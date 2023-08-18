35 комментариев

Мастер единоборств с капой во рту.

«Ливерпуль» неожиданно покупает Ватару Эндо из «Штутгарта»: за 30-летнего опорника заплатят аж 19 миллионов фунтов. Многие фанаты «Ливерпуля» в шоке.

Рассказываю об Эндо на правах его персонального фаната.

Эндо постоянно играет с капой. Выглядит эпично

Эндо выходит с капой на каждый матч «Штутгарта» и сборной Японии.

Ватару объяснял пользу в интервью Bild: «Капа естественным образом защищает зубы. Когда я только приехал в Штутгарт, носил брекеты. После того, как их сняли, стоматолог порекомендовал мне носить капу во время занятий спортом. Он объяснил, что правильно подобранная капа усиливает мышечный контроль. Это правда работает. И я всегда чувствую себя защищенным».

Стиль игры Эндо таков, что капа правда необходима.

Эндо – главный мастер единоборств в Бундеслиге

С момента дебюта Ватару в Бундеслиге (сезон-2020/21) нет футболиста, который шел бы в единоборства чаще японца. Эндо дважды финишировал первым по числу дуэлей на земле и в воздухе. Слегка сбавил в последнем сезоне, но это тактически объяснимо – на некоторое время его поднимали из опорной зоны повыше, где разрушительные навыки чуть менее востребованы.

Эндо – король единоборств. Великолепно работает корпусом, может откинуть соперника на пару метров. Крепко стоит на ногах. Очень резко работает ногами в стыках, за счет чего возвращает мячи. Невероятно прыгуч при росте всего 178 см – пожалуй, самый впечатляющий пункт. В сезоне-2022/23 Эндо выигрывал верховых дуэлей больше, чем 95% полузащитников топ-лиг. Доля побед в воздухе от общего числа верховых единоборств – 57,7%, великолепный показатель.

Тренер Пеллегрино Маттараццо, с которым Эндо дольше всего работал в «Штутгарте», постоянно придумывал для японца красивые ярлыки: солдат, телохранитель, сердцебиение команды.

Эндо инициирует физические контакты почти каждую минуту матча, при этом он никогда в карьере не получал более пяти желтых карточек за сезон. Была лишь одна красная – еще в Японии.

Красивый пункт игрового стиля: Эндо не допускает грязь, просто воинственно борется за каждый мяч. Никаких ударов исподтишка или провокаций. После жестких стыков Эндо в паузе почти всегда уточняет состояние соперника. За этим очень приятно наблюдать.

Сам он железный. В каждом из трех сезонов за «Штутгарт» в первой Бундеслиге пропускал лишь по одной игре. На одном из фан-ресурсов «Штутгарта» из-за стабильности Ватару предлагалось записывать схему команды как 3-Эндо-4-2.

И последнее по работе Эндо без мяча – он защищается очень разнообразно. Может замыкать высокий прессинг и действовать проактивно, а может держать компактность и не выдвигаться выше опорной зоны, фильтруя пространство перед штрафной. Может персонально опекать весь матч одного игрока, может играть зонально и перекрывать пространство между защитой и полузащитой, ликвидируя пасы между линиями. Эндо говорил, что перед каждым матчем обсуждает с тренером защитную стратегию.

Футбол Эндо – не только борьба. Это интеллектуальный опорник

Эндо – не Киммих, который при возврате мяча точным длинным пасом отрежет полкоманды. Он осознает собственную ограниченность, но не выпадает из игры до следующего отрезка без мяча, когда можно заняться любимым делом, инициируя единоборства. Ватару помогает команде при владении, но эта работа не так очевидна. Японец создает партнерам свободные зоны и улучшает командную структуру.

Вот два любимых типа действий Эндо при владении – на примере зимнего матча с «Лейпцигом».

№1 – Эндо превращается в дополнительного центрального защитника. Это нужно для того, чтобы а) фланговые защитники могли подняться вдоль боковой и дать ширину в атаке; б) «Штутгарт» получил бонусного игрока на стадии розыгрыша и не стал более уязвимым к прессингу.

№2 – рывки Эндо к боковой линии. Их смысл зависит от реакции соперника. Если соперник идет за Ватару из центра поля, то Ватару таким образом разгружает центр, который проще атаковать. Если соперник не идет за Ватару, то Ватару освобождается от опеки и превращается в адресата для паса. Через него можно выходить из защиты по флангу.

Для такой работы нужна большая работоспособность (постоянное движение с рывками даже в фазе владения, когда обычно тратится меньше сил, чем в защите) и правильная интерпретация эпизодов. Эндо будет очень полезным инструментом у сильного тренера – за счет рывков японца можно разложить план соперника и уже по ходу игры пытаться вскрыть слабости. Матараццо постоянно этим пользовался, меняя по ходу матча схемы и позиции игроков. Нет сомнений, что этим будет пользоваться и Юрген Клопп.

Ценный бонус – позиционная вариативность Эндо. В «Штутгарте» он почти всегда играл шестеркой, самым оборонительным из полузащитников, но у него есть опыт и в центре защиты, и восьмеркой, бокс-ту-боксом.

Более очевидная польза Эндо в атаке – голы. С каждым сезоном за «Штутгарт» он прибавлял по забитым мячам: 1-3-4-5. Почти все голы укладываются в два пункта. Первый – удары в сутолоке на стандартах. Особенно крутым получился гол «Аугсбургу» этой весной – Эндо перед завершением принял мяч между коленями! Видели когда-нибудь такое? Вот видео. А в сезоне-2022/23 гол Эндо после стандарта на 90+2 в последнем туре гарантировал «Штутгарту» сохранение места в Бундеслиге. Без гола пошли бы в стыковые матчи.

Второй пункт – выстрелы чуть дальше линии штрафной. Отличный удар был ворота «Вердера».

Если Эндо такой крутой, почему о нем ничего не слышали раньше?

Если вы по-настоящему следили за Бундеслигой, то не услышать об Эндо просто нереально. Он один из сильнейших опорников чемпионата.

Правда, этому статусу предшествовал тяжелый путь в элитный футбол. Только в 25 лет уехал из Японии в Европу – в скромный бельгийский «Сент-Труйден». В 27 попал в «Штутгарт», тогда команду второй Бундеслиги. Его сразу зачехлил тренер Тим Вальтер, который считал, что Эндо не тянет. Эндо нормально заиграл только после его увольнения. Одноклубник Марио Гомес, для которого сезон-2019/20 был последним в карьере, говорил, что Эндо – самый сильный игрок в составе. Гомес еще при Вальтере удивлялся, почему Эндо не дают шансов.

По меркам Бундеслиги это правда сильный игрок. Да, ограниченный на мяче и неспособный быть дирижером из глубины. Но качественный разрушитель, полезный при выходе из защиты.

Важно сказать, что главный двигатель трансфера – временный спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке, большой знаток немецкого рынка.

Очевидная претензия к сделке – ее стоимость. 19 млн фунтов за 30-летнего игрока с истекающим через год контрактом без опыта игры на соответствующем «Ливерпулю» уровне – серьезная переплата и следствие ужасающей ситуации с поиском опорника. Фабиньо уехал в Саудовскую Аравию, «Ливерпуль» не смог перехватить Мойсеса Кайседо у «Челси», так «Челси» еще и забрал Ромео Лавиа, которого долго окучивал «Ливерпуль». Потеря основного игрока и проваленные попытки найти ему замену привели «Ливерпуль» к кандидатуре Эндо. Сезон уже начался, а позиция страшно не укомплектована.

Так что завышенный ценник – справедливая причина для недовольства фанатов «Ливерпуля». Но не стоит искусственно принижать игровые качества Эндо только из-за незнания. Он как минимум принесет пользу в ротации. Максимум – станет очередным внезапным открытием Клоппа. Юрген великолепно работает с работоспособными игроками.

Фото: Marijan Murat/dpa, IMAGO/Alexander Keppler, IMAGO/Cathrin Muller, Itaru Chiba/AFLO, IMAGO/Volker Maeller, Naoki Morita/AFLO/Global Look Press; Instagram/liverpoolfc