из центрфорварда со временем превратился в умного искателя пространства между линиями, а Франковски был и будет пулеметом передач с фланга.

Они в стенку продвинулись в атаку, и Франковски идеально прострелил на Элье Ваи – 2:1. Ваи – игрок эпизода, он может 30 минут бродить в изоляции, чтобы взорваться в спринте или ловко среагировать на передачу, как сделал тут. Или как ассистировал в первом тайме.

Самая дорогая покупка в истории «Ланса» (за Ваи заплатили 30 млн «Монпелье») оправдывает себя в ЛЧ. Именно Ваи в матче с «Севильей» в слаломном дриблинге заработал штрафной, с которого бахнул Фюльжени.

Вот кто теперь будет открываться под ловкие комбинации Сотока и Франковского.

Это не великий матч «Ланса». Но очень правильный

Разумеется, «Ланс» не разорвал «Арсенал». Но «Ланс» нейтрализовал лондонцев и воспользовался собственными редкими шансами.

«Ланс» спокойно выглядел под прессингом «Арсенала». Гарант хладнокровия – вратарь Брис Самба, который дирижировал розыгрышами «Ланса» и четко играл на линии, вселяя в команду уверенность . В общем, Андре Онана здорового человека, а не курильщика.

Самба постоянно давал диагонали на Мачадо, который выигрывал борьбу у Такехиро Томиясу, и «Ланс» отодвигал игру от своих ворот, беря передышки от позиционного ватоката «Арсенала».

Ватоката, потому что «Арсенал» почти ничего не создал после длительных розыгрышей мяча. Мартин Эдегор расплылся в медлительности, Кай Хавертц выглядел пугающе статичным, Габи Жезус проигрывал единоборства. Показателен отрезок с 69-й минуты («Ланс» сделал 2:1) по 85-ю: 75% владения мячом «Арсенала» и 0:1 по ударам.

Визуальное воплощение стерильности – карта действий с мячом «Арсенала» с 69-й минуты по 88-ю. 0 касаний в чужой штрафной.

Сам «Ланс» создал не так уж и много остроты, в основном нащупывая игру именно через фланг Франковского. И пробовал накрывать «Арсенал» в прессинге – не пугал возвратами мяча, зато затруднял выход соперника из защиты.

И команда Франка Эса показала фирменную гибкость, с которой творила сказку в прошлом сезоне: отходила в позиционную оборону, уверенно действовала под давлением, кусалась в быстрых выпадах, показала несколько качественных отрезков с владением, боролась за каждый мяч.

Бонус – шикарная атмосфера на стадионе «Ланса»

Прекрасный стадион «Ланса» постоянно отвлекал от действий на поле. Уж очень красиво смотрится центральная трибуна с самыми огненными фанатами клуба.

Это фишка «Ланса» – здесь ультрас всегда по центру, а не за воротами.

Нечто подобное видим в каждом матче «Ланса».

Но в Лиге чемпионов локальный колорит еще красочнее.

Франк Эс логично заряжал команду перед началом ЛЧ: «Три года назад наш клуб был в Лиге 2. Да, мы плохо начали сезон в Лиге 1, но было бы глупо сейчас не насладиться счастливым моментом игры в Лиге чемпионов. Так что мы не сглупим и будем наслаждаться».

Фанаты тоже наслаждались. Как и нейтральные зрители, которым полюбился симпатичный «Ланс» Эса.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; eastnews.ru/Sameer Al-Doumy / AFP; Gettyimages.ru/Alex Pantling