35 комментариев

Аргонавтика
Блог

Внезапный трансфер «Ливерпуля» – 30-летний опорник-ноунейм. Но Ватару Эндо заслуживает, чтобы о нем узнали

Ливерпуль Ливерпуль
Штутгарт Штутгарт
Ватару Эндо Ватару Эндо
трансферы трансферы
бундеслига Германия бундеслига Германия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Мастер единоборств с капой во рту.

«Ливерпуль» неожиданно покупает Ватару Эндо из «Штутгарта»: за 30-летнего опорника заплатят аж 19 миллионов фунтов. Многие фанаты «Ливерпуля» в шоке. 

Рассказываю об Эндо на правах его персонального фаната.

Эндо постоянно играет с капой. Выглядит эпично

Эндо выходит с капой на каждый матч «Штутгарта» и сборной Японии. 

Ватару объяснял пользу в интервью Bild: «Капа естественным образом защищает зубы. Когда я только приехал в Штутгарт, носил брекеты. После того, как их сняли, стоматолог порекомендовал мне носить капу во время занятий спортом. Он объяснил, что правильно подобранная капа усиливает мышечный контроль. Это правда работает. И я всегда чувствую себя защищенным». 

Стиль игры Эндо таков, что капа правда необходима. 

Эндо – главный мастер единоборств в Бундеслиге

С момента дебюта Ватару в Бундеслиге (сезон-2020/21) нет футболиста, который шел бы в единоборства чаще японца. Эндо дважды финишировал первым по числу дуэлей на земле и в воздухе. Слегка сбавил в последнем сезоне, но это тактически объяснимо – на некоторое время его поднимали из опорной зоны повыше, где разрушительные навыки чуть менее востребованы.

Эндо – король единоборств. Великолепно работает корпусом, может откинуть соперника на пару метров. Крепко стоит на ногах. Очень резко работает ногами в стыках, за счет чего возвращает мячи. Невероятно прыгуч при росте всего 178 см – пожалуй, самый впечатляющий пункт. В сезоне-2022/23 Эндо выигрывал верховых дуэлей больше, чем 95% полузащитников топ-лиг. Доля побед в воздухе от общего числа верховых единоборств – 57,7%, великолепный показатель.

Тренер Пеллегрино Маттараццо, с которым Эндо дольше всего работал в «Штутгарте», постоянно придумывал для японца красивые ярлыки: солдат, телохранитель, сердцебиение команды.

Эндо инициирует физические контакты почти каждую минуту матча, при этом он никогда в карьере не получал более пяти желтых карточек за сезон. Была лишь одна красная – еще в Японии. 

Красивый пункт игрового стиля: Эндо не допускает грязь, просто воинственно борется за каждый мяч. Никаких ударов исподтишка или провокаций. После жестких стыков Эндо в паузе почти всегда уточняет состояние соперника. За этим очень приятно наблюдать.

Сам он железный. В каждом из трех сезонов за «Штутгарт» в первой Бундеслиге пропускал лишь по одной игре. На одном из фан-ресурсов «Штутгарта» из-за стабильности Ватару предлагалось записывать схему команды как 3-Эндо-4-2. 

И последнее по работе Эндо без мяча – он защищается очень разнообразно. Может замыкать высокий прессинг и действовать проактивно, а может держать компактность и не выдвигаться выше опорной зоны, фильтруя пространство перед штрафной. Может персонально опекать весь матч одного игрока, может играть зонально и перекрывать пространство между защитой и полузащитой, ликвидируя пасы между линиями. Эндо говорил, что перед каждым матчем обсуждает с тренером защитную стратегию. 

Футбол Эндо – не только борьба. Это интеллектуальный опорник

Эндо – не Киммих, который при возврате мяча точным длинным пасом отрежет полкоманды. Он осознает собственную ограниченность, но не выпадает из игры до следующего отрезка без мяча, когда можно заняться любимым делом, инициируя единоборства. Ватару помогает команде при владении, но эта работа не так очевидна. Японец создает партнерам свободные зоны и улучшает командную структуру. 

