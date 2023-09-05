На чужой половине поля.

«ПСЖ» победил «Дортмунд» 2:0 – вот тактические детали самого звучного матча дня.

Уже по составу «Дортмунда» было ясно: снова надвигается матч «ПСЖ» с постоянным владением

5-3-2: Вольф – Зюле – Хуммельс – Шлоттербек – Рюэрсон, Брандт – Джан – Забитцер, Адейеми – Мален. Тот случай, когда три центральных защитника говорят исключительно об оборонительном настрое. Еще и без настоящего центрфорварда, Мален и Адейеми – легкие игроки атаки под быстрые выпады.

И этот состав накладывается на «ПСЖ», который владеет мячом 71,6% времени в этом сезоне – наивысший показатель в Европе.

Эдин Терзич явно готовился к матчу а-ля против «Ман Сити» в группе ЛЧ год назад. Тогда «Дортмунд» тоже терпел в защите. Заработали одно очко за два матча.

Автобусная игра «Дортмунда» – в одной карте передач

Итоговый результат по владению: 68:32% в пользу «ПСЖ». До 1:0 на 49-й минуте все было гораздо хуже: 78,5% против 21,5%.

Самый пугающий отрезок – с 23-й минуты по 45-ю, вот карта передач «Дортмунда» в этот промежуток. Ворота «ПСЖ» слева. Мяч у «Дортмунда» был 14,7% времени.

14,7% владения! Два паса на чужой половине!

«Дортмунд» просто не мог перейти на чужую половину в течение 20 с лишним минут. Факт даже не нуждается в осмыслении.

Так нельзя, вот и все. Подобного не позволяют даже аутсайдеры Лиги 1. В первом тайме лишь у двух полевых игроков «Боруссии» точность передач была выше 70%, ни у одного не набралось даже 80%. Точность передач – не продвинутая статистика, но конкретно здесь она хорошо фиксирует безнадежность розыгрышей «Боруссии». Команда просто страдала.

Можно хорошо играть и с 30% владения, выискивая шансы в контратаках. У «Дортмунда» не было контригры. Только бы отбиться от одной атаки, чтобы затем отбиваться от новой атаки.

Контрпрессинг (и просто прессинг) «ПСЖ» – для учебников по тактике

Вадим Лукомский нашел в миланском дерби эпизод, который можно заносить в учебники футбольной тактики для объяснения концепта ложной девятки. По первому тайму «ПСЖ» против «Дортмунда» на примере парижан можно написать целую главу про устройство контрпрессинга, то есть прессинга после потерь мяча.

Выше уже зафиксирован автобусный дух «Дортмунда», но нужно похвалить и «ПСЖ» – команда Луиса Энрике делала все от себя зависящее, чтобы «Боруссия» не владела мячом дольше пяти-восьми секунд.

Была стабильная командная компактность – «ПСЖ» постоянно накрывал числом, перекрывал любые траектории для передач и блокировал коридоры для возможного дриблинга.

А дополнял это индивидуальной смелостью и агрессией – игроки предугадывали действия «Дортмунда» и заранее шли в давление.

«ПСЖ» попросту был мощнее физически – это важный базис прессинга. Почти все стыки забирал «ПСЖ». «Дортмунд» остается плюшевым.

Проблема парижан в том, что после контрпрессинга почти не было моментов. Но таков «ПСЖ» Луиса Энрике: не нужно торопиться. После возврата мяча нужно утвердить владение, расставиться по позициям, только затем что-то придумывать. Ведь если сразу помчаться на ворота, можно потерять мяч, и тогда уже соперник помчится в ответ.

Как Мбаппе может стать еще сильнее рядом с чистой девяткой

Простой рецепт: чистая девятка (Коло-Муани или Рамуш), которой не было раньше, стягивает на себя защитников и создает пространство для Мбаппе. И Килиан уже придумал, как именно это может работать.

Вот видео с атакой перед пенальти. Коло-Муани стянул на себя двух центральных защитников, Никлас Зюле только в последний момент переориентировался на Мбаппе.

Мбаппе перспективно вбегал через опорную зону вторым темпом.

То же самое он однажды пробовал в первом тайме, а в последнем матче Лиги 1 против «Ниццы» нашел так сразу парочку серьезных моментов, один из них превратил в гол.

Мбаппе хорошо интерпретирует пространство. Такие атаки с открыванием вторым темпом – нечто новое. Стоит следить.

Витинья может быть самым позиционно универсальным полузащитником мира

Еще в прошлом сезоне Витинья заслужил статус качественной затычки – помогал с выходами из защиты, смещался на фланги, поднимался дополнительным нападающим, когда Месси/Неймар/Мбаппе оттягивались в полузащиту. Человек-баланс.

Луис Энрике пользуется универсальностью. В позиционных атаках Витинья часто превращается в создателя ширины на левом фланге, чтобы Мбаппе мог занять позицию ближе к центру. Витинья помогает Мбаппе в комбинациях и отвлекает внимание крайнего защитника.

При этом Витинья может смещаться и направо для численных перегрузов зоны. Так было в первом тайме, когда он пробил в штангу.

Еще может тащить мяч в свободные зоны, разыгрывать стенки, продолжать отвлекать внимание. И гарантировать возвраты мяча в контрпрессинге, конечно. Все это было в эпизоде со вторым голом.

К «ПСЖ» много вопросов на старте сезона, но в этом матче по-настоящему плохой была только одна команда.

Фото: Gettyimages.ru/Johannes Simon / Freier Fotograf; IMAGO/Federico Pestellini, IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»