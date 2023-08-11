43 комментария

«Монако» ждет правосудия.

Виссам Бен-Йеддер создает прецедент для футбольного мира: с предъявленными обвинениями в изнасиловании держится одним из лучших бомбардиров Лиги 1 на старте сезона – четыре гола в четырех турах.

«Монако» продолжает ставить его на поле.

Бен-Йеддера обвиняют в изнасиловании, в попытке изнасилования и в сексуализированном насилии

11 августа прокуратура Ниццы официально предъявила обвинения Бен-Йеддеру: 33-летнего форварда «Монако» обвиняют в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуализированном насилии. То же самое касается 25-летнего брата Бен-Йеддера.

Виссама поместили под надзор, но сразу же отпустили под залог в 900 тысяч евро.

Отматываем на месяц назад: 10 июля после дневной тренировки Бен-Йеддер вместе с младшим братом (Виссам – четвертый из шести братьев и сестер) отправился на один из пляжей Сен-Лоран-дю-Вар западнее Ниццы, где познакомился с двумя девушками 19 и 20 лет. Чтобы провести вечер, Бен-Йеддер забронировал квартиру на Airbnb в коммуне Босолей – это небольшой город рядом с Монако и в получасе езды от Ниццы.

13 июля девушки обратились в полицию коммуны Грас, которая передала дело в прокуратуру Ниццы из-за того, что географически преступление было на ее территории.

8 августа Бен-Йеддера и его брата задержала полиция Ниццы – на следующий день после предсезонного матча «Монако» против «Баварии» (2:4). Между этими датами Бен-Йеддер спокойно играл за «Монако», почти всегда выходил в старте, пропустил только одну товарищескую игру. Виссам провел в полицейском участке 48 часов, в течение которых его несколько раз допрашивали.

После этого ему предъявили обвинения, выписали сумму залога и запустили судебное расследование. Деталей произошедшего в квартире не раскрывают.

Справка о том, в чем обвиняют Бен-Йеддера. Изнасилование – сексуальный акт без согласия второй стороны. Попытка изнасилования – неудачная попытка заняться сексом без согласия второй стороны. Сексуализированное насилие – любое действие сексуального характера без проникновения и против воли второй стороны.

Во Франции за изнасилование или попытку изнасилования грозит до 15 лет лишения свободы, за сексуализированное насилие – до 5 лет лишения свободы и штраф до 70 тысяч евро.

Бен-Йеддер отказывается говорить, за него это делает адвокат Хасна Лузе из Парижской коллегии адвокатов: «Мой клиент решительно оспаривает преступления, в которых его обвиняют. Он верит, что его ждет правосудие без лишнего давления».

Почему Бен-Йеддер сейчас не в тюрьме?

Потому что во Франции актуальна практика залога как меры пресечения.

Если суд считает, что подозреваемый не несет опасности для потерпевшей, то он может выйти на свободу под залог – разрешение дает следственный судья или судья по вопросам свободы и заключения.

Залог воспринимается как гарантия явки в суд. Сумма залога определяется судьей в зависимости от доходов подследственного и предъявленных обвинений.

Во Франции подозреваемый, вносящий залог, подпадает под 17 возможных обязанностей. Среди них, например, запреты покидать определенную территорию, встречаться с определенными личностями, водить машину. Какие именно обязанности в конкретном случае из 17 – решает судья. Допустим, у судьи есть право запретить подозреваемому контакт с несовершеннолетними. Все зависит от того, в чем именно обвиняют человека.

Бен-Йеддер спокойно передвигается по Франции – значит, у него как минимум есть свобода перемещения. Возможно, были бы проблемы в случае выездных матчей в еврокубках, но «Монако» туда не пробился.

«Монако» поддерживает Бен-Йеддера. Нет санкций и отстранения, он выходит в старте и даже остается на рекламных плакатах

Официальная позиция: клуб не комментирует ситуацию из-за «юридической процедуры».

Четче всех выступил тренер «Монако» Ади Хюттер после тысячного вопроса журналистов: «Я общаюсь с Виссамом только о футболе, меня не касается его личная жизнь. Моя обязанность – выпускать на поле лучших футболистов «Монако», и Бен-Йеддер один из них. Он отличный завершитель, способен много забивать. Я готов обсуждать Виссама как футболиста, но не буду говорить про его личную жизнь. Для меня нет никаких сомнений, ставить его в состав или нет».

Хюттер объявил, что Бен-Йеддер останется капитаном «Монако» 11 августа – в день официальных обвинений в сторону Виссама. Первое сделали на пару часов раньше второго. Сложно сказать, насколько подробно клуб знал о надвигающихся обвинениях, но решение о сохранении капитанской повязки в любом случае принималось со знанием ключевого обстоятельства – Бен-Йеддер влип в скользкую историю.

Посыл спортивного директора «Монако» Тиаго Скуро сложно воспринять двусмысленно: «Мы внимательно следим за делом Бен-Йеддера, но это его личная жизнь. Мы надеемся, что эта ситуация поскорее разрешится, и Виссам сохранит текущий высокий уровень игры как можно дольше».

Журналисты L’Equipe выпускали репортаж о первой открытой тренировке «Монако» в этом сезоне 22 августа. Говорили с болельщиками – большинство настроены оптимистично. Первые просто не верят в виновность Бен-Йеддера, вторые говорят, что нужно дождаться правосудия, третьи если и сомневаются в форварде, то требуют отделять личную жизнь от спортивной карьеры. Надпись «Бен-Йеддер» до сих пор одна из самых популярных на футболках болельщиков. Виссам спокойно участвует в автограф- и фотосессиях.

Лицо Бен-Йеддера остается на рекламных плакатах в Монако. Его гигантский портрет рядом с Александром Головиным, Такуми Минамино и Элиссом Бен-Сегиром встречает гостей главного клубного магазина. Заметно лишь, что Бен-Йеддер реже появляется в соцсетях клуба, а в личных аккаунтах игрок закрыл комментарии.

О Бен-Йеддере говорят много хорошего: партнер Такуми Минамино, бывший тренер в «Тулузе» Паскаль Дюпра, его тренер в юношеских командах Жан-Патрис Менди.

Конечно, есть болельщики, требующие отстранить Бен-Йеддера на время расследования, В первом матче Лиги 1 против «Клермона» фанаты соперника освистывали Виссама, но внутри клуба очевидный консенсус: Бен-Йеддер продолжает играть до вердикта суда. Пока он приносит пользу на поле, он останется в старте.

Бен-Йеддер пока невероятно эффективен

Как это часто бывает, предсезонка мало что говорит об уровне подготовки футболиста к сезону. Бен-Йеддер за шесть товарняков забил лишь однажды, и то с пенальти. В официальных матчах все очень хорошо.

1-й тур – дубль «Клермону» (4:2), 2-й тур – гол «Страсбуру» (3:0), 3-й тур – гол «Нанту» (3:3). Только в 4-м туре против «Ланса» (3:0) остался без результативных действий.

Бен-Йеддер забил четыре гола за четыре тура, больше только Килиан Мбаппе (пять мячей). Обычно Виссам медленнее заходит в сезон, в каждой из четырех предыдущих кампаний за «Монако» забивал четыре гола в Лиге 1 в лучшем случае к 7-му туру. Хотя общая результативность стабильно высокая: 18, 20, 25, 19 мячей – и это только в Лиге 1. Всего у Бен-Йеддера 102 гола за «Монако», второй результат в истории клуба после 193 мячей Делио Ониса (забивал с 1973-го по 1980-й). Достойная статистика за существенные деньги – в 2019-м «Монако» забрал Бен-Йеддера у «Севильи» за 40 млн евро, это до сих пор третья покупка монегасков в истории.

Не сказать, что на старте Лиги 1-2023/24 Виссам играет (именно играет) невероятно круто. Он невероятно круто исполняет главную функцию девятки – забивает голы. Дважды первым успел на добивании, однажды открылся за спины и с рикошетом прошил вратаря, однажды среагировал на прострел в сутолоке. Вот и четыре гола.

Ади Хюттер признавал ограниченность форварда: «Виссам – не мастер прессинга. Но в «Зальцбурге» у меня была пара нападающих , которые не особо прессинговали, зато забивали много голов: Хонатан Сориано и Алан. У нас есть игроки, которые умеют прессинговать. А Бен-Йеддер пусть забивает голы, и я буду очень доволен».

Против «Нанта» Бен-Йеддер даже казался потерянным в первом тайме – нуль моментов, а другого вовлечения в игру и не было. Но ему достаточно один раз найти мяч в штрафной, чтобы из невидимки превратиться в бомбардира.

Сейчас Виссам заметно отличается от себя прежнего только тем, что вообще не спорит с судьями. Обычно злоупотребляет этим. Теперь – ни слова, что бы ни происходило. И голы отмечает сдержанно. Дебютный мяч против «Клермона» – так: пальцами нарисовал вокруг себя защитное поле и скрестил руки, как щит.

У Бен-Йеддера в нападении почти не было конкурентов в первых турах. Бреэль Эмболо порвал кресты, на Майрона Боаду мало надежд, хотя именно он спас для «Монако» ничью против «Нанта».

Теперь конкурент есть – «Монако» за 30 млн евро купил Фоларина Балогуна у «Арсенала», который в прошлом сезоне рвал Лигу 1 с 21+2 за «Реймс» в аренде. Можно представить их в дуэте (Ади Хюттер переформатирует схему из 3-4-2-1 и в 3-4-1-2), у Бен-Йеддера была мощная связка в «Монако» с Кевином Фолландом.

Но может быть и более суровый исход: если вдруг Виссама по ходу сезона отправят в тюрьму, «Монако» с Балогуном хотя бы не останется без нападающего.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press