Вот два любимых типа действий Эндо при владении – на примере зимнего матча с «Лейпцигом».

№1 – Эндо превращается в дополнительного центрального защитника. Это нужно для того, чтобы а) фланговые защитники могли подняться вдоль боковой и дать ширину в атаке; б) «Штутгарт» получил бонусного игрока на стадии розыгрыша и не стал более уязвимым к прессингу. 

№2 – рывки Эндо к боковой линии. Их смысл зависит от реакции соперника. Если соперник идет за Ватару из центра поля, то Ватару таким образом разгружает центр, который проще атаковать. Если соперник не идет за Ватару, то Ватару освобождается от опеки и превращается в адресата для паса. Через него можно выходить из защиты по флангу. 

Для такой работы нужна большая работоспособность (постоянное движение с рывками даже в фазе владения, когда обычно тратится меньше сил, чем в защите) и правильная интерпретация эпизодов. Эндо будет очень полезным инструментом у сильного тренера – за счет рывков японца можно разложить план соперника и уже по ходу игры пытаться вскрыть слабости. Матараццо постоянно этим пользовался, меняя по ходу матча схемы и позиции игроков. Нет сомнений, что этим будет пользоваться и Юрген Клопп.

Ценный бонус – позиционная вариативность Эндо. В «Штутгарте» он почти всегда играл шестеркой, самым оборонительным из полузащитников, но у него есть опыт и в центре защиты, и восьмеркой, бокс-ту-боксом.

Более очевидная польза Эндо в атаке – голы. С каждым сезоном за «Штутгарт» он прибавлял по забитым мячам: 1-3-4-5. Почти все голы укладываются в два пункта. Первый – удары в сутолоке на стандартах. Особенно крутым получился гол «Аугсбургу» этой весной – Эндо перед завершением принял мяч между коленями! Видели когда-нибудь такое? Вот видео. А в сезоне-2022/23 гол Эндо после стандарта на 90+2 в последнем туре гарантировал «Штутгарту» сохранение места в Бундеслиге. Без гола пошли бы в стыковые матчи.

Второй пункт – выстрелы чуть дальше линии штрафной. Отличный удар был ворота «Вердера».

Если Эндо такой крутой, почему о нем ничего не слышали раньше?

Если вы по-настоящему следили за Бундеслигой, то не услышать об Эндо просто нереально. Он один из сильнейших опорников чемпионата. 

Правда, этому статусу предшествовал тяжелый путь в элитный футбол. Только в 25 лет уехал из Японии в Европу – в скромный бельгийский «Сент-Труйден». В 27 попал в «Штутгарт», тогда команду второй Бундеслиги. Его сразу зачехлил тренер Тим Вальтер, который считал, что Эндо не тянет. Эндо нормально заиграл только после его увольнения. Одноклубник Марио Гомес, для которого сезон-2019/20 был последним в карьере, говорил, что Эндо – самый сильный игрок в составе. Гомес еще при Вальтере удивлялся, почему Эндо не дают шансов.

По меркам Бундеслиги это правда сильный игрок. Да, ограниченный на мяче и неспособный быть дирижером из глубины. Но качественный разрушитель, полезный при выходе из защиты. 

Важно сказать, что главный двигатель трансфера – временный спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке, большой знаток немецкого рынка. 

Очевидная претензия к сделке – ее стоимость. 19 млн фунтов за 30-летнего игрока с истекающим через год контрактом без опыта игры на соответствующем «Ливерпулю» уровне – серьезная переплата и следствие ужасающей ситуации с поиском опорника. Фабиньо уехал в Саудовскую Аравию, «Ливерпуль» не смог перехватить Мойсеса Кайседо у «Челси», так «Челси» еще и забрал Ромео Лавиа, которого долго окучивал «Ливерпуль». Потеря основного игрока и проваленные попытки найти ему замену привели «Ливерпуль» к кандидатуре Эндо. Сезон уже начался, а позиция страшно не укомплектована.

Так что завышенный ценник – справедливая причина для недовольства фанатов «Ливерпуля». Но не стоит искусственно принижать игровые качества Эндо только из-за незнания. Он как минимум принесет пользу в ротации. Максимум – станет очередным внезапным открытием Клоппа. Юрген великолепно работает с работоспособными игроками.

Телеграм-канал автора

Фото: Marijan Murat/dpa, IMAGO/Alexander Keppler, IMAGO/Cathrin Muller, Itaru Chiba/AFLO, IMAGO/Volker Maeller, Naoki Morita/AFLO/Global Look Press; Instagram/liverpoolfc

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kickass
19 млн евро за такого игрока - очень адекватные деньги. 120 млн за эквадорца с одним нормальным сезоном - это явно перебор.
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Вот кстати очень классный трансфер. Из того что я видел в Штутгарте и за сборную, добротная такая шестерка, как раньше называли игроков центра поля подобного амплуа. Подчищать под Алексисом и Собослаем будет, а те сфокусируются на созидании.
Отличный трансфер как по мне, молодцы скаузеры.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аслан Бакиров
Осталось теперь взять игрока фехтовальщика, боксёр с капой уже есть
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Ловков
Ответ kickass
19 млн евро за такого игрока - очень адекватные деньги. 120 млн за эквадорца с одним нормальным сезоном - это явно перебор.
Посмотрим как этот комментарий будет смотреться в конце сезона
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Medreik
Ответ Константин Ловков
Посмотрим как этот комментарий будет смотреться в конце сезона
Будет смотреться ровно так же. Только лет через 5 лет, если он будет до сих пор в Челси, и
будет поддерживать форму одного из лучших опорников мира, тогда можно возразить
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
achrustalev
Будет смешно, если Кайседо и Лавиа не раскроются в Челси.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Замена Милнеру в первую очередь.)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ливерпулю очень нужен опорник, так что Эндо в любом случае должен помочь. Ну а по ходу сезона будет уже понятно, потянет он уровень одного из лидеров АПЛ или нет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Ливерпуль как раз был нужен такой боевой опорник без всяких мудрствований, креатива в атаке и так полно. Должен добавить гармонии в полузащиту.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
столько хвалебных статей не было ни про Мак Алистера ни про Собослая) А я ведь вчера на его место предлагал Гаттузо купить, что происходит?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nolan_90
Ответ Константин Ловков
Посмотрим как этот комментарий будет смотреться в конце сезона
Все нормальные люди хотят, чтобы эти безумные трансферы, типа 120 млн непойми за кого проваливались.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Baskakov
Ответ achrustalev
Будет смешно, если Кайседо и Лавиа не раскроются в Челси.
А скорее всего так и будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ingword
Будет здорово, если заиграет в команде и на несколько сезонов сможет закрыть позицию. В Бундесе выглядел очень крепко.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Ответ eftomolgy
Такое ощущение, что многие пытаются убедить ещё неубеждённых и себя в первую очередь, что подписание японца - не такая уж странность :)
ну для меня это всё еще странно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аслан Бакиров
Ответ Yri Yrov
по теме надо говорить,
Задел какие то чувства? Это чисто красный ливерский сарказм, болелам только это остаётся сейчас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
поколение пепси
если он такой опупенный то ценник в 18млн очень удивляет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kerzh9
никакой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноно Гомес
смещно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liv6
Болельщиков Ливерпуля поздравляю с появлением в команде опорника! Пусть заиграет этот воинственный японец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DYNAMOLEG
Типа хоккейного Каспарайтиса в золотые годы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Высочкин
Тюрам, Сангаре, Болеба, Дукуре 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
za_vsu_xypmy
писали про 18-19 млн ЕВРО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Написано вкусненько)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Seven2482
Ответ Заяцволк
Блин, не надо пожалуйста сильно минусить, а то у меня отберут значок Валенсии, если слишком много минусов будет, тут я и так больше никого не видел с таким значком (( Я ж по-доброму нашего Гения вспомнить, зачем же ругаться ?
не отберут, не ссы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aseke
"следствие ужасающей ситуации с поиском опорника" - а кто создал эту ситуацию?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